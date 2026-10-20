Házkutatás és lefoglalás a „Most vagy soha!” Petőfi-film kapcsán

A házkutatást és lefoglalást, illetve a szemlét a hatóság egy költségvetési csalás bűntett elkövetésének gyanúja miatt folyamatban lévő büntetőeljárás keretében rendelte el és folytatta le tárgyi, okirati bizonyítékok és bizonyítási eszközök felkutatása és biztosítása érdekében a NAV.

Mint az Infostart a NAV közléséből megtudta, a Nemzeti Filmintézet a házkutatás és lefoglalás, illetve szemle során mindenben együttműködött a hatósággal.

A hatóság az NFI budapesti székhelyén tartott házkutatást és lefoglalást elrendelő határozata szerint „a kutatás célja a Most vagy soha! című filmalkotás – különösen a pályázatok vagy kormányhatározatok alapján – igénybe vett támogatások igényléséhez, odaítéléséhez, folyósításához, elszámolásához és az elszámolás ellenőrzéséhez, valamint a játékfilm megvalósításához kötődő iratok, illetve adatok és egyéb tárgyi bizonyítási eszközök felkutatása és lefoglalása”.

Az intézkedés kiterjedt a Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt. tulajdonában álló, a határozatban helyrajzi számmal, fóti fióktelepként azonosított ingatlan adásvételével kapcsolatos dokumentumok, továbbá a Most vagy soha! című játékfilmmel kapcsolatos, a területet érintő beruházásokra vonatkozó adatok, iratok és egyéb tárgyi bizonyítási eszközök felkutatására és lefoglalására.

A hatóság ezzel egyidőben az NFI – a határozatban helyrajzi számmal azonosított – fóti fióktelepén szemlét tartott. A szemlét elrendelő határozat szerint „a szemle célja a fenti területen található épületek, felépítmények, helyiségek, illetve filmforgatáshoz kapcsolódó infrastruktúrák vizsgálata, azokról fényképfelvételek készítése”.