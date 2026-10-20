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A bajnoki trófea a labdarúgó Bajnokok Ligája elődöntőjének első, Borussia Dortmund - Paris Saint-Germain mérkőzése előtt Dortmundban 2024. május 1-jén.
Nyitókép: MTI/EPA/Christopher Neundorf

BL élőben: PSG–Barcelona Párizsban, magyarok Angliában

Infostart

Hét mérkőzést rendeznek este a labdarúgó Bajnokok Ligája 2026-os 3. fordulójában. A PSG a Barcelonát fogadja, a Liverpool pedig a Villarrealt. Az Anfield Roadon Gulácsi véd a vendégeknél, Kerkez a cserék között a hazaiaknál. Manchesterben Varga Barnabás kezd, Vitális Milán a padon ül, bevetésre várva.

FK SZABAH–BORUSSIA DORTMUND 1–2: Guirassy két gólt is szerzett Azerbajdzsánban, nyert a német csapat.

FENERBAHCE–SLAVIA PRAHA 2–2: A törökök a 11. percben már két góllal vezettek, de nem tudtak nyerni. A csehek a 90. percben egyenlítettek.

LIVERPOOL–VILLARREAL: Szoboszlai sérült, nincs a meccskeretben, Kerkez csere. A másik oldalon Gulácsi kezd.

MANCHESTER CITY–AEK ATHÉN: Varga Barnabás a kezdők közül, Vitális Milán csere. Az angoloknál Haaland is egyelőre poihenőt kapott, de ha kell, beszállhat.

PSG–BARCELONA: Ferran Torres nem fért be a PSG-be. A katalánoknál Raphinha újra játszik a BL-ben.

NAPOLI–BODÖ/GLIMT 1–0: Politanónak egy perc sem kellett, hogy előnyhöz juttassa csapatát.

LIVERPOOL–VILLARREAL 0–1: A grúz Mikautadze góljával meglepetésre előnybe került a vendégcsapat. Virgil van Dijk nagyot hibázott.

MANCHESTER CITY–AEK ATHÉN 1–0: Két, egyaránt a nyáron megszerzett klasszis vállalt főszerepet a City vezető góljában, Enzo Fernandez labdáját Elliott Anderson értékesítette.

PSG–BARCELONA 0–0: Ferran Torres máris a páűlyán, Dembélé megsérült.

AS ROMA–SLOVAN 1–0: A félidő közepén Hermoso révén előnybe kerültek a Farkasok.

LIVERPOOL–VILLARREAL 0–2: Még nagyobb meglepetés, már két góllal vezet a Villarreal. Sergi Cardona vette be Alisson kapuját.

AS ROMA–SLOVAN 2–0: Molina megduplázt az előnyt.

MANCHESTER CITY–AEK ATHÉN 2–0: Phil Foden szerzete a City második gólját.

LIVERPOOL–VILLARREAL 1–2: Alexis Mac Allister szépített, Cimikasz beadása után.

NAPOLI–BODÖ/GLIMT 2–1: Hauge kiegyenlített, de Dcott McTomminay újra megszerezte a nápolyiaknak a vezetést.

VFB STUTTGART–ATLÉTICO MADRID 1–0: Lewelling szerezte az első gólt Stuttgartban.

PSG–BARCELONA 1–0: Desire Doué a tizenhatoson kívülről rúgott góljával vezet a címvédő.

LIVERPOOL–VILLARREAL 2–2: Araujo révén még a szünet előtt kiegyenlített a Liverpool.

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Kezdőlap    Sport    BL élőben: PSG–Barcelona Párizsban, magyarok Angliában

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Bajnokok Ligája élőben: PSG–Barcelona Párizsban, magyarok Angliában

Bajnokok Ligája élőben: PSG–Barcelona Párizsban, magyarok Angliában
Hét mérkőzést rendeznek este a labdarúgó Bajnokok Ligája 2026-os 3. fordulójában. A PSG a Barcelonát fogadja, a Liverpool pedig a Villarrealt. Az Anfield Roadon Gulácsi véd a vendégeknél, Kerkez a cserék között a hazaiaknál, Szoboszlai még ott sem, mert sérült. Manchesterben Varga Barnabás kezd, Vitális Milán a padon ül.
Magyar Péter: nagyon büszke vagyok erre a költségvetésre, amit már átküldtünk a Költségvetési Tanácsnak

Magyar Péter: nagyon büszke vagyok erre a költségvetésre, amit már átküldtünk a Költségvetési Tanácsnak

„Körülbelül másfél” olyan miniszter is volt a vétójoggal rendelkező négy tárcavezető közül, aki az egyezkedés során azt mondta, hogy ezt így nem tudja elfogadni, de végül meg tudtunk egyezni középen – fogalmazott egy esti interjúban Magyar Péter. Az alkotmányozás még ősszel el fog indulni, elkészült az igazságügyminiszter és a belügyminiszter törvényjavaslata, ami keretet fog adni az alkotmányozásnak.
 

Íme, a költségvetés részletei Magyar Pétertől és Kármán Andrástól

Szociális dolgozók szakszervezete: ez értékválasztás kérdése, nem pedig pénzkérdés

Palócz Éva: erősen bizalommegtartó költségvetési tervet hallottunk

Orbán Viktor: a 2027-es költségvetés véget vet a munkaalapú gazdaságnak

Kocsis Zoltán emlékkoncert november 6-án (x)
TÁMOGATOTT TARTALOM

Kocsis Zoltán emlékkoncert november 6-án (x)

A Nemzeti Filharmonikus Zenekar és a Nemzeti Énekkar november 6-án Johannes Brahms két megrendítő művével emlékezik egykori főzeneigazgatójára, a tíz éve elhunyt Kocsis Zoltánra a Müpában. A Vashegyi György vezényletével megvalósuló, megbékélést és reményt sugárzó hangversenyen Pasztircsák Polina és Julian Orlishausen énekli a szólókat.
VIDEÓ
Miért áll napok óta lángokban Franciaország? Szűcs Anita, Inforádió, Aréna
2000 milliárd euró a tét: vétó lesz vagy megegyezés? Zalai Csaba, Inforádió, Aréna
Lehet-e morális fenntartása a mesterséges intelligenciának? Keleti Arthur, Inforádió, Aréna
 
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2026.10.21. szerda, 18:00
Baán László
a Szépművészeti Múzeum és a Magyar Nemzeti Galéria főigazgatója
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364 körül mozog a forint az esti órákban

364 körül mozog a forint az esti órákban

Az előzetes várakozásoknak megfelelően 5,5%-on hagyta kedden az alapkamatot az MNB Monetáris Tanácsa. A nyári három hónapos mini kamatcsökkentési ciklus után már szeptemberben megállt a további lazítással az MNB, a jelek szerint az októberi ülés hangulatát is a kivárás jellemezhette. A forint ma gyengül mind az euróval, mind a dollárral szemben. Az euró részben a franciaországi zavargások csillapodásának hírére erősödik, miután a hatóságok több városban kijárási tilalmat vezettek be. Franciaország azonban továbbra is a devizapiaci figyelem középpontjában marad: az alsóház kedden a 2027-es költségvetés bevételi oldaláról szavaz, miközben az államháztartás hosszú távú helyzete miatti aggodalmak szeptember óta nyomás alatt tartják az eurót. A dollárindex 0,2 százalékkal esett, ugyanakkor a 110 dollár felett járó Brent potenciális dollárerősítő tényező maradhat a közel-keleti konfliktus rendezésével kapcsolatos bizonytalanság miatt.

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Óriási könnyítést szavaztak meg az EU-ban: rengeteg magyar kisvállalkozó lélegezhet fel

Óriási könnyítést szavaztak meg az EU-ban: rengeteg magyar kisvállalkozó lélegezhet fel

A kis- és mikrovállalkozások mentesülhetnek a csomagolási hulladékra vonatkozó szigorú uniós szabályok alól.

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Zelensky says US intelligence sharing 'works now' after talks with Trump envoy in Oslo

Zelensky says US intelligence sharing 'works now' after talks with Trump envoy in Oslo

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