BL élőben: PSG–Barcelona Párizsban, magyarok Angliában

FK SZABAH–BORUSSIA DORTMUND 1–2: Guirassy két gólt is szerzett Azerbajdzsánban, nyert a német csapat.

FENERBAHCE–SLAVIA PRAHA 2–2: A törökök a 11. percben már két góllal vezettek, de nem tudtak nyerni. A csehek a 90. percben egyenlítettek.

LIVERPOOL–VILLARREAL: Szoboszlai sérült, nincs a meccskeretben, Kerkez csere. A másik oldalon Gulácsi kezd.

MANCHESTER CITY–AEK ATHÉN: Varga Barnabás a kezdők közül, Vitális Milán csere. Az angoloknál Haaland is egyelőre poihenőt kapott, de ha kell, beszállhat.

PSG–BARCELONA: Ferran Torres nem fért be a PSG-be. A katalánoknál Raphinha újra játszik a BL-ben.

NAPOLI–BODÖ/GLIMT 1–0: Politanónak egy perc sem kellett, hogy előnyhöz juttassa csapatát.

LIVERPOOL–VILLARREAL 0–1: A grúz Mikautadze góljával meglepetésre előnybe került a vendégcsapat. Virgil van Dijk nagyot hibázott.

MANCHESTER CITY–AEK ATHÉN 1–0: Két, egyaránt a nyáron megszerzett klasszis vállalt főszerepet a City vezető góljában, Enzo Fernandez labdáját Elliott Anderson értékesítette.

PSG–BARCELONA 0–0: Ferran Torres máris a páűlyán, Dembélé megsérült.

AS ROMA–SLOVAN 1–0: A félidő közepén Hermoso révén előnybe kerültek a Farkasok.

LIVERPOOL–VILLARREAL 0–2: Még nagyobb meglepetés, már két góllal vezet a Villarreal. Sergi Cardona vette be Alisson kapuját.

AS ROMA–SLOVAN 2–0: Molina megduplázt az előnyt.

MANCHESTER CITY–AEK ATHÉN 2–0: Phil Foden szerzete a City második gólját.

LIVERPOOL–VILLARREAL 1–2: Alexis Mac Allister szépített, Cimikasz beadása után.

NAPOLI–BODÖ/GLIMT 2–1: Hauge kiegyenlített, de Dcott McTomminay újra megszerezte a nápolyiaknak a vezetést.

VFB STUTTGART–ATLÉTICO MADRID 1–0: Lewelling szerezte az első gólt Stuttgartban.

PSG–BARCELONA 1–0: Desire Doué a tizenhatoson kívülről rúgott góljával vezet a címvédő.

LIVERPOOL–VILLARREAL 2–2: Araujo révén még a szünet előtt kiegyenlített a Liverpool.