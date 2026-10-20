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A paksi atomerőmű.
Nyitókép: MVM Paksi Atomerőmű Zrt.

Csökkentett teljesítményen üzemel a paksi atomerőmű

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

A 2. blokk karbantartása és a 4. blokk főjavítása miatt névleges teljesítményének mintegy 60 százalékán üzemel a paksi atomerőmű, a műveletet az üzemanyag ciklusa alapján 15 havonta végzik el az erőmű blokkjain – közölte az atomerőmű a honlapján.

Az Országos Atomenergia Hivatal keddi adatai szerint a valamivel több mint 2000 megawatt helyett 1274 megawatt teljesítményen üzemel az erőmű. A 4. blokk főjavítása szeptember 18-án, a 2. blokk főjavításhoz kapcsolódó, előzetes karbantartása október 21-én kezdődött el, előbbit leállították, utóbbinak 50 százalékkal csökkentették a teljesítményét.

Kovács Antal, az erőmű kommunikációs igazgatója közölte: a tervezett főjavítás alkalmával elvégzik a szükséges mennyiségű, friss üzemanyag betöltését, és az atomerőmű karbantartási stratégiájának megfelelően megtervezett, több ezer lépésből álló programot hajtanak végre. A program megvalósítása lehetővé teszi, hogy az adott blokk olyan műszaki állapotba kerüljön, hogy lehetőség szerint 15 hónapig leállás nélkül tudjon termelni.

Az erőmű előre nem közli a főjavítások időtartamát. A korábbi műveletek ideje körülbelül egy hónap volt. Az 1. blokkon idén május 7-től június 6-ig tartott a munka, a 3. blokk főjavítását 2025. november 14. és december 15. között végezték el.

Az atomerőműben 2015 végén vezették be a 15 hónapos üzemeltetési ciklust, azelőtt 12 hónapos üzemeltetés szerint mind a négy blokk minden évben leállt főjavításra. A négy blokk 15 hónapos üzemelésének egy 60 hónapos – ötéves – periódusa van, négy blokkra vonatkoztatva ez négy egymást követő évben csak 3-3, majd minden 5. évben 4 leállást jelent. Az erőmű év eleji közleményében hívta fel a figyelmet arra, hogy a visszaindulások és leállások teljes üzemidőre vetített száma 20 százalékkal csökkent, így kevésbé használódnak a rendszerelemek a szétszerelések, nyomáspróbák során, ami növeli a várható élettartamukat.

A hosszabb üzemanyagciklus évente mintegy 5 százalékkal növelte a megtermelt villamos energia mennyiségét, 13 százalékkal csökkentette a kiégett fűtőanyag-kazetták számát. A társaság januári tájékoztatása szerint az atomerőmű 2025-ben 16 097,9 gigawattóra áramot termelt, amely a második legmagasabb termelési érték az erőmű történetében.

2026-ban több alkalommal csökkenteni kellett a blokkok teljesítményét, az 1. blokkot július 13-án a teljesítményképesség vizsgálata miatt 125 megawattal, a 2. blokkot április 29. és május 15. között a generátor segédrendszerének javítása miatt 50 százalékkal terhelték le. A 3. blokk teljesítményét március 13. és 15. között 238 megawattal csökkentették, mert a turbina segédrendszerén végeztek javítást.

Június 27-től július 5-ig az extrém meleg miatt a Duna vizének hőmérsékletére vonatkozó korlátok betartása érdekében csökkentették a blokkok teljesítményét, az első napon például 243, másnap további 320 megawattal terhelték le a blokkokat.

A hűtővizet biztosító Duna alacsony vízszintje miatt júliusban fokozatosan csökkentették a teljesítményt, majd augusztus 2-án - történetében először - teljesen le kellett állítani az atomerőművet, és csak augusztus 26-án üzemelt ismét teljes kapacitáson. A kormány fenékküszöb építéséről döntött a Dunában Paks és Dunapataj között, amely 50-60 centiméterrel emeli meg a vízszintet a hűtővízcsatorna bevezetésénél. Ennek köszönhetően – Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter szerint – rendkívül alacsony dunai vízállás és vízhozam esetén is biztonságosan működhet az atomerőmű.

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