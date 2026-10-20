Bővülő hatáskör: körözést rendelhet el és DNS-mintákhoz is hozzáférhet az NVVH

A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) is jogosult körözést elrendelni, illetve elfogatóparancsot kiadni, hasonlóan az ügyészséghez – derül ki a Magyar Közlöny legfrissebb számából.

A vonatkozó belügyminiszteri rendelet értelmében a rendőrség és határrendészeti szervek feladata az átkísérés, ha a körözést vagy elfogatóparancsot az ügyészség vagy az NVVH rendelte el.

A körözési nyilvántartási rendszer szabályai úgy módosultak, hogy az NVVH is szerepeljen a jogosult szervek között.

Az NVVH elnöke, elnökhelyettesei, valamint statisztikai feladatokat ellátó munkatársai ezentúl hozzáférhetnek a bűnügyi statisztikai rendszer adataihoz. Az NVVH által folytatott büntetőeljárások adataihoz kizárólag a hivatal ügyben eljáró tagjai, felettesei és statisztikai munkatársai férhetnek hozzá.

A rendelet révén az NVVH bekerül a DNS-mintavétel és biometrikus adatkezelés eljárásaiba, így a szervezet jogosulttá válik a biometrikus adatok kezelésére és adatszolgáltatásra ezekben az eljárásokban.