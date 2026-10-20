Szándékosan elütöttek egy parlamenti képviselőt, nem sok választásuk maradt az orvosoknak

Amputálni kellett Helen Haines ausztrál parlamenti képviselő egyik lábát, miután hétfőn szándékosan elgázolták a választókerületi irodája előtt – jelentette kedden a helyi média.

Az ABC állami média, valamint a Sydney Morning Herald című lap beszámolója szerint éjszakai műtétje során amputálták a korrupció és az éghajlatváltozás elleni küzdelméről ismert 65 éves független képviselőnő egyik lábát.

A nőt hétfőn válságos állapotban szállították kórházba, miután valaki szándékosan elgázolta hivatala közelében a Melbourne-től északra fekvő Wangaratta településen. A feltételezett támadót őrizetbe vették, a lehetséges indítékáról egyelőre nem közöltek semmit a hatóságok.

Helen Haines-t egy Toyota Land Cruiser városi terepjáróval gázolták el, a járműben a hatóságok egy kést is találtak.