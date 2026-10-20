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Sebészek és asszisztensek dolgoznak egy műtéten egy kórházban.
Nyitókép: Unsplash

Szándékosan elütöttek egy parlamenti képviselőt, nem sok választásuk maradt az orvosoknak

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A korrupció és az éghajlatváltozás elleni küzdelméről ismert Helen Haines ausztrál parlamenti képviselőt a választókerületi irodájától nem messze gázolta el valaki egy terepjáróval. Az orvosok már nem tudták megmenteni az egyik lábát.

Amputálni kellett Helen Haines ausztrál parlamenti képviselő egyik lábát, miután hétfőn szándékosan elgázolták a választókerületi irodája előtt – jelentette kedden a helyi média.

Az ABC állami média, valamint a Sydney Morning Herald című lap beszámolója szerint éjszakai műtétje során amputálták a korrupció és az éghajlatváltozás elleni küzdelméről ismert 65 éves független képviselőnő egyik lábát.

A nőt hétfőn válságos állapotban szállították kórházba, miután valaki szándékosan elgázolta hivatala közelében a Melbourne-től északra fekvő Wangaratta településen. A feltételezett támadót őrizetbe vették, a lehetséges indítékáról egyelőre nem közöltek semmit a hatóságok.

Helen Haines-t egy Toyota Land Cruiser városi terepjáróval gázolták el, a járműben a hatóságok egy kést is találtak.

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