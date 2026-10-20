Már minden negyedik baba külföldi Prágában

A CSÚ honlapján elérhető anyagból kiderül, hogy tíz éve ez a megállapítás még csak minden 30. újszülöttre vonatkozott.

Tavaly 7249 újszülöttnek volt mindkét szülője külföldi állampolgár. Számuk tíz év alatt megduplázódott. Prágában a kis külföldiek az újszülöttek 25 százalékát tették ki.

Csehországban tavaly 77 600 gyermek született. Számuk az utóbbi években folyamatosan csökken.

A tavalyi szám az ilyen statisztikák vezetésének 1785-ös kezdete óta a legalacsonyabb volt.

Demográfiai szakértők nem zárják ki, hogy a következő években ez tovább csökkenhet. Szülői korba ugyanis demográfiai szempontból „gyenge években” születettek kerülnek.

A Csehországba települt külföldiek száma az utóbbi években folyamatosan növekszik. Gazdasági szakértők szerint a cseh társadalomnak nagy szüksége van a külföldiekre, akik egyrészt hozzájárulnak a gazdasági fejlődés fenntartásához, másrészt pedig nélkülük csökkenni kezdene az ország lakossága.

A folyó év közepén a belügyminisztérium nyilvántartása szerint majdnem 1,2 millió külföldi állampolgár élt Csehországban, jelenleg a lakosság mintegy 10 százalékát alkotják. Egy évtizede, 2016 végén a külföldiek száma még 496 400 volt, s az ország lakosságának négy százalékát tették ki. Prága lakosságának jelenleg már majdnem 25 százaléka külföldi állampolgár.

Mindezek következtében a külföldi állampolgárságú újszülöttek száma is megduplázódott. Míg 2016-ban 3709 ilyen gyereket tartott nyilván a statisztika, tavaly számuk 7249-re emelkedett. A népszaporulat általános visszaesése következtében a külföldi újszülöttek aránya emelkedik, egy évtized alatt majdnem megháromszorozódott: 3,3 százalékról 9,3 százalékra emelkedett.

A statisztikából az is kiderül, hogy a 9,3 százalékon kívül további négy százalékot tesznek ki az olyan gyermekek, akiknek az egyik szülője külföldi állampolgár. Összeségben elmondható, hogy a tavaly Csehországban született csecsemők közül mintegy 10 ezernek külföldi állampolgárságú anyja, mintegy 9600-nak pedig idegen országbeli apja volt.

Prágában tavaly az újszülöttek több mint 23 százaléka volt külföldi, míg tíz éve ez az arány még 11 százalékot tett ki. A cseh fővárosban tehát majdnem minden negyedik gyerek külföldi állampolgár volt tavaly, míg tíz éve csak minden kilencedik. A CSÚ kimutatásából kitűnik, hogy az idegen állampolgárságú kisgyermekek száma minden régióban emelkedik.

A külföldi újszülöttek 60 százalékát tavaly az ukránok tették ki, ami 4211 csecsemőt jelent. További 804 szlovák, 636 pedig vietnami állampolgár volt. A külföldi újszülöttek száma a legnagyobb mértékben 2022-ben, 2023-ban és 2024-ben a több százezer ukrán menekült – döntő mértékben nők – Csehországba települése után nőtt meg.