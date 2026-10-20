Új korszak: Cristiano Ronaldo tulajdonos lehet bajban lévő szaúdi klubjában

A szaúdi En-Naszr klubnál kialakult válság már nem csupán a pályán elért eredményekről szól. Nemzetközi sajtóhírek szerint a probléma immár a könyvelésben szereplő, ijesztő összegekben csúcsosodik ki.

Valid El-Farradzs újságíró hozta nyilvánosságra, hogy a klub adóssága eléri a 800 millió riált. Ezzel egy időben egy megdöbbentő amerikai jelentés arról számolt be, hogy titkos tárgyalások zajlanak az egyesület részvényeinek 70 százalékos értékesítéséről egy olyan vállalat számára, amely az olasz AC Milan tulajdonosa is.

A szaúdi fővárosban, Rijádban zajló események túlmutatnak egy átmeneti pénzügyi válságon. Egy új korszak kezdetét jelenthetik, amelyben Cristiano Ronaldo a pályán szerzett legendás státuszából a döntéshozói asztalhoz, tulajdonosi pozícióba léphet át.

Valid El-Farradzs felfedte a megdöbbentő összeget, amikor beszélt arról a súlyos pénzügyi válságról, amely az En-Naszrt sújtja. Szó szerint így fogalmazott: „Az En-Naszr adósságai megközelítik a 800 millió riált”. Megerősítette, hogy

az adósságok jelentős része a múlt szezonban hozott hibás pénzügyi döntésekből származik – olyan döntésekből, amelyek miatt a klub végül a pénzügyi felügyeleti szervek látókörébe került.

A következő időszak alapos átvilágítást és a pénzügyi kötelezettségek szigorú ellenőrzését követeli meg.

Ezzel párhuzamosan a Semafor című amerikai hírportál egy igazi bombahírrel szolgált: kiderült, hogy az amerikai RedBird Capital – az olasz AC Milan jelenlegi tulajdonosa – közvetlen tárgyalásokat folytatott a Szaúdi Állami Befektetési Alappal az En-Naszr részvényeinek 70 százalékos megvásárlásáról.

A jelentés szerint az üzlet értéke megközelítőleg egymilliárd riál lehet, miután az új tulajdonos rendezi a klub adósságait. A weboldal hangsúlyozta, hogy a tárgyalások még korai szakaszban tartanak, és eddig nem született végleges megállapodás.

Kiszivárgott információk arra utalnak, hogy Mohammed El-Khureidzsi üzletember – más befektetőkkel együtt – csatlakozhat ehhez a befektetői szövetséghez. Emellett határozott híresztelések keringenek arról, hogy Cristiano Ronaldo is tulajdonrészt szerezhet a klubban, bár a pontos részesedés mértékét eddig egyetlen hivatalos bejelentés sem erősítette meg.

Mohammed Al-Anzi elemző egy figyelemre méltó kijelentéssel kommentálta a fejleményeket: „Ronaldo játékosként érkezett az en-Naszrhoz, majd a klub szerelmesévé vált, most pedig tulajdonos szeretne lenni. Ilyen az en-Naszr közege.”

Al-Anzi hozzátette: amennyiben az üzlet létrejön, a következő időszakban kiemelt figyelmet fordítanak majd az irányítási normák bevezetésére és a pénzügyi fegyelemre a klubon belül. Ez valódi kezdőpontot jelenthet a klub pénzügyi és tulajdonosi szerkezetének átalakításában, valamint a klub kimentésében az adósságspirálból.