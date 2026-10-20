Komoly esők jönnek: így kapja a csapadékot az ország

A keddi száraz idő után szerdán ismét előkerülhetnek az esernyők. A nap első felében még többfelé számíthatunk napsütésre, különösen a Dunától keletre, délutántól azonban délnyugat felől fokozatosan megvastagszik a felhőzet, és egyre több helyen alakulhat ki eső, zápor, sőt helyenként beágyazott zivatarok is előfordulhatnak.

A csapadék nagyobb területre szerda este, illetve az éjszakai órákban terjedhet ki.

Csütörtökön is sokfelé várható eső, zápor, ekkor már a keleti országrészben lehet nagyobb esély csapadékra.

Esőmutatás 3D-ben

Az eső érkezését az Időkép vadonatúj, háromdimenziós animáción mutatja.

Az Időképen most debütáló látványos vizualizáció a ICON-EU modell előrejelzése alapján, térbeli nézetben mutatja be a csapadék várható mozgását, mennyiségét, így a megszokott térképektől eltérő szemszögből követhetjük végig az időjárás alakulását.