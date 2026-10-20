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Weiler Vilmos, a telex.hu újságírója, Bábel Vilmos, a 444.hu újságírója, Rosznaky Emma, a Fidelio lapigazgatója, Lubinaker Dávid, a kortarsonline.hu és a filmtett.ro újságírója és Király-Gál Gábor, a portfolio.hu újságírója (b-j), a Junior Prima Díj magyar ismeretterjesztés és média kategóriájának díjazottjai a budapesti Gerbeaud Kávéházban tartott díjátadón 2026. október 20-án.
Nyitókép: MTI/Kovács Márton

Átadták a Junior Prima Díjakat ismeretterjesztés és média kategóriában

Infostart / MTI

Hat fiatal vehetett át Junior Prima Díjat magyar ismeretterjesztés és média kategóriában kedden Budapesten.

A nettó hárommillió forint pénzjutalommal járó díjat Bábel Vilmos (444.hu), Király-Gál Gábor (Portfolio.hu), Lubianker Dávid (Kortársonline.hu, Filmtett.ro), Rosznáky Emma (Fidelio), Szajki Bálint (24.hu) és Weiler Vilmos (Telex.hu) vette át a KAVOSZ Zrt. által rendezett díjátadón.

Végh Richárd, a KAVOSZ Zrt. vezérigazgatója elmondta: a KAVOSZ már több mint tíz éve támogatja a Junior Prima Díjat és a kategóriát. Hozzátette: hisznek abban, hogy a vállalkozások valódi sikerét nemcsak a gazdasági teljesítmény és a pénzügyi eredmény adja, hanem az is, hogy értéket teremtsenek az egész társadalom számára.

Kiemelte: fontos számukra azoknak a tehetségeknek és értékeknek a támogatása, amelyek az egész társadalmat gazdagítják. A hiteles tájékoztatás és a magas színvonalú ismeretterjesztés ilyen érték – mondta.

Különösen ma, amikor egy olyan korban élünk, amelyben szinte bárki képes tartalmat előállítani, és az információ rekord sebességgel jut el hozzánk, különösen felértékelődik azoknak a munkája, akik hitelesen tájékoztatnak, új ismereteket közvetítenek, történeteket mesélnek el, vagy éppen képeken keresztül mutatják meg a világot – hangsúlyozta a vezérigazgató.

A díjazottakról elmondta: különböző műfajokban és eszközökkel alkotnak, de közös bennük a kíváncsiság, a szakmai igényesség és a kitartás. „A tehetség igazán akkor válik értékké, ha elhivatottsággal és következetes munkával párosul” – emelte ki, hangsúlyozva: a jó újságírás és ismeretterjesztés nemcsak információt ad, hanem segít megérteni a világot.

A díjról döntő zsűri tagjai között van Végh Richárd mellett Balogh Gabriella, a Net Média Zrt. társtulajdonosa, Holló Márta, a Magyar Telekom vállalati kommunikációs igazgatója, Radetzky Jenő, a Fejér Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, Perlusz László, a VOSZ főtitkára, Rónai Egon Prima Primissima díjas újságíró, az ATV műsorvezetője és Szauer Tamás, a HVG Kiadó Zrt. vezérigazgatója. A díjazottak a szakmai zsűri tagjaitól vehették át az elismerést.

A Prima Primissima Díjat 2003-ban Demján Sándor alapította a magyar kultúrában, tudományban és művészetben kiemelkedő teljesítményt nyújtó személyiségek elismerésére és támogatására.

A Junior Prima díjat 2007-ben indították el a Prima Primissima Díj alapítói azzal a céllal, hogy jutalmazzák és ösztönözzék a 30 év alatti, kiemelkedő teljesítményt nyújtó fiatal tehetségeket. A díjnak öt társalapítója van. A Magyar Fejlesztési Bank a tudomány, az MVM Csoport a zeneművészet, a Docler Csoport a népművészet és közművelődés, az MBH Bank a színház-, film- és táncművészet terén kiemelkedő tehetségeket támogatja.

Az ismeretterjesztés és média kategóriáját (korábban sajtó kategória) 2014 óta a Széchenyi Kártya Programot koordináló KAVOSZ Zrt. gondozza, egyetértésben tulajdonosaival, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával, valamint a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségével.

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Kezdőlap    Belföld    Átadták a Junior Prima Díjakat ismeretterjesztés és média kategóriában

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