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Marco Rubio amerikai külügyminiszter a 62. nemzetközi biztonságpolitikai konferencián Münchenben 2026. február 14-én. Az idei fórumot február 13-15. között rendezik a bajor fõvárosban.
Nyitókép: MTI/EPA/Ronald Wittek

Nyílt befolyásoló kampányt indított Washington egy nemzetközi szervezet ellen

Infostart / MTI

A Nemzetközi Törvényszék befolyásának visszaszorítására indít diplomáciai, külpolitikai nyomásgyakorló kampányt az Egyesült Államok Marco Rubio külügyminiszter vezetésével – jelentette be a washingtoni diplomáciai tárca hétfőn.

A külügyi közlemény szerint a kampány célja, hogy „megszüntesse a Nemzetközi Törvényszék által az Egyesült Államok szuverenitására jelentett fenyegetést”.

„A Nemzetközi Törvényszék nem tolerálható fenyegetést testesít meg az Egyesült Államok szuverenitására, amikor azt állítja, joghatósága van bűnvádat indítani, és akár bebörtönözni az amerikai nemzeti érdekek mentén tevékenykedő katonákat és tisztségviselőket” – olvasható a dokumentumban.

A washingtoni közlemény szerint „összkormányzati” kampányról van szó annak érdekében, hogy „"következetesen elvegye a Nemzetközi Törvényszék képességét arra, hogy amerikai katonai személyzetet, vagy tisztségviselőket vegyen célba, illetve másként fenyegesse az amerikai szuverenitást”.

A külügyminisztérium rámutat, hogy az amerikai lépések között szerepelnek diplomáciai eszközök, illetve a nyomásgyakorlás több módja olyan államokra, amelyek partnerségi kapcsolatban állnak az Egyesült Államok rendvédelmi szerveivel, és hadseregével, valamint élvezik az amerikai biztonsági ernyő hasznát.

Az Egyesült Államok további lépésként kilátásba helyezi vízumok visszavonását és beutazási tilalmak elrendelését a Nemzetközi Törvényszék tisztviselőivel szemben, valamint szankciók bevezetését a hágai székhelyű törvényszékkel és a hozzá kapcsolódó szervezetekkel szemben.

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