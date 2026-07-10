ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
355.34
usd:
310.79
bux:
142467.45
2026. július 10. péntek Amália
24 óra Ukrajna Hőség Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (b) érkezik a Kossuth Rádió stúdiójába, ahol interjút adott a Jó reggelt, Magyarország! címû mûsorban 2021. október 1-jén. Mellette Havasi Bertalan, a Miniszterelnöki Sajtóiroda vezetõje.
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher

Nem ezen a hétvégén találkozik Orbán Viktor és Jaroslaw Kaczynski

Infostart

A Fidesz kommunikációs igazgatója pontosította a korábbi sajtóhíreket.

A korábbi lengyel lapértesüléssel ellentétben Orbán Viktor most hét végén nem utazik Varsóba, hogy Jaroslaw Kaczynskivel, a PiS elnökével találkozzon, a volt miniszterelnök várhatóan csak szeptemberben látogat Lengyelországba – közölte a Fidesz kommunikációs vezetője az Indexszel.

Havasi Bertalan azt is jelezte, hogy a Fidesz elnökének legközelebbi nyilvános szereplése Tusnádfürdőn lesz július 25-én. A találkozón a két pártelnök a magyar–lengyel kapcsolatokról és Európa jövőjéről tervez beszélni.

Kaczynski éveken át Orbán Viktor szoros szövetségese volt az európai porondon, mígnem a kapcsolatok az orosz–ukrán háború eltérő megítélése miatt kissé feszültebbekké váltak.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Nem ezen a hétvégén találkozik Orbán Viktor és Jaroslaw Kaczynski

lengyelország

orbán viktor

havasi bertalan

jaroslaw kaczynski

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Váltás a Nemzeti Filmintézet élén, visszavonták Káel Csaba megbízatását is

Váltás a Nemzeti Filmintézet élén, visszavonták Káel Csaba megbízatását is

Visszavonták a Nemzeti Filmintézet (NFI) igazgatóságának, köztük Káel Csaba igazgatósági elnöknek a megbízatását – közölte Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár a Facebook-oldalán.
 

Latorcai Csaba: a KDNP saját magával akar foglalkozni

Így dolgozhat a vagyonvisszaszerzési hivatal – benyújtották az Országgyűlésnek a törvényjavaslatot

Elhárult a jogi akadály az uniós milliárdok folyósítása elől

Hat hét alatt sikeresen csatlakozott Magyarország az Európai Ügyészséghez

Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
100 ínyenc tipp a balatoni nyaraláshoz. Vinkó József, Inforádió, Aréna
Vucic vs. diákok: hatalomátmentés vagy fordulat Szerbiában? Németh Ferenc, Inforádió, Aréna
NATO-csúcs után: van-e biztonság Európában Amerika nélkül? Csiki Varga Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.07.10. péntek, 18:00
Vinkó József
a Magyar Konyha főszerkesztője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Még a rendőrfőnök ellen is vádat emeltek: öt év börtönre számíthat, ha bűnösnek találják a szerb gyilkossági ügy kapcsán

Még a rendőrfőnök ellen is vádat emeltek: öt év börtönre számíthat, ha bűnösnek találják a szerb gyilkossági ügy kapcsán

Vádat emelt a belgrádi felsőbb ügyészség hat ember ellen a májusban Belgrádban történt leszámolás ügyében, míg külön vádirat készült a belgrádi rendőrség korábbi vezetője, Veselin Milic ellen, akit bűncselekmény bejelentésének elmulasztásával és okirat-hamisítással gyanúsítanak.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Elképesztő titokra derült fény Donald Trump saját vagyonáról: kiderült, mekkora összegekkel kereskedik az elnök

Elképesztő titokra derült fény Donald Trump saját vagyonáról: kiderült, mekkora összegekkel kereskedik az elnök

Donald Trump amerikai elnök második ciklusában egyre gyakrabban a tőzsde teljesítményével igazolja gazdaságpolitikájának sikerét.

BBC
Business Sport Travel Science
Twelve dead and 23 missing in Spain wildfire as man describes 'surreal' view as blaze approached

Twelve dead and 23 missing in Spain wildfire as man describes 'surreal' view as blaze approached

A local official says early indications suggest four of the victims of the fire in Los Gallardos, Almería, are British.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. július 10. 17:17
Donald Trump változtatna a választási szabályokon, és ezért menesztett is két embert
2026. július 10. 14:02
Tragédiába torkollott a franciák vb-s örömmámora, meghalt egy fiatal lány
×
×