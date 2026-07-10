Nem ezen a hétvégén találkozik Orbán Viktor és Jaroslaw Kaczynski

A korábbi lengyel lapértesüléssel ellentétben Orbán Viktor most hét végén nem utazik Varsóba, hogy Jaroslaw Kaczynskivel, a PiS elnökével találkozzon, a volt miniszterelnök várhatóan csak szeptemberben látogat Lengyelországba – közölte a Fidesz kommunikációs vezetője az Indexszel.

Havasi Bertalan azt is jelezte, hogy a Fidesz elnökének legközelebbi nyilvános szereplése Tusnádfürdőn lesz július 25-én. A találkozón a két pártelnök a magyar–lengyel kapcsolatokról és Európa jövőjéről tervez beszélni.

Kaczynski éveken át Orbán Viktor szoros szövetségese volt az európai porondon, mígnem a kapcsolatok az orosz–ukrán háború eltérő megítélése miatt kissé feszültebbekké váltak.