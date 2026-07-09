Lapértesülés: Orbán Viktor Varsóba utazik, régi szövetségesével tárgyalhat

Július 11-én, szombaton Lengyelországba utazik Orbán Viktor, a Fidesz elnöke, hogy többek között a legnagyobb ellenzéki párt, a Jog és Igazságosság (PiS) elnökével, Jaroslaw Kaczynskivel egyeztessen – írja a lengyel Onet híradása nyomán az Index.

A lap úgy tudja, a találkozó része annak az „ellentámadásnak”, amelyet az egykori miniszterelnök a választási veresége után indított. Ugyanezen a héten pedig Bécsbe is ellátogatott, ahol a szélsőjobboldali FPÖ alapításának 70. évére szervezett rendezvényen vett részt.

A lap szerint a volt miniszterelnök mostani, Lengyelországi útján a szintén ellenzéki Jaroslaw Kaczynskivel találkozni fog, akivel az ukrajnai háború kitöréséig szoros szövetségesnek számítottak, azonban az Ukrajnához, valamint leginkább Oroszországhoz fűződő ellentétes álláspontjaik miatt eltávolodtak egymástól.

Az Index az értesüléssel és az utazás részleteivel kapcsolatban kereste Havasi Bertalant, a Fidesz kommunikációs igazgatóját, ám a cikk megjelenéséig nem kapott választ.