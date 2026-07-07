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A mesterséges intelligenciát imitáló digitális koncepció.
Nyitókép: Getty Images/Lemon_tm

Riasztó figyelmeztetést adott ki az ENSZ az AI-ról

Infostart / MTI

Az ENSZ főtitkára szerint nem lehet lépést tartani a mesterséges intelligencia rendkívül gyors ütemű fejlődésével, és globálisan összehangolt szabályozásra lenne szükség a különösen a gyerekekre leselkedő veszélyek csökkentésére.

„Olyan technológiáról van szó, amely képes átformálni a gazdaságot és a munka világát, befolyásolhatja választások kimenetelét, és megingathatja a biztonsági egyensúlyt. A fejlődésével senki, még a saját fejlesztői sem tudnak lépést tartani” – mondta Antonio Guterres hétfőn Genfben a mesterséges intelligenciáról tartott első kormányzati szintű globális tanácskozás megnyitóján.

„Az innovációhoz elengedhetetlenek a védőkorlátok. Ha a mesterséges intelligencia ilyen hatalmas erejű lesz, akkor irányítani kell” – figyelmeztetett az ENSZ-főtitkár. Guterres szerint

az emberiségnek nem az új technológia „vak követése vagy az attól való rettegés közül, hanem az átgondolt és szervezett irányítás, illetve az ötletszerű sodródás közül kell választania”.

A főtitkár kifejtette: a legnagyobb kockázatot jelenleg az jelenti, hogy a mesterséges intelligencia nagyon gyorsan fejlődik, a kapacitások egy szűk kör kezében összpontosulnak, és a generált tartalmak veszélyeztetik a tények és információk integritását. Elismerve azt, hogy az új technológia felgyorsíthatja a fejlődést, javíthatja az egészségügyi ellátást és megkönnyítheti az oktatáshoz való hozzáférést, Guterres azt szorgalmazta, hogy elsősorban a biztonságot, az emberi jogok tiszteletben tartását, a fejlődő országok kapacitásainak megerősítését és a transzparenciát szem előtt tartva kellene a mesterséges intelligenciát szabályozni. A gyerekek védelme érdekében nem szabad engedni, hogy a mesterséges intelligenciával szexuális jellegű képeket lehessen létrehozni gyerekekről, illetve biztosítani kell azt, ha egy gyerek bajba kerül, akkor a rendszer valódi emberi segítség felé irányítsa.

„A gyerekeket könnyen megtévesztik a magukat barátként beállító gépek. Nem szabad hagyni, hogy a gyerekek egy szabályozatlanul működő mesterséges intelligencia kísérleti nyulai legyenek”

– szögezte le a főtitkár.

A kétnapos genfi tanácskozásnek nem megállapodás kidolgozása a célja. A küldöttek azt vitatják meg, hogyan lehetne szabályokat bevezetni a mesterséges intelligencia esetleges ártalmainak csökkentésére, illetve az abban rejlő lehetőségek kiaknázására. A delegációk áttekintik annak a 40 szakértőből álló tudományos testületnek a jelentését, amely a mesterséges intelligenciáról készült első független vizsgálat eredményeit tartalmazza.

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Kezdőlap    Külföld    Riasztó figyelmeztetést adott ki az ENSZ az AI-ról

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