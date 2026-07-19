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A francia Kylian Mbappé, miután berúgta csapata harmadik gólját a 2026-os labdarúgó-világbajnokság Franciaország-Anglia bronzmérkõzésén a miami Hard Rock Stadionban 2026. július 18-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Cristobal Herrera

Mbappé két vb-listán is megelőzte Messit és az élre került

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Kylian Mbappé duplázott a világbajnoki bronzmérkőzésen az Anglia ellen 4-6-ra elveszített mérkőzésen. Előrébb lépett a lejátszott vb-mérkőzések számának listáján is.

Kylian Mbappé a bronzmérkőzésen Anglia ellen megszerezte 21. és 22. világbajnoki gólját, ezen a tornán pedig a kilencediket és a tizediket. Ezzel mind az örökrangsorban, mind a 2026-os torna góllövőlistáján megelőzte Lionel Messit – írta a Nemzeti Sport.

A Real Madrid csatára megelőzte Lionel Messit a világbajnokságok történelmének legtöbb gólját szerző játékosok listáján. A francia támadó előbb kiegyenlített, majd újabb találatával átvette a vezetést. Az élen tehát Mbappé 22 góllal, mögötte Messi 21 találattal. A harmadik Miroslav Klose 16 góllal, az aktívak közül Harry Kane a 15 gólos Ronaldo mögött az 5. helyen áll 14 találattal, holtversenyben Gerd Müllerrel.

A labdarúgó-világbajnokság góllövőlistája:

10 gólos:

Mbappé (francia)

8 gólos:

Messi (argentin)

7 gólos:

Bellingham (angol), Haaland (norvég)

6 gólos:

Dembélé (francia), Kane (angol)

5 gólos:

Oyarzabal (spanyol)

4 gólos:

Quinones (mexikói), I. Sarr (szenegáli), Vinícius (brazil)

3 gólos:

Balogun (amerikai), Barcola (francia), Brobbey (holland), Cunha (brazil), J. David (kanadai), De Ketelaere (belga), Gakpo (holland), Havertz (német), Jiménez (mexikói), Just (új-zélandi), Lukaku (belga), Manzambi (svájci), La. Martínez (argentin), Ronaldo (portugál), Saka (angol), Szaibari (marokkói), Undav (német), Wissa (kongói)

2 gólos:

M. Araújo (uruguayi), Arnautovic (osztrák), Asur (egyiptomi), Ayari (svéd), A. Diallo (elefántcsontparti), H. Diarra (szenegáli), Elanga (svéd), Embolo (svájci), Enciso (paraguayi), E. Fernández (argentin), P. Gueye (szenegáli), Kamada (japán), Larin (kanadai), Mahmic (bosnyák), Mahrez (algériai), Merino (spanyol), Munoz (kolumbiai), Ndoye (svájci), Pépé (elefántcsontparti), Porro (spanyol), Rahimi (marokkói), Rezajan (iráni), Summerville (holland), Tielemans (belga), Tillman (amerikai), Trossard (belga), Ueda (japán), Unahi (marokkói), R. Vargas (svájci), Ziko (egyiptomi)

1 gólos:

Aasgaard (norvég), Alajbegovic (bosnyák), Al-Amri (szaúdi), Al-Hajdosz (katari), Al-Rasdan (jordániai), Angulo (ecuadori), Arias (kolumbiai), Ayhan (török), Álvarez (argentin), Baena (spanyol), Baturina (horvát), Belgali (algériai), Benbuali (algériai), Berhalter (amerikai), Brown (német), Budimir (horvát), Campaz (kolumbiai), Canobbio (uruguayi), Casemiro (brazil), Chávez (mexikói), Cipenga (kongói), Comenencia (curacaói), P. David (kanadai), De Bruyne (belga), Diaz (kolumbiai), Diop (marokkói), Doué (francia), D. Duarte (zöld-foki), Eustaquio (kanadai), Fajzullajev (üzbég), Fidalgo (mexikói), Freeman (amerikai), Galarza (paraguayi), Gordon (angol), Guiri (algériai), Güler (török), Gyökeres (svéd), Hakimi (marokkói), Hjongju (dél-koreai), Husszein (iraki), Hvang Inbom (dél-koreai), Ibrahim (egyiptomi), Irankunda (ausztrál), Isak (svéd), Isidor (haiti), Ito Dzs. (japán), Jasszin (marokkói), Kalajdzic (osztrák), Kessié (elefántcsontparti), Konsa (angol), Krejci (cseh), Leao (portugál), Lo Celso (argentin), Lopes Cabral (zöld-foki), Luckassen (ghánai), Lukic (bosnyák), Mac Allister (argentin), Maeda (japán), Martinelli (brazil), Li. Martínez (argentin), Maseko (dél-afrikai), Maszturi (tunéziai), Mauricio (paraguayi), Mayele (kongói), Mbaye (szenegáli), McGinn (skót), Mendes (portugál), Metcalfe (ausztrál), Mohebi (iráni), Mokoena (dél-afrikai), Musa (horvát), Musiala (német), Nakamura (japán), I. Ndiaye (szenegáli), Neves (portugál), Neymar (brazil), Nmecha (német), Nusa (norvég), Olvan (jordániai), Östigard (norvég), K. Pina (zöld-foki), Pedersen (norvég), Perisic (horvát), Plata (ecuadori), G. Ramos (portugál), Rashford (angol), Rekik (tunéziai), Reyna (amerikai), Rice (angol), Romero (argentin), Romo (mexikói), Ruiz (spanyol), Sabitzer (osztrák), Sadílek (cseh), Saelemaekers (belga), Saliba (kanadai), Sané (német), Schjelderup (norvég), Schlotterbeck (német), Schmid (osztrák), Somurodov (üzbég), Sucic (horvát), Surman (új-zélandi), Svanberg (svéd), Szaber (egyiptomi), Szalah (egyiptomi), Szano (japán), Tamari (jordániai), Trezeguet (egyiptomi), Trusty (amerikai), Van Dijk (holland), Van Hecke (holland), Vanaken (belga), Varela (zöld-foki), Vlasic (horvát), Xhaka (svájci), Yamal (spanyol), Yilmaz (török), Yirenkyi (ghánai)

öngól:

Abunada (katari, Bosznia-Hercegovina ellen), Al-Arab (jordániai, Ausztria ellen), Al-Tambakti (szaúdi, Spanyolország ellen), Bobadilla (paraguayi, az Egyesült Államok ellen), Borges (zöld-foki, Argentína ellen), Bunu (haiti, Marokkó ellen), Burgess (ausztrál, az Egyesült Államok ellen), Hani (2, egyiptomi, Belgium és Ausztrália ellen), Husszein (iraki, Norvégia ellen), Manai (katari, Kanada ellen), Muheim (svájci, Katar ellen), Nematov (üzbég, Portugália ellen), Szkiri (tunéziai, Hollandia ellen)

A francia labdarúgó-válogatott csatára emellett szombaton pályafutása 22. világbajnoki mérkőzését játszotta, amellyel az örökrangsor nyolcadik helyére lépett előre. Ezt a listát Lionel Messi vezeti 33 mérkőzéssel.

A mostani tornán még versenyben lévő csapatok játékosai közül Messin kívül honfitársa, Nicolás Otamendi növelheti még mérkőzéseinek számát a vasárnapi döntőben.

A legtöbb vb-meccsen szerepelt játékosok:

1. Lionel Messi (argentin, 2006-2026) 33 mérkőzés

2. Cristiano Ronaldo (portugál, 2006-2026) 27

3. Lothar Matthäus (német, 1982-1998) 25

4. Miroslav Klose (német, 2002-2014) 24

5. Paolo Maldini (olasz, 1990-2002)

Luka Modric (horvát, 2006, 2014-2026)

Manuel Neuer (német, 2010-2026) 23-23

8. Kylian Mbappé (francia, 2018-2026) 22

9. Uwe Seeler (német, 1958-1970)

Wladyslaw Zmuda (lengyel, 1974-1986)

Diego Maradona (argentin, 1982-1994)

Ivan Perisic (horvát, 2014-2026) 21-21

13. Grzegorz Lato (lengyel, 1974-1982)

Cafú (brazil, 1994-2006)

Philipp Lahm (német, 2006-2014)

Bastian Schweinsteiger (német, 2006-2014)

Javier Mascherano (argentin, 2006-2018)

Hugo Lloris (francia, 2010-2022)

Thibaut Courtois (belga, 2014-2026)

Nicolás Otamendi (argentin, 2010, 2018-2026) 20-20

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