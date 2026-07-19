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Mundruczó Kornél rendezõ az At the Sea címû versenyfilmjének bemutatóján, a 76. Berlini Nemzetközi Filmfesztiválon 2026. február 16-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Clemens Bilan

Mundruczó Kornél életműdíjas – videó

Infostart / MTI

Az európai filmművészet egyik meghatározó alkotójaként méltatták Mundruczó Kornélt a 33. palicsi filmfesztivál szombat esti megnyitóján, ahol a magyar film- és színházi rendező átvette a fesztivál életműdíját, a Lifka Sándor-díjat a nemzetközi alkotók kategóriájában.

Az ünnepélyes megnyitón az elismerést Nikolaj Nikitin, a fesztivál nemzetközi versenyprogramjának válogatója adta át. Beszédében kiemelte: bár Mundruczó Kornél életkora alapján egyesek talán korainak tarthatják a kitüntetést, eddigi életműve, filmjeinek sokszínűsége, valamint a világ legrangosabb filmes seregszemléin – Cannes-ban, Velencében, Berlinben, Locarnóban és Oberhausenben – elért sikerei egyértelművé teszik, hogy méltó az elismerésre.

Nikolaj Nikitin külön méltatta Petrányi Viktóriát, Mundruczó állandó producerét is, akit a közönség hosszan tartó tapssal köszöntött. „Kornél és Viki az európai filmművészet egyik legjelentősebb alkotópárosát alkotja. Filmes tanulmányaik során ismerkedtek meg, majd Proton nevű produkciós cégükön keresztül szinte valamennyi olyan projektet közösen valósítottak meg, amelyek meghatározták Kornél pályafutását. Lehetetlen egyiküket ünnepelni anélkül, hogy ne ismernénk el a másikukat is” – hangsúlyozta filmes szakember.

A díjat átvéve Mundruczó Kornél arról beszélt, hogy különösen közel áll hozzá a palicsi fesztivál, hiszen pályája kezdetétől visszatérő vendége az eseménynek.

„Bizonyos értelemben együtt nőttem fel ezzel a fesztivállal. Az első filmjeimet itt vetítették, és számos alkalommal visszatértem ide. Ez több mint egy egyszerű filmfesztivál. Minden vetítés után újra megerősödik bennem, hogy az európai filmművészet továbbra a hetedik művészet fontos része, és hogy a filmnyelvnek kockázatot kell vállalnia, új területeket kell felfedeznie, őszintének kell maradnia, és tükröznie kell azt a valóságot, amelyben élünk. Palicson mindig jó barátokra, kiváló filmvetítésekre és arra a szellemiségre találok, amelyet én magam is igyekeztem belevinni a filmjeimbe” – fogalmazott Mundruczó Kornél.

A rendező végül Petrányi Viktóriának is köszönetet mondott, hangsúlyozva, hogy nélküle egyetlen filmje sem készülhetett volna el.

Az első szabadkai mozit létrehozó Aleksandar Lifkáról (Lifka Sándor) elnevezett díjat a palicsi fesztivál minden évben olyan hazai és nemzetközi filmes alkotóknak ítéli oda, akik kiemelkedő módon járultak hozzá az európai filmművészet fejlődéséhez.

A palicsi filmfesztiválon július 22-ig tizenöt kategóriában több mint száz filmet mutatnak be. Számos magyar film is szerepel a válogatásban: Holtai Gábor Itt érzem magam otthon című filmje a rendezvény fődíjáért indul, míg öt alkotást vetítenek a magyar filmek válogatásában, illetve több film is helyet kapott a különböző kategóriákban.

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Kezdőlap    Kultúra    Mundruczó Kornél életműdíjas – videó

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