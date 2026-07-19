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Nyitókép: MTI/AP/Adam Huger

Dénes Ferenc a vb-döntő előtt: a rekordok világbajnoksága volt, és remek lesz a finálé estéje is

Infostart / InfoRádió

Bevételekben, nézőszámban és több más tényezőben is rekordokat dönt a vasárnap záruló amerikai labdarúgó-világbajnokság, ráadásul a szórakoztatóértéke is magasabb – fejtette ki az InfoRádiónak Dénes Ferenc sportközgazdász. Arról is beszélt, hogy van nemzetgazdasági hatása is a szereplésnek, még ha nem is hosszútávú.

„Meggyőződésem, hogy már most kimondható: ez minden idők legjobb világbajnoksága sportgazdasági vagy sportközgazdasági értelemben, sportszolgáltatási értelemben is. Bevallom őszintén, nekem szurkolóként is, de hát ez nyilván szubjektív” – mondta Dénes Ferenc sportközgazdász az InfoRádióban. Hozzátette: összesen 13-14 milliárd dolláros bevételről van szó a FIFA-nál. Ennek jelentős részét a televíziók adják – az élen az amerikai televíziók állnak, de utána sorra a nagy európai országok jönnek.

A jegyárbevételek óriásiak, a FIFA több mint 6,5 millió emberről beszél már most.

Csak összehasonlításként: a legtöbb helyszíni néző eddig 1994-ben volt, szintén Amerikában, akkor 3,5-3,6 millió, most 6,5 millió néző volt a stadionokban. Tehát a vb ezen része is „rendben van” – fogalmazott.

A szponzori kereskedelmi bevételek fixek, hiszen négy évre szólnak, vagyis beárazták a nagy amerikai és ázsiai hirdető szponzorok, hogy Amerikában mi várható egy ilyen sportesemény kapcsán. És emellett a helyi szponzorok, akik a helyi szervezők bevételeit jelentik, szintén jelentősek, ami miatt valószínűleg minden várakozást felülmúl bevételi oldalról is ez a világbajnokság – mondta Dénes Ferenc.

„Ha az amerikai válogatott eljutott volna a döntőbe, annak nem a közvetlen bevételekre lett volna nagy hatása, hanem a hype-ot tekintve, amiben azért megosztott volt a sajtó, hogy mennyire van vagy nincs Amerikában, – de én azt gondolom, hogy inkább van, mint nincs. De azért az, ha mondjuk a négy között van az amerikai válogatott, megmozgatta volna az amerikai társadalmat, amely egy patrióta társadalom” – fogalmazott.

A latin döntő erősíti azt a koncepciót, hogy

az amerikai labdarúgás, a soccer igazi bázisát egyrészt a latin szurkolók adják, másrészt pedig a Z generáció.

Az, hogy latin döntő van spanyolokkal és argentinokkal, a legjobb kimenet az amerikai labdarúgás számára túl azon, ha az USA bejut a döntőbe – vélte.

Kérdés, hogy a két döntős országban mi mindent válthat ki ez a meccs, hiszen Spanyolország az Európa-bajnoki címvédő, Argentína világbajnoki címvédő, de Argentína gazdasági helyzete nem éppen rózsás, és bár Spanyolország nyilván jobb helyzetben van, de azért ott is vannak problémák.

Egy nemzet boldogságához a sport igenis hozzá tud járulni. Persze inkább rövid távon, mint hosszú távon, de, mint mondta,

egy vb-siker bármelyik országban két hétig, akár egy hónapig komoly többletboldogságérzést ad.

Aztán persze bevonul ez is az emlékek tárába, és a hatása csökken, de rövid távon igenis van érezhető hatása.

„Nem osztom azt a nézetet, hogy a sport a modern vallás és elfeledteti a dolgokat, mert szerintem az emberek ennél racionálisabbak, és a gazdasági nehézségek ugyanúgy gazdasági nehézségek mindenütt a világon. De az biztos, hogy vasárnap este a két országnak lesz egy jó napja, az egyiknek meg különösen jó napja lesz, nemcsak este, hanem az éjszakába nyúlóan. Ráadásul nemcsak a két országnak lesz ez egy nagyszerű estéje: ez egy kiváló világbajnokság volt, és mindenki, aki nézni fogja, és sok milliárdan leszünk a Földön, akik így teszünk, szóval ez egy remek este lesz mindegyikünk számára” – fogalmazott Dénes Ferenc sportközgazdász az InfoRádióban.

A cikk Farkas Dávid interjúja alapján készült.

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Dénes Ferenc a vb-döntő előtt: a rekordok világbajnoksága volt, és remek lesz a finálé estéje is

Dénes Ferenc a vb-döntő előtt: a rekordok világbajnoksága volt, és remek lesz a finálé estéje is
Bevételekben, nézőszámban és több más tényezőben is rekordokat dönt a vasárnap záruló amerikai labdarúgó-világbajnokság, ráadásul a szórakoztatóértéke is magasabb – fejtette ki az InfoRádiónak Dénes Ferenc sportközgazdász. Arról is beszélt, hogy van nemzetgazdasági hatása is a szereplésnek, még ha nem is hosszútávú.
 

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