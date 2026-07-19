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Thomas Tuchel, a bronzérmes angol válogatott német szövetségi kapitánya a 2026-os labdarúgó-világbajnokság Franciaország-Anglia bronzmérkõzését követõ eredményhirdetésen a miami Hard Rock Stadionban 2026. július 18-án.
Nyitókép: MTI/AP/Rebecca Blackwell

Thomas Tuchel: mintha négy mérkőzést láthattunk volna egybesűrítve

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Az angol válogatott végzett a harmadik helyen a labdarúgó-világbajnokságon, miután szombaton Miamiban 6-4-re legyőzte a francia csapatot.

„Az első félidő őrült, míg a második turbulens volt, s szerintem látható volt, mit jelent egy plusz nap pihenő. Teljesen kikészültünk és elfáradtunk az elmúlt hetekben, a srácok minden dicséretet megérdemelnek a mentalitásukért. Féltem a fizikai terheléstől, mivel a franciák többet pihenhettek és könnyebb volt a programjuk is. (...) Mi játszottunk hosszabbítást a hőségben, de játszottunk nagyon magasan fekvő pályán is, s ez ki is jött a második félidőben görcsök formájában. Ezzel együtt a fáradtság miatt nem aggódtam, mert ez a csapat valami különlegeset hozott létre, s ma is megmutatta, mire képes” – idézte az angolok szövetségi kapitányának szavait az M4 Sport. Thomas Tuchel szerint a bronzmeccs olyan volt, mintha négy mérkőzés lett volna egybesűrítve.

A szövetségi kapitány leszögezte: Anglia a franciák legyőzésével tovább fejlődött és átugrotta a két csapat közötti szakadékot, s a következő nagy feladat Spanyolország legyőzése lesz a Nemzetek Ligájában.

„Őrült mérkőzés volt. Nyilván még csalódottak vagyunk a döntő elszalasztása miatt, de elértük az ország legjobb vb-eredményét az elmúlt 60 évben, így elégedett vagyok a végeredménnyel. (...) Az első félidőt mi, a másodikat ők nyerték meg, de szereztünk két gólt, ami elég volt a sikerhez” – mondta a meccsen három gólt szerző Bukayo Saka.

A tizenegyesről, aminél a labda először Jude Bellingham kezében volt, azt mondta, Jude azért fogta meg a labdát, mert néhány francia játékos megpróbálta őt megzavarni.

„Jude nem rúgta volna el. Elsőként jött oda hozzám, hogy rúgjam én a tizenegyest a mesterhármasért” – mondta, hozzátéve, hogy ugyan szeretett volna többet játszani a tornán, de neki elsősorban a pályán kell „beszélnie”, nem a meccs után.

A mérkőzés legjobb pillanatait az M4 Sport szedte össze, a videó itt megtekinthető.

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