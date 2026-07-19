Megmenekülhet a nagy bajtól az X az EU-ban

Az Európai Bizottság elfogadta az X közösségi platform korrekciós intézkedési tervét, amelynek célja, hogy megfeleljen az Európai Unió digitális szolgáltatásokról szóló rendeletében (DSA) előírt átláthatósági kötelezettségeknek és biztosítsa a kutatók hozzáférését a nyilvános adatokhoz – közölte csütörtökön a testület.

A bizottság tájékoztatása szerint az elfogadott intézkedések jelentős előrelépést jelentenek abban, hogy a kutatók, a civilszervezetek és a nyilvánosság nagyobb rálátást kapjon az X működésére, különösen a platform rendszerszintű kockázatainak és az európai társadalomra gyakorolt hatásának vizsgálata érdekében.

Az X vállalta, hogy a hirdetési adatbázisát a DSA előírásainak megfelelően fejleszti.

Ennek részeként új keresési szűrőket vezet be, a többi között a hirdetések tartalma és targetálási szempontjai alapján, és a találatokat közvetlenül a felületen jeleníti meg, továbbá jelentősen csökkenti a keresések válaszidejét, bővebb információt tesz közzé a hirdetésekről valamint API-hozzáférést biztosít a hirdetési adatbázishoz.

A kutatók hozzáférésével kapcsolatban a vállalat felülvizsgálja a jelentkezések elbírálási rendszerét, hogy a jogosult kutatókat zárják ki tévesen. Emellett ingyenes hozzáférést biztosít számukra a nyilvános adatokhoz, gyorsítja a kérelmek feldolgozását, és garantálja a szükséges adatmennyiséghez való időben történő hozzáférést.

Az X vállalta továbbá, hogy módosítja felhasználási feltételeit, egyértelművé téve: a jogosult kutatók szerződéses alapon nem tilthatók el a nyilvánosan elérhető adatok automatizált gyűjtésétől.

A vállalat kötelezettséget vállalt arra is, hogy a változtatások végrehajtását független külső vizsgálatnak veti alá, amelynek jelentését a fejlesztések megvalósítását követő hat hónapon belül megküldi az Európai Bizottságnak. Az ellenőrzés ajánlásainak végrehajtásáról is egyeztet majd az uniós testülettel.

Az X-nek hat hónap áll rendelkezésére az intézkedési terv végrehajtására, ez idő alatt pedig fokozott bizottsági felügyelet alatt áll.