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Gálik Zoltán, a Budapesti Corvinus Egyetem docense az InfoRádió Aréna című műsorában
Nyitókép: InfoRádió

Gálik Zoltán: kérdés, milyen lesz a britek és Európa kapcsolata a kormányfőváltás után

Infostart / InfoRádió

Kormányfőváltás közeleg az Egyesült Királyságban, miután Keir Starmer, a népszerűtlen brit miniszterelnök lemondott pártelnöki pozíciójáról és elindította a jelölési folyamatot utódlására. Előzőleg pártbeli fő riválisa, Andy Burnham egy időközi választáson bekerült a parlamentbe, így már lehet a Munkáspárt vezetője és kormányfő is. Gálik Zoltán külpolitikai szakértő elemezte a helyzetet az InfoRádió Aréna című műsorában.

A briteknél nagyon nagy kérdés, hogy az Európa-politikának milyen jelentősége lesz az elkövetkezendő időszakban a politikai színtéren – mondta Gálik Zoltán külpolitikai szakértő, a Budapesti Corvinus Egyetem docense az InfoRádió Aréna című műsorában. Az is kérdés, hogy a Munkáspárt megújulása véghezvihető-e az európai uniós közeledés tekintetében, hiszen tudjuk, hogy a Reform UK, amit Nigel Farage a Brexit Párt után alapított meg, jelenleg nagyon vezet az általános választási mérésekben – tette hozzá. A nagy kérdés az, hogy az a Munkáspárt, amelynek két éve egyébként óriási fölénye van a parlamentben, ezt a hatalmas hátrányt, amit sikerült két év alatt kiharcolnia magának, vissza tudja-e fordítani, és újra meg tudja-e majd nyerni a választásokat. A következő országos választások három év múlva lesznek.

A külpolitikai szakértő szerint ebben lehet nagyon nagy szerepe annak, hogy

a jelenlegi kormányfő, a sokak által szürkének mondott, és nagyon sok politikai hibát elkövető Keir Starmer leváltása meghozhatja ezt a megújulást.

Starmer a nagyon szoros fiskális pályán tartott gazdaságban nem nagyon tudott bemutatni olyan eredményeket, amelyek révén az emberek igazán érezték volna a változásokat. Őt majd Andy Burnham válthatja föl, aki Manchester polgármestere volt, és fölényes többséggel megnyerte a csütörtöki időközi parlamenti választást.

Nagyon érdekes, hogy a Reform jelöltjét győzte le 9000 fős szavazati többséggel, tehát tudta hozni a fölényt – hangsúlyozta az elemző. Ha ő váltja Keir Starmert, akkor meg kell nyernie a párton belüli jelölési folyamatot. Ennek feltétele volt, hogy parlamenti képviselő legyen, és ezért kellett indulnia ezen az időközi választáson, mert a Munkáspárt vezetője és miniszterelnök csak az lehet, akinek van parlamenti helye. És most megnyerte, így megnyílik a lehetősége, hogy pártelnök is meg kormányfő is lehet, ha megválasztják. Július 9-től július 17-ig jelentkezhetnek a munkáspárti képviselők az elnöki pozícióra. Valaki akkor indulhat jelöltként, ha a képviselők 20 százalékát maga mögött tudhatja. 400-nál is többen is vannak a parlamentben a munkáspártiak, de vannak, akik nem munkáspártiak, csak a Munkáspárttal együtt szavaznak, de így is 90-nél több támogatót kellene összehoznia – mondta Gálik Zoltán külpolitikai szakértő, a Budapesti Corvinus Egyetem docense az InfoRádió Aréna című műsorában.

Az interjút Farkas Dávid készítette, a teljes beszélgetést megnézhetik, meghallgathatják alább.

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Kezdőlap    Külföld    Gálik Zoltán: kérdés, milyen lesz a britek és Európa kapcsolata a kormányfőváltás után

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