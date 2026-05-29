2026. május 29. péntek Magdolna
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottságnak az Európai Néppárt (EPP) által újraválasztásra jelölt eddigi elnöke a választás előtt az Európai Parlament plenáris ülésén Strasbourgban 2024. július 18-án.
Ursula von der Leyen: Oroszország átlépett egy határt

Az Európai Bizottság elnöke szerint növelni kell a nyomást Oroszországon, valamint meg kell erősíteni a biztonságot és az elrettentést az EU keleti határán. Antonio Costa is támogatását fejezte ki Románia felé a péntek reggeli orosz drónbecsapódás után.

Oroszország agresszív háborúja átlépett egy újabb határt azzal, hogy péntek hajnalban orosz dróntámadás ért egy sűrűn lakott városrészt Romániában, az EU területén és civileket sebesített meg – jelentette ki Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében pénteken.

Arra reagálva, hogy robbanótöltettel felszerelt drón zuhant péntek hajnalban Romániában egy galaci panelház tetejére, Ursula von der Leyen közölte: „miközben folytatjuk biztonságunk és az elrettentés megerősítését, különösen keleti határunkon, folyamatosan növelni fogjuk a nyomást Oroszországra”.

A nyomás fokozása érdekében az Európai Unió a következő, immár a 21. szankciócsomagot készíti elő Oroszországgal szemben – hívta fel a figyelmet üzentében az uniós bizottság elnöke.

A péntek hajnalban Romániában történt drónbecsapódást robbanás és tűz követte, és a tömbházból menekülők közül ketten könnyebben megsérültek.

António Costa, az Európai Tanács elnöke bejegyzésében teljes szolidaritását fejezte ki és támogatást ígért Romániának az orosz drónbecsapódást követően, valamint elítélte Románia légtere és a nemzetközi jog megsértését.

Oroszország háborújának kiterjesztése az EU területére megfontolatlan és felelőtlen lépés – jelentette ki.

Az EU egységes abban, hogy szankciók révén fokozza a nyomást Oroszországra és megerősíti védelmi képességeit, különösen a keleti határokon – tette hozzá üzenetében a tagországok vezetőit tömörítő Európai Tanács elnöke.

Szabó Vilmos a BL-döntő munkálatairól: az MLSZ később is hasznosíthatja a most tanultakat

Komoly presztízst és értékes tapasztalatot jelent a Magyar Labdarúgó Szövetség munkatársainak a Bajnokok Ligája-döntő budapesti rendezésében segíteni – hangsúlyozta az InfoRádióban az MLSZ nemzetközi és szervezési igazgatója.
 

Magyar Péter és Orbán Anita is megszólalt a romániai Galacit ért orosz dróntámadásról

A romániai Galacit ért orosz dróntámadás ismét rávilágít arra, hogy Európa és a NATO egysége ma fontosabb, mint eddig bármikor – reagált pénteki Facebook-bejegyzésében a miniszterelnök arra, hogy a romániai városban egy orosz drón eltalált egy lakóházat.
 

Figyelmeztet a BKK: huzamosabb ideig változik egy villamosjárat útvonala

A 41-es villamos pályafelújítás miatt nem érinti a Kamaraerdei Ifjúsági Park végállomást június 1. és 21. között - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) pénteken.

Hatalmas meglepetés a magyarok utazásainál: egy váratlan európai város lett az idei nyár legnagyobb slágere

A nyár a nyakunkon, az idő már most strandüzemmódban van, és úgy tűnik, a magyarok idén sem mondanak le a pihenésről.

EU says Russia has crossed 'another line' after drone hits Romanian apartment block

The drone crashed in the city of Galati while Russia was carrying out attacks on Ukraine, according to Romania's foreign minister. Russia has not commented.

