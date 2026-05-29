Ursula von der Leyen: Oroszország átlépett egy határt

Oroszország agresszív háborúja átlépett egy újabb határt azzal, hogy péntek hajnalban orosz dróntámadás ért egy sűrűn lakott városrészt Romániában, az EU területén és civileket sebesített meg – jelentette ki Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében pénteken.

Arra reagálva, hogy robbanótöltettel felszerelt drón zuhant péntek hajnalban Romániában egy galaci panelház tetejére, Ursula von der Leyen közölte: „miközben folytatjuk biztonságunk és az elrettentés megerősítését, különösen keleti határunkon, folyamatosan növelni fogjuk a nyomást Oroszországra”.

A nyomás fokozása érdekében az Európai Unió a következő, immár a 21. szankciócsomagot készíti elő Oroszországgal szemben – hívta fel a figyelmet üzentében az uniós bizottság elnöke.

A péntek hajnalban Romániában történt drónbecsapódást robbanás és tűz követte, és a tömbházból menekülők közül ketten könnyebben megsérültek.

António Costa, az Európai Tanács elnöke bejegyzésében teljes szolidaritását fejezte ki és támogatást ígért Romániának az orosz drónbecsapódást követően, valamint elítélte Románia légtere és a nemzetközi jog megsértését.

Oroszország háborújának kiterjesztése az EU területére megfontolatlan és felelőtlen lépés – jelentette ki.

Az EU egységes abban, hogy szankciók révén fokozza a nyomást Oroszországra és megerősíti védelmi képességeit, különösen a keleti határokon – tette hozzá üzenetében a tagországok vezetőit tömörítő Európai Tanács elnöke.