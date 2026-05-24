ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
358.71
usd:
309.16
bux:
129728.5
2026. május 24. vasárnap Eliza, Eszter
24 óra Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
BELGRADE, SERBIA - MAY 23: Students participate in a protest under the slogan You and Me, Slavija at Slavija Square in Belgrade, Serbia on May 23, 2026. At the location in the center of Serbiaâs capital, tens of thousands of citizens from all parts of the country participated in the protest calling for early parliamentary elections. (Photo by Filip Stevanovic/Anadolu via Getty Images)
Nyitókép: Anadolu

Szerbiában nem hezitál a hatalom a tüntetőkkel szemben

Infostart / MTI

Huszonhárom embert állított elő a szerb rendőrség a belgrádi kormányellenes tüntetés után kirobbant összecsapások miatt - közölte szombat késő este Ivica Dacic szerb belügyminiszter, hozzátéve: több rendőr is megsérült az incidensekben.

A tárcavezető a sajtótájékoztatóján elmondta, a rendőrség csak minimális kényszerítő eszközt alkalmazott, és kizárólag azután avatkozott be, hogy a tüntetők megtámadták az egyenruhásokat. A belügyminiszter tájékoztatása szerint 20 óra 20 perc körül a tiltakozás "szélsőséges résztvevői" áttörtek egy védőkordont és rátámadtak a rendőrökre. A rendőri egységeknek és a csendőrségnek csak egy órával később sikerült visszaszorítani a tömeget.

Ivica Dacic közölte, hogy a rendőröket pirotechnikai eszközökkel, kövekkel és palackokkal dobálták meg, egyesek pedig csatornafedeleket is felszedtek, hogy azokat a rendőrök felé hajítsák. Elmondása szerint több résztvevő sállal és pólóval takarta el az arcát.

A miniszter szerint a támadók célja az volt, hogy összecsapást provokáljanak ki a rendőrséggel, valamint a politikai ellenfeleikkel. Hangsúlyozta: mindenkit, aki részt vett a rendőrök elleni támadásban, azonosítani fognak, és törvényes eljárás indul ellenük.

Ivica Dacic kitért arra is, hogy a közrend késő estére helyreállt, és

a város nagy részén újraindult a forgalom.

A szerb főváros egyik legfontosabb csomópontján, a Slavija téren szombaton több tízezren gyűltek össze előrehozott választásokat és Aleksandar Vucic szerb köztársasági elnök 14 éve tartó hatalmának végét követelve. A nagygyűlés nagyrészt békésen zajlott, később azonban fiatalok csoportjai csaptak össze a rendőrökkel.

A szerbiai tiltakozások azt követően kezdődtek el, hogy 2024. november elsején leszakadt az újvidéki vasúti pályaudvar előtetője, tizenhat ember halálát okozva. Sokan a kormányzati korrupciót és az állami infrastrukturális kivitelezésekben tapasztalható hanyagságot okolták a tragédiáért. A tiltakozást egyetemi hallgatók vezetik, és másfél év alatt többször több városban is tízezrek vonultak utcára Aleksandar Vucic szerb köztársasági elnök távozását és előrehozott választásokat követelve.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Szerbiában nem hezitál a hatalom a tüntetőkkel szemben

tüntetés

szerbia

belgrád

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
A legdurvább ütés, előkerült egy felvétel, amelyen Lázár János a kegyelmi ügyről beszél

A legdurvább ütés, előkerült egy felvétel, amelyen Lázár János a kegyelmi ügyről beszél

Értékrendi ellentmondásnak és a kormánypártokat ért eddigi legsúlyosabb politikai ütésnek nevezte a bicskei gyermekotthon kényszerítésért elítélt volt igazgatóhelyettesének elnöki kegyelmét Lázár János építési és közlekedési miniszter egy korábban rögzített televíziós interjúban, amely az ügy legújabb fejleményei kapcsán ismét a közbeszéd homlokterébe került.
 

Megszólalt Balog Zoltán: sem Orbán Viktor, sem Lévai Anikó nem kérte a közbenjárását

Novák Katalin kabinetfőnöke: Balog Zoltán kérte, hogy K. Endre kapjon kegyelmet

VIDEÓ
Csal a diák, aki AI-t használ a leckéhez? Koren Balázs, Inforádió, Aréna
Jazztől az operáig, a Queentől az Eddáig: újdonságok a Margitszigeten. Bán Teodóra, Inforádió, Aréna
Kik az új Tisza-kormány erős emberei? Horn Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.25. hétfő, 18:00
Zsidai Zoltán Roy
gasztronómiai szakember, a Zsidai-csoport tulajdonosa, ügyvezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Rossz hírt közöltek a kutatók: ha ebbe a vércsoportba tartozol, nagyobb eséllyel csaphat le rád a stroke

Rossz hírt közöltek a kutatók: ha ebbe a vércsoportba tartozol, nagyobb eséllyel csaphat le rád a stroke

Egy 2022-ben publikált, nagyszabású genetikai kutatás szerint az A1-es vércsoport-altípust hordozó embereknél 16 százalékkal magasabb a hatvanéves kor előtti stroke kockázata. Ezzel szemben az O1-es vércsoport éppen fordítva hat, és inkább védőfaktornak tűnik - írta a Sciencealert.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Az elmúlt év legkegyetlenebb orosz csapása érte Ukrajnát: még a szomszédos államban is azonnali riadót fújtak

Az elmúlt év legkegyetlenebb orosz csapása érte Ukrajnát: még a szomszédos államban is azonnali riadót fújtak

Több mint 700 drónt és rakétát indíthattak Ukrajna felé az oroszok, Kijev szinte minden kerületében károk keletkeztek.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump says Iran deal 'largely negotiated' including reopening Strait of Hormuz

Trump says Iran deal 'largely negotiated' including reopening Strait of Hormuz

Details of a potential deal to extend the current ceasefire have been reported by US and Iranian media, but no formal agreement has yet been reached.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 24. 08:31
Behatoltak a lengyel elnök otthonába
2026. május 24. 08:16
A megállapodás értelmében a Hormuzi-szoros megnyílik – nyilatkozta Donald Trump
×
×