Szerbiában nem hezitál a hatalom a tüntetőkkel szemben

A tárcavezető a sajtótájékoztatóján elmondta, a rendőrség csak minimális kényszerítő eszközt alkalmazott, és kizárólag azután avatkozott be, hogy a tüntetők megtámadták az egyenruhásokat. A belügyminiszter tájékoztatása szerint 20 óra 20 perc körül a tiltakozás "szélsőséges résztvevői" áttörtek egy védőkordont és rátámadtak a rendőrökre. A rendőri egységeknek és a csendőrségnek csak egy órával később sikerült visszaszorítani a tömeget.

Ivica Dacic közölte, hogy a rendőröket pirotechnikai eszközökkel, kövekkel és palackokkal dobálták meg, egyesek pedig csatornafedeleket is felszedtek, hogy azokat a rendőrök felé hajítsák. Elmondása szerint több résztvevő sállal és pólóval takarta el az arcát.

A miniszter szerint a támadók célja az volt, hogy összecsapást provokáljanak ki a rendőrséggel, valamint a politikai ellenfeleikkel. Hangsúlyozta: mindenkit, aki részt vett a rendőrök elleni támadásban, azonosítani fognak, és törvényes eljárás indul ellenük.

Ivica Dacic kitért arra is, hogy a közrend késő estére helyreállt, és

a város nagy részén újraindult a forgalom.

A szerb főváros egyik legfontosabb csomópontján, a Slavija téren szombaton több tízezren gyűltek össze előrehozott választásokat és Aleksandar Vucic szerb köztársasági elnök 14 éve tartó hatalmának végét követelve. A nagygyűlés nagyrészt békésen zajlott, később azonban fiatalok csoportjai csaptak össze a rendőrökkel.

A szerbiai tiltakozások azt követően kezdődtek el, hogy 2024. november elsején leszakadt az újvidéki vasúti pályaudvar előtetője, tizenhat ember halálát okozva. Sokan a kormányzati korrupciót és az állami infrastrukturális kivitelezésekben tapasztalható hanyagságot okolták a tragédiáért. A tiltakozást egyetemi hallgatók vezetik, és másfél év alatt többször több városban is tízezrek vonultak utcára Aleksandar Vucic szerb köztársasági elnök távozását és előrehozott választásokat követelve.