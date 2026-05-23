Határozatlan időre leállt a szerb vasút, magyarországi vonatokat is érint

Határozatlan időre leállította a vasúti közlekedést a szerbiai vasúttársaság, a Srbijavoz.

A hivatalos közlésben ugyan nem szerepel, de az ok valószínűleg az egyetemisták estére bejelentett kormányellenes nagygyűlésse, amit Belgrád központjába terveznek.

A vasúti közlekedést az utóbbi másfél évben többször is akkor állították le, amikor ellenzéki tiltakozást szerveztek a fővárosban. Tavaly március 14-én és október 31-én bombariadóra hivatkozva állították le határozatlan időre a forgalmat, mindkét esetben másnapra hirdettek tiltakozó nagygyűlést az egyetemisták.

Röszke és Szabadka között is szünetel a vasúti forgalom, mivel szombat reggeltől a szerb vasút bizonytalan ideig nem nem közlekedteti a személyszállító vonatokat - közölte a Mávinform a honlapján.

Azt írták, a magyarországi szakaszon Szeged és Röszke között biztosított a vasúti eljutás.