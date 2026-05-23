2026. május 23. szombat Dezső
Belgrade, Serbia - August 10, 2025: This photograph features a Stadler FLIRT electric multiple unit operated by Srbija Voz arriving at Novi Beograd station. The cab end and side profile reveal the red, blue and white livery along with first class markings. Platform shelters, catenary wires and the station nameboard provide clear context. The image conveys the growth of passenger rail in Serbia, everyday commuter services, and regional connections across the rail network. It is useful for topics on Balkan transport, rolling stock, and urban mobility in Belgrade.
Nyitókép: BalkansCat

Határozatlan időre leállt a szerb vasút, magyarországi vonatokat is érint

Infostart

Az ok nem műszaki, vagy anyagi, sokkal inkább politikai.

Határozatlan időre leállította a vasúti közlekedést a szerbiai vasúttársaság, a Srbijavoz.

A hivatalos közlésben ugyan nem szerepel, de az ok valószínűleg az egyetemisták estére bejelentett kormányellenes nagygyűlésse, amit Belgrád központjába terveznek.

A vasúti közlekedést az utóbbi másfél évben többször is akkor állították le, amikor ellenzéki tiltakozást szerveztek a fővárosban. Tavaly március 14-én és október 31-én bombariadóra hivatkozva állították le határozatlan időre a forgalmat, mindkét esetben másnapra hirdettek tiltakozó nagygyűlést az egyetemisták.

Röszke és Szabadka között is szünetel a vonatforgalom

Röszke és Szabadka között is szünetel a vasúti forgalom, mivel szombat reggeltől a szerb vasút bizonytalan ideig nem nem közlekedteti a személyszállító vonatokat - közölte a Mávinform a honlapján.

Azt írták, a magyarországi szakaszon Szeged és Röszke között biztosított a vasúti eljutás.

vasút

szerbia

egyetemisták

kormányellenes demonstráció

