Burning candle on black background, space for text
Nyitókép: Boris Ipatov/Getty Images

Ehunyt Tarcsai Helga

Infostart

Autóbalesetben életét vesztette Tarcsai Helga, a szanyi Bokréta Néptáncegyüttes egykori táncosa, aki a Kőrösi Csoma Sándor Program ösztöndíjasaként a ciprusi magyar közösség kulturális és hagyományőrző életét szervezte.

A kisalföld.hu tájékoztatása szerint a tragikus közlekedési baleset pénteken történt Larnaca térségében, ahol a magyar szakember autója eddig tisztázatlan körülmények között ütközött egy másik járművel. Tarcsai Helgát a helyszínről kórházba szállították, de az életét már nem tudták megmenteni.

A a volt táncos és egyben kulturális szervező a gimnáziumi évei alatt a rábaközi Szany nagyközség együttesében szerepelt, amellyel a kapcsolata a későbbi külföldi kiküldetései során is megmaradt. Közbenjárásával a szanyi táncosok 2024-ben hivatalos kulturális utazáson vehettek részt Cipruson, bemutatva a helyi népi hagyományokat.

Tarcsai Helga elismert alakja volt a diaszpórában élő magyarságnak: korábban Bécsben élt, ahol a Napraforgók Néptáncegyüttes elnökeként tevékenykedett, majd a Kőrösi Csoma Sándor Program ösztöndíjasaként már a második ciklusát töltötte a mintegy kétezer fős ciprusi magyar közösségben.

Munkássága során rendszeres néprajzi foglalkozásokat, előadásokat tartott a szigeten élő családok gyermekeinek, és az ő kezdeményezésére jutott el a „Viselj rábaközit!” elnevezésű viseletkollekció is Ciprusra.

Donald Trump szerint rendezetten és konstruktívan haladnak az Iránnal folytatott tárgyalások, de arra utasította a kormányzatának tagjait, hogy ne siessenek a megállapodással. Az amerikai elnök közölte: az amerikai blokád érvényben marad mindaddig, amíg nem születik valódi megállapodás.

Kánikulával indul május utolsó hete, a hőmérséklet csúcsértéke meghaladhatja a 30 Celsius-fokot.

The US president says he's advised his representatives not to "rush into" a deal, saying that "both sides must take their time and get it right".

