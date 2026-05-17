Új EP-képviselők, államtitkár, feljelentés a minisztériumban – a nap hírei

Magyar Péter szerint Gulyás Gergely és Rétvári Bence jogászkodni próbáltak, de hibáztak Havasi Bertalan korábbi helyettes államtitkár felmentésének ügyében. A miniszterelnök vasárnapi bejegyzésében azt írta: a két politikus 16 év kormányzás után sem ért a dologhoz, ezért később törölték korábbi posztjukat. A kijelentésre reagálva Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője közölte: Facebook-bejegyzését munkatársai tudta nélkül törölték, de ez szerinte nem változtat azon a tényen, hogy egy helyettes-államtitkárt sem sikerült jogszerűen felmenteni.

Távozásra szólította fel a Kúria elnökét a kormányfő. Magyar Péter állítása szerint Varga Zs. András közpénzből finanszírozott luxusberuházásokhoz kötődik, amit az elnök visszautasított. Gulyás Gergely a Fidesz frakcióvezetője a Kúria elnöke elleni méltatlan támadásként értékelte a miniszterelnök felszólítását.

Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, hogy feljelentést tesznek az egykori Építési és Közlekedési Minisztérium pincéjében talált tárgyak ügyében. A kormányfő szerint az épület alagsorában zsákszámra találtak megsemmisített iratokat, Fidesz-szóróanyagokat, valamint a Digitális Polgári Körök kellékeit. A közzétett videóban Magyar Péter arról beszélt, hogy az ügy több lehetséges bűncselekményt is felvethet.

Bogdán Csabát és Weisz Viktort jelöli európai parlamenti képviselőnek a Tisza Párt Magyar Péter és Tarr Zoltán megüresedett helyére - jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter szerint mindkét jelölt jelentős nemzetközi és szakmai tapasztalata van.

Bögi Viktória lesz az Élő Környezetért Felelős Minisztérium új parlamenti államtitkára. A kinevezést Gajdos László miniszter jelentette be a közösségi oldalán. A tárcavezető szerint Bögi Viktória jogászként, ügyvédként és közigazgatási szakemberként is jelentős tapasztalattal rendelkezik. Hangsúlyozta: közös céljuk az átlátható döntéshozatal és a természeti értékek védelme.

Hegedűs Zsolt szerint az egészségügyben több tízezer szakdolgozó hiányzik, az ápolók esetében a hiány meghaladja a 30 ezret. A miniszter közölte: a betegbiztonság már sérül a túlterheltség és a munkaerőhiány miatt, ezért bérrendezésről egyeztetnek és növelni kell a dolgozói létszámot.

Tanács Zoltán szerint támogatni kell a tudományt, de nem alapítványi formában, korlátozott demokratikus kontroll mellett. A miniszter közölte: a kormány átláthatóbb, versenyalapú finanszírozási rendszert alakítana ki, és növelné a kutatás-fejlesztési forrásokat.

A Pedagógusok Szakszervezete mielőbbi szakmai egyeztetést sürget az oktatásirányítással. A szervezet béremelést, adminisztráció-csökkentést, a teljesítményértékelési rendszer átalakítását és új alaptanterv előkészítését várja, valamint a szakszervezeti jogok visszaállítását és korábbi követeléseire választ.

Nemzetközi közegészségügyi vészhelyzetet hirdetett a Kongóban és Ugandában terjedő ebolajárvány miatt a WHO. Az Egészségügyi Világszervezet szerint a fertőzés gyorsan terjed és országhatárokon is átnyúlik, miközben a variáns ellen nincs jóváhagyott vakcina. Az eddigi adatok több száz fertőzöttet és több halálesetet jeleznek, de a valós esetszám ennél jóval magasabb lehet.

Pozitív lett a hantavírus-tesztje annak a kanadai állampogárnak, akit korábban a Hondius óceánjáróról evakuáltak. Tünetei enyhék, állapota stabil. A járműről vele együtt négy kanadai utast hoztak ki, mindannyian karanténban vannak. A WHO szerint a tengerjárón kitört járványt az andoki hantavírus-törzs okozta.

Dróncsapás érte az Egyesült Arab Emírségek egyik atomerőművét, a Baraka létesítményt. A támadás tüzet okozott az erőmű egyik külső áramfejlesztőjénél, de a hatóságok szerint az atomerőmű biztonsága nem került veszélybe. A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség közlése szerint a sugárzási szint normális, és sérültekről sem érkezett jelentés.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint indokoltak voltak a Moszkva és környéke elleni vasárnapi ukrán dróncsapások. Az ukrán államfő úgy fogalmazott: a támadások válaszul szolgálnak az orosz invázióra, és azt üzenik Moszkvának, hogy véget kell vetnie a háborúnak. Az orosz hatóságok közlése szerint a támadásokban legalább hárman meghaltak, tizennyolcan pedig megsérültek. Az áldozatok között egy indiai állampolgár van, a sérültek között pedig három.

Az Egyesült Államok nem hosszabbította meg az orosz tengeri olajszállításokra vonatkozó szankciók alóli ideiglenes mentességet. Az intézkedés eddig lehetővé tette több ország számára az orosz nyersolaj vásárlását és szállítását, aminek India volt az egyik legnagyobb nyertese.

Elmebetegségben szenved az a férfi, aki szombaton az észak-olaszországi Modenában autójával emberek közé hajtott, majd késsel támadt járókelőkre. A támadásban nyolcan sérültek meg, közülük négyen súlyosan. Az egyik nő életveszélyes állapotban van.