Járókelőket gázolt, majd kést rántott egy autós ámokfutó, súlyos sérültek is vannak Modenában – videó

Hatósági közlés szerint az elkövető harmincéves, marokkói származású olasz állampolgár, és őrizetbe vették.

Massimo Mezzetti polgármester köszönetet mondott azoknak, akik üldözőbe vették a férfit, és földre teperték. A polgármester beszámolója szerint szemtanúk azt mondták: kést láttak a férfinál, de nem tudott vele ártani senkinek.

Olasz médiumok szemtanúkra hivatkozó korábbi jelentése szerint az autós – miután elütött járókelőket a város központjában – belehajtott egy kirakatba, majd kiszállt és megkéselt egy embert, aki megpróbálta őt megfékezni.

Az esetről térfigyelő kamera készített felvételt, amelyen látható a gázolás – csak erős idegzetűek kattintsanak!

? A car traveling at around 100 km/h plowed into pedestrians in Italy



In central Modena, the driver drove onto the sidewalk and hit several people. At least 7 were injured, two of them seriously.



After the crash, the man got out of the car with a knife and reportedly tried to… pic.twitter.com/UghmkiFD1o — NEXTA (@nexta_tv) May 16, 2026

Készült videó az ámokfutás végét jelentő helyszínről is.