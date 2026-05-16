ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
361.5
usd:
310.96
bux:
131696.18
2026. május 16. szombat Botond, Mózes
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
18 éven felülieknek
Az ön által letölteni kívánt tartalom olyan elemeket tartalmaz, amelyek Mttv. által rögzített besorolás szerinti V. vagy VI. kategóriába tartoznak, és a kiskorúakra káros hatással lehetnek.

Ha szeretné, hogy az ilyen tartalmakhoz kiskorú ne férhessen hozzá, használjon szűrőprogramot
MÉG NEM VAGYOK 18 ÉVES
Nyitókép: X/Adam Warner

Járókelőket gázolt, majd kést rántott egy autós ámokfutó, súlyos sérültek is vannak Modenában – videó

Infostart / MTI

gy autós nagy sebességgel belehajtott az utcán sétálók közé szombat este az észak-olaszországi Modenában, hét ember megsérült, közülük ketten súlyosan – közölte a rendőrség.

Hatósági közlés szerint az elkövető harmincéves, marokkói származású olasz állampolgár, és őrizetbe vették.

Massimo Mezzetti polgármester köszönetet mondott azoknak, akik üldözőbe vették a férfit, és földre teperték. A polgármester beszámolója szerint szemtanúk azt mondták: kést láttak a férfinál, de nem tudott vele ártani senkinek.

Olasz médiumok szemtanúkra hivatkozó korábbi jelentése szerint az autós – miután elütött járókelőket a város központjában – belehajtott egy kirakatba, majd kiszállt és megkéselt egy embert, aki megpróbálta őt megfékezni.

Az esetről térfigyelő kamera készített felvételt, amelyen látható a gázolás – csak erős idegzetűek kattintsanak!

Készült videó az ámokfutás végét jelentő helyszínről is.

Kezdőlap    Külföld    Járókelőket gázolt, majd kést rántott egy autós ámokfutó, súlyos sérültek is vannak Modenában – videó

olaszország

gázolás

sérültek

gyalogosok

modena

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Tanács Zoltán is megszólalt Élvonal-ügyben, elmondta, mit tervez a minisztérium

Tanács Zoltán is megszólalt Élvonal-ügyben, elmondta, mit tervez a minisztérium
A tudományt támogatni kell, de nem így – kezdte álláspontja kifejtését a tudományos és technológiai miniszter a Facebookon. Megindokolta, miért szüntetik meg az Élvonal Alapítvány 261,7 milliárd forintos szerződését, mit terveznek helyette, illetve hol tart a tudományt érintő átadás-átvételi folyamatban.
 

Tarr Zoltán felsorolta, mi lesz biztosan az első intézkedései között

Magyar Péter: elfogadjuk Orbán Viktor és a volt kormánytagok döntését

Magyar Péter Havasi Bertalannak: állunk a pereskedés elé

Orbán Viktor elmondta, mire építheti a Fidesz az ellenzéki politikáját

Orbán Viktor is eladományozza a végkielégítését

Megnyitották a Karmelita kolostort is, Magyar Péter vezette körbe az újságírókat

Egy rendelettel 13 államtitkárt menesztettek – mutatjuk, kik és honnan távoznak

Magyar Péter kinevezte helyettesét

„A valaha volt legdrasztikusabb nyár jön” – klimatikus vészhelyzet lehet Magyarországon is

„A valaha volt legdrasztikusabb nyár jön” – klimatikus vészhelyzet lehet Magyarországon is

Körülbelül egy teljes évnyi csapadékmennyiség hiányzik a hazai rendszerből 2022 óta, és úgy fogunk ráfordulni az idei nyárra, hogy a talaj felső száz centiméteres rétegében alig van víz – mondta az InfoRádióban Budapest főtájépítésze. Több más téma mellett kitért a kaszálási tilalom értelmére és arra is, hogy nagy szükség lenne még több automata öntözőre, de nincs rá forrás.
 

Kiderült, ki felel államtitkárként a vízügyért és a klímapolitikáért

Mit jelent a tarvágás beltiltása a védett erdőkben? Megszólalt az Erdészeti Egyesület alelnöke

VIDEÓ
Mennyire kell félni a hantavírustól? Szlávik János, Inforádió, Aréna
Ezt hozta XIV. Leó pápa első éve. Kuzmányi István, Inforádió, Aréna
Kap-e még egy évet Merz kancellár? Bauer Bence, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.18. hétfő, 18:00
Salát Gergely
sinológus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Magyar Külügyi Intézet munkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Bloomberg: a befektetők többsége továbbra is vakon bízik a részvénypiacokban

Bloomberg: a befektetők többsége továbbra is vakon bízik a részvénypiacokban

A világ legnagyobb befektetési házainak szakemberei szinte egyöntetűen optimisták a részvénypiacokat illetően. Különösen a technológiai és a mesterségesintelligencia-szektort favorizálják. Ugyanakkor elismerik, hogy az emelkedő kötvényhozamok komoly fenyegetést jelentenek a piaci ralira - írta a Bloomberg.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Friss! Az Ötöslottó nyerőszámai a 20. játékhéten

Friss! Az Ötöslottó nyerőszámai a 20. játékhéten

Na, vajon elvitte valaki a 620 millió forintos főnyereményt az ötös lottón?

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Taiwan insists it is independent after Trump warning

Taiwan insists it is independent after Trump warning

Fresh from his summit in Beijing, the US president warned against a formal declaration of independence by the island.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 16. 18:45
Erről minden magyarnak tudnia kell, aki Horvátországba készül
2026. május 16. 15:11
Eddig tartott a 45 napos tűzszünet?
×
×