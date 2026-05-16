Járókelőket gázolt, majd kést rántott egy autós ámokfutó, súlyos sérültek is vannak Modenában – videó

Hatósági közlés szerint az elkövető harmincéves, marokkói származású olasz állampolgár, és őrizetbe vették.
Massimo Mezzetti polgármester köszönetet mondott azoknak, akik üldözőbe vették a férfit, és földre teperték. A polgármester beszámolója szerint szemtanúk azt mondták: kést láttak a férfinál, de nem tudott vele ártani senkinek.
Olasz médiumok szemtanúkra hivatkozó korábbi jelentése szerint az autós – miután elütött járókelőket a város központjában – belehajtott egy kirakatba, majd kiszállt és megkéselt egy embert, aki megpróbálta őt megfékezni.
Az esetről térfigyelő kamera készített felvételt, amelyen látható a gázolás – csak erős idegzetűek kattintsanak!
? A car traveling at around 100 km/h plowed into pedestrians in Italy— NEXTA (@nexta_tv) May 16, 2026
In central Modena, the driver drove onto the sidewalk and hit several people. At least 7 were injured, two of them seriously.
After the crash, the man got out of the car with a knife and reportedly tried to… pic.twitter.com/UghmkiFD1o
Készült videó az ámokfutás végét jelentő helyszínről is.
Le prime agghiaccianti immagini da Modena dove una donna riprende la situazione e commenta l'accaduto#attentato #Modena pic.twitter.com/fJV8Idgz3q— Esperia Italia (@EsperiaItalia) May 16, 2026