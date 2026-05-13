ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
357.73
usd:
304.77
bux:
132484.92
2026. május 13. szerda Imola, Szervác
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Donald Trump amerikai elnök két amerikai katonai kitüntetési ünnepségén a washingtoni Fehér Ház Keleti termében 2026. március 2-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Jim Lo Scalzo

Donald Trump maga nevezte meg, ki követhetné őt az elnöki székben

Infostart

Az elemzők régóta próbálják kitalálni, hogy a jelenlegi alelnök vagy a külügyminiszter lesz-e Donald Trump utódja, netán együtt indulnak majd 2028-ban elnök- és alelnök-jelölti felállásban.

Donald Trump szerint JD Vance alelnök és Marco Rubio külügyminiszter „álompárost” alkothatna a 2028-as amerikai elnökválasztáson. Bár az elnök kijelentése egyelőre nem számít hivatalos támogatásnak, egyértelműen kiváló elnök- és alelnökjelölti kombinációnak tartja a két politikust – írja a The Hill cikke nyomán a Pénzcentrum.

Az elnök egy hétfői eseményen vetette fel a Republikánus párton belüli utódlást, mikor arról kérdezte a vendégeket az amerikai rendőrségi hét alkalmából rendezett vacsorán, hogy Vance-t vagy Rubiót kedvelik-e jobban. Donald Trump a kijelentésével jó ideje tartó elemzői találgatásokra is választ adott, amik azt próbálták kitalálni, kettejük közül kit részesítene előnyben, netán a közös indulást javasolná-e nekik.

A két potenciális jelölt pályafutása jelentősen eltér egymásétól: Marco Rubio 2016-ban már elindult a republikánus elnökjelöltségért folyó küzdelemben. Miután alulmaradt Donald Trumppal szemben, visszatért a szenátusba, és csak később csatlakozott a második Trump-kormányzathoz. JD Vance ezzel szemben még csupán az első szenátori ciklusát töltötte, amikor az elnök felkérte őt alelnökjelöltnek.

Hivatalosan egyikük sem jelentette még be 2028-as indulását, elmondásuk szerint jelenleg mindketten a kormányzati feladataikra összpontosítanak. A kettejük közötti esetleges szövetségre azonban már történt utalás. Rubio tavaly decemberben például úgy nyilatkozott, hogy az elsők között támogatná Vance-t, ha az alelnök úgy döntene, hogy elindul az elnöki székért.

Kezdőlap    Külföld    Donald Trump maga nevezte meg, ki követhetné őt az elnöki székben

egyesült államok

donald trump

elnök

elnökválasztás

marco rubio

2028

utód

j. d. vance

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Volt munkatársak, többdiplomás szakemberek – Lassan érkeznek az államtitkári nevek

Volt munkatársak, többdiplomás szakemberek – Lassan érkeznek az államtitkári nevek

Egyre több államtitkári név lát napvilágot azok után, hogy a Tisza-kormány szerdán ténylegesen is megkezdi a munkáját. Van a miniszterek között, aki a kormánypárton belül választ magának kvázi helyettest, van, aki az egyetemi világból, és van, aki a szakértői szcénából.
 

Magyar Péter részleteket árult el az első kormányülésről

Távozik az Országgyűlés egyik kulcsembere, pályázható a pozíciója

„A Tisza-kormány a nemzet, és nem a miniszterelnök szolgálója lesz” – Magyar Péter miniszterei eskütételén

Megalakult a Tisza-kormány: Sulyok Tamás átadta a miniszterek kinevezését

Sulyok Tamás üzent az új kormány tagjainak

„Több a szelfi, mint a munka” – kritika a bizottsági meghallgatások után

VIDEÓ
Hogyan gyógyul a lélek egy választás után? Unoka Zsolt, Inforádió, Aréna
Rendszerváltás vagy NER-light jön? Lakatos Júlia és Kiszelly Zoltán, Inforádió, Aréna
Ugyanaz tette a Fideszt naggyá, ami most a vereségét okozta. Navracsics Tibor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.13. szerda, 18:00
Bauer Bence
a Mathias Corvinus Collegium Magyar–Német Intézet az Európai Együttműködésért igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megalakult a Tisza-kormány - Szerdán érkeznek az új bejelentések az első kormányülés után

Megalakult a Tisza-kormány - Szerdán érkeznek az új bejelentések az első kormányülés után

Véghajrájába ért a Tisza-kormány megalakulása: a mai nap befejeződtek a miniszterjelöltek bizottsági meghallgatásai, majd 13.30-kor mindenki megkapta hivatalos kinevezését Sulyok Tamás köztársasági elnöktől. Délután 16 órától a frissen kinevezett miniszterek parlamenti esküjüket is letették, amivel hivatalosan is megalakult az új, Magyar Péter vezette kormány. A mai meghallgatásokon több fontos üzenet is elhangzott, Kármán András leendő pénzügyminiszter például a kata adózási rendszer visszahozataláról, valamint a vállalati különadók sorsáról is beszélt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Aljas módon visszaéltek Merkely Béla nevével: ezt a gyógyszert akarják eladatni a Semmelweis rektorával

Aljas módon visszaéltek Merkely Béla nevével: ezt a gyógyszert akarják eladatni a Semmelweis rektorával

Az egyetem arra kéri a lakosságot, hogy gyógyhatású készítményeket kizárólag legális, magyarországi forrásból és engedélyezett helyről szerezzenek be.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
A decade on, Trump returns to a stronger and more assertive China

A decade on, Trump returns to a stronger and more assertive China

Beijing is arguably the most powerful competitor the US has confronted in its history, one analyst says.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 12. 20:49
Letartóztatták Svédország rémét
2026. május 12. 20:37
Magyarországon keresett férfit fogtak el Bécsben
×
×