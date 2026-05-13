Donald Trump maga nevezte meg, ki követhetné őt az elnöki székben

Donald Trump szerint JD Vance alelnök és Marco Rubio külügyminiszter „álompárost” alkothatna a 2028-as amerikai elnökválasztáson. Bár az elnök kijelentése egyelőre nem számít hivatalos támogatásnak, egyértelműen kiváló elnök- és alelnökjelölti kombinációnak tartja a két politikust – írja a The Hill cikke nyomán a Pénzcentrum.

Az elnök egy hétfői eseményen vetette fel a Republikánus párton belüli utódlást, mikor arról kérdezte a vendégeket az amerikai rendőrségi hét alkalmából rendezett vacsorán, hogy Vance-t vagy Rubiót kedvelik-e jobban. Donald Trump a kijelentésével jó ideje tartó elemzői találgatásokra is választ adott, amik azt próbálták kitalálni, kettejük közül kit részesítene előnyben, netán a közös indulást javasolná-e nekik.

A két potenciális jelölt pályafutása jelentősen eltér egymásétól: Marco Rubio 2016-ban már elindult a republikánus elnökjelöltségért folyó küzdelemben. Miután alulmaradt Donald Trumppal szemben, visszatért a szenátusba, és csak később csatlakozott a második Trump-kormányzathoz. JD Vance ezzel szemben még csupán az első szenátori ciklusát töltötte, amikor az elnök felkérte őt alelnökjelöltnek.

Hivatalosan egyikük sem jelentette még be 2028-as indulását, elmondásuk szerint jelenleg mindketten a kormányzati feladataikra összpontosítanak. A kettejük közötti esetleges szövetségre azonban már történt utalás. Rubio tavaly decemberben például úgy nyilatkozott, hogy az elsők között támogatná Vance-t, ha az alelnök úgy döntene, hogy elindul az elnöki székért.