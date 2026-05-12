2026. május 12. kedd Pongrác
Az Országgyûlés plenáris ülésén az Országházban 2026. május 12-én.
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

Volt munkatársak, több diplomás szakemberek – Lassan érkeznek az államtitkári nevek

Infostart

Egyre több államtitkári név lát napvilágot azok után, hogy a Tisza-kormány szerdán ténylegesen is megkezdi a munkáját. Van a miniszterek között, aki a kormánypárton belül választ magának kvázi helyettest, van, aki az egyetemi világból, és van, aki a szakértői szcénából.

Egymás után látnak napvilágot az államtitkári nevek, miután megtörténtek a miniszterjelölti parlamenti bizottsági meghallgatások, a miniszterjelöltek pedig kedd délután letették a hivatali esküt is, szerdán megkezdik a munkát, és még több államtitkárt ismerhetünk meg a hét további részében.

Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter jelölti meghallgatása után vált világossá, hogy

  • Tóth Kinga Dóra, a Miskolci Egyetem társadalomtudományi intézetigazgatója, a szociális-, család- és idősügyért felelhet, illetve hogy
  • Barna-Szabó Tímea egyéni mandátumot szerzett szabolcsi tiszás képviselő (háziorvos, A szavazat ára című dokumentumfilm egyik nyilatkozója) és
  • Bokor Adrienn ügyvéd is államtitkár lesz, ugyanígy
  • Gyurkó Szilvia (Hintalovon Alapítvány) is.

Lesz is munkájuk, mert a tárcánál létrejön az Egyenlő Bánásmód Hatóság, ami jogsértéseket vizsgál majd, de lesz gyermekvédelmi ombudsman is, és segítik majd a gyermeküket egyedül nevelő szülőket is.

Vitézy Dávid közlekedési és beruházásügyi miniszter a Tisza debreceni országgyűlési képviselőjét emeli maga mellé a minisztériumba, parlamenti államtitkár lesz, ő képviseli majd a minisztérium ügyeit a parlamentben, és tart kapcsolatot képviselőkkel. Tárkányi Zsolt szintén egyéni mandátumot nyerve került a T. Házba, újságíró múltja van, korábban a Tisza Párt sajtófőnöke is volt.

A meghallgatások alkalmával Kármán András pénzügyminiszter is terítette „néhány lapját”; érdekesség, hogy ő maga is volt korábban államtitkár, méghozzá Orbán Viktor korábbi kormányában.

  • Államháztartásért felelős államtitkári posztra kéri fel Barabás Gyula korábbi MNB-beli munkatársát, aki a jegybanknál volt a pénzügyi elemzői terület vezetője is, innen távozott az OTP-hez vezető pozícióba.

A vidék- és településfejlesztési miniszteri meghallgatáson Lőrincz Viktória mellett ott ült Szabó Mátyás is, aki corvinusos egyetemi adjunktusi állást cserélheti államtitkárira. 2005-ben szerzett szociálpolitikus-közgazdász diplomát, a vidékfejlesztés, területfejlesztés, tervezés témakörökben oktat, jelenlegi kutatási témája a hosszú távú tervezés.

Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszter

  • Csontos Bencét (Baján szerzett egyéni tiszás mandátumot, két diplomája van, online marketingesként dolgozott eddig) és
  • Bíró-Nagy Andrást (a Policy Solutions vezetője)

jelentette be a hét elején.

Több hét eleji miniszterjelölti meghallgatásból az világlott ki, hogy a legtöbb államtitkári nevet pénteken ismerhetjük meg.

Fontos üzenetet kaptak Amerikából a befektetők - Mutatjuk, hogy reagált a forint

A közel-keleti béketárgyalások megakadása miatt ismét emelkednek az olajárak, és erősödnek az inflációs félelmek a globális piacokon. A bizonytalanság a dollár erősödését és a kötvénypiacok hozamemelkedését hozta magával. A befektetői hangulat romlása a forint árfolyamának alakulásában is látszik, a magyar deviza ugyanis a múlt hét közepe óta nem látott szintre gyengült az euróval és a dollárral szemben is. Délelőtt a magyar deviza árfolyama érezhetően erősödött, amiben vélhetően Kármán András pénzügyminiszter-jelölt parlamenti meghallgatáson elmondott üzenetei is szerepet játszhattak. Délután ismét gyengülni kezdett a forint, amelyben az amerikai inflációs adatok és az iráni háborúval kapcsolatos félelmek egyaránt szerepet játszhattak.

Évek óta várnak erre ezek a bokszolók: feloldották végre a tiltást, indulhatnak a versenyeken

Az orosz sportolók tiltását nem oldotta fel a bokszszövetség, de a háborúban szintén részt vevő Fehéroroszországét igen.

Streeting ally becomes fourth Labour minister to resign and call for Starmer to stand down

Zubir Ahmed follows Jess Phillips and two other ministers in quitting government. Meanwhile more than 100 Labour MPs are understood to have signed a statement backing the PM.

