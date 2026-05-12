Volt munkatársak, több diplomás szakemberek – Lassan érkeznek az államtitkári nevek

Egymás után látnak napvilágot az államtitkári nevek, miután megtörténtek a miniszterjelölti parlamenti bizottsági meghallgatások, a miniszterjelöltek pedig kedd délután letették a hivatali esküt is, szerdán megkezdik a munkát, és még több államtitkárt ismerhetünk meg a hét további részében.

Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter jelölti meghallgatása után vált világossá, hogy

Tóth Kinga Dóra, a Miskolci Egyetem társadalomtudományi intézetigazgatója, a szociális-, család- és idősügyért felelhet, illetve hogy

Barna-Szabó Tímea egyéni mandátumot szerzett szabolcsi tiszás képviselő (háziorvos, A szavazat ára című dokumentumfilm egyik nyilatkozója) és

Bokor Adrienn ügyvéd is államtitkár lesz, ugyanígy

Gyurkó Szilvia (Hintalovon Alapítvány) is.

Lesz is munkájuk, mert a tárcánál létrejön az Egyenlő Bánásmód Hatóság, ami jogsértéseket vizsgál majd, de lesz gyermekvédelmi ombudsman is, és segítik majd a gyermeküket egyedül nevelő szülőket is.

Vitézy Dávid közlekedési és beruházásügyi miniszter a Tisza debreceni országgyűlési képviselőjét emeli maga mellé a minisztériumba, parlamenti államtitkár lesz, ő képviseli majd a minisztérium ügyeit a parlamentben, és tart kapcsolatot képviselőkkel. Tárkányi Zsolt szintén egyéni mandátumot nyerve került a T. Házba, újságíró múltja van, korábban a Tisza Párt sajtófőnöke is volt.

A meghallgatások alkalmával Kármán András pénzügyminiszter is terítette „néhány lapját”; érdekesség, hogy ő maga is volt korábban államtitkár, méghozzá Orbán Viktor korábbi kormányában.

Államháztartásért felelős államtitkári posztra kéri fel Barabás Gyula korábbi MNB-beli munkatársát, aki a jegybanknál volt a pénzügyi elemzői terület vezetője is, innen távozott az OTP-hez vezető pozícióba.

A vidék- és településfejlesztési miniszteri meghallgatáson Lőrincz Viktória mellett ott ült Szabó Mátyás is, aki corvinusos egyetemi adjunktusi állást cserélheti államtitkárira. 2005-ben szerzett szociálpolitikus-közgazdász diplomát, a vidékfejlesztés, területfejlesztés, tervezés témakörökben oktat, jelenlegi kutatási témája a hosszú távú tervezés.

Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszter

Csontos Bencét (Baján szerzett egyéni tiszás mandátumot, két diplomája van, online marketingesként dolgozott eddig) és

Bíró-Nagy Andrást (a Policy Solutions vezetője)

jelentette be a hét elején.

Több hét eleji miniszterjelölti meghallgatásból az világlott ki, hogy a legtöbb államtitkári nevet pénteken ismerhetjük meg.