Mesés csodagép segít a gyerekek gyógyulásában mostantól a Heim Pálban

Átadták azt a gyermekurológiai beavatkozáshoz szükséges eszközt a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézetben kedden, amelyet a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat adományozott az intézménynek.

Kiss András osztályvezető főorvos az átadási ünnepségen elmondta, a flexibilis, kamerával felszerelt eszközzel és lézer segítségével szétzúzzák a vesekövet, amely utána kiürül a szervezetből.

A most kapott eszköz egyszer használatos, egy tízéves kislányon fognak vele segíteni. A kislányt már műtötték vesekővel, amely kiújult, és jelenleg csak ezzel az eszközzel tudják műtéti vágás nélkül operálni – mondta az MTI-nek.

A szakember hozzátette: a vesekő kialakulása gyerekeknél ritkább, mint a felnőtteknél, évente körülbelül ezer gyereknél alakul ki, és műtétre is csak töredékük szorul.

Edvi Péter, a gyermekmentő szolgálat alapító elnöke elmondta, több mint 30 éve dolgoznak együtt a kórházzal, Kiss András főorvos rendszeresen jár a gyermekmentő szolgálattal határon túlra gyógyítani. Mint mondta, azokat a gyerekeket, akik vesekőműtétre szorulnak, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat közbenjárásával a Heim Pál-kórházban látják el.

Edvi Péter megjegyezte: a most átadott eszköz több millió forintba került, és szükség esetén továbbiakat vesznek az intézménynek.

Kovács Erika, a Heim Pál-kórház stratégiai és minőségügyi igazgatója hozzátette: az intézmény országosan a legmagasabb ellátási szintet képviseli a gyermekurológiában, a speciális eseteket ők látják el.