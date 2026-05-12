Letartóztatták Svédország rémét

Ulf Kristersson miniszterelnök a TT svéd hírügynökségnek adott interjújában fontos üzenetnek nevezte a letartóztatást, és leszögezte: nem fognak meghátrálni.

Egyenként vadásszuk le őket, akár külföldön is, ha veszélyt jelentenek a svéd lakosságra nézve – jelentette ki.

A rendőrségi közlemény szerint a 16 éve működő, Foxtrot nevű bűnszövetkezett erőszakos cselekményekkel, egyebek között gyilkossággal gyanúsított, Maugli néven is ismert, Mohammed Modi nevű tagját a hét végén fogták el.

Az SVT svéd köztévé úgy tudja, Modi a banda vezetője, a jogi források szerint jelenleg Iránban tartózkodó Ravva Mádzsid jobbkezének számított.

Modi korábban egy, a svéd hatóságok és az Europol 2025-ben indított közös, Grimm fedőnevű bűnügyi akciójának is kiemelt célpontja volt. Az akció azon bűnbandákra irányult, amelyek ellenszolgáltatásért cserébe különböző bűncselekményeket hajtanak végre, mégpedig az online térben toborzott kiskorúak felhasználásával.

A rendőrség szerint az ilyen akciók szervezői általában külföldön élnek.

Svédország több mint egy évtizede küzd a bűnszervezetek ellen, elsősorban a kábítószerkereskedelem terén.

Az utóbbi három évben rendőrségi adatok szerint 23 ártatlan járókelő vesztette életét, 30 pedig megsebesült az egymással is rivalizáló bandák tűzharcában.

Tavaly júliusban a Foxtrot riválisának számító Rumba nevű bűnbanda fejét, Iszámil Abdut már letartóztatták Törökországban.

Mindeközben szerdán öt kiskorú áll a göteborgi bíróság elé azzal a váddal, hogy megpróbáltak meggyilkolni egy Svédországban élő iráni kutatót, a teheráni rezsim bírálójaként és Reza Pahlavi, az utolsó iráni sah támogatójaként ismert Arvin Khoshnoodot. Khoshnood ügyvédje, Sylvia Strid szerint a kutatót egy késsel megölni akaró 16 éves fiút az iráni hatóságokkal is kapcsolatban álló Foxtrot bízta meg a gyilkossággal.

A svéd titkosszolgálat (SÄPO) márciusban azt közölte, hogy – Oroszország és Kína mellett – Irán jelenti a legnagyobb fenyegetést Svédországra nézve. A hivatal úgy tudja, hogy az iszlám köztársaság 2024 óta igyekszik bandatagokat toborozni különböző erőszakos cselekmények elkövetésére, elsősorban svédországi izraeli érdekeltségek, illetve a skandináv országban élő iráni ellenzékiek ellen.