2026. május 12. kedd
Prison concept. Jail bars and metal handcuffs on the floor, dark background. 3d illustration
Nyitókép: Rawf8/Getty Images

Letartóztatták Svédország rémét

Infostart / MTI

Letartóztatták a legismertebb svédországi bűnbanda egyik kulcsfiguráját Tunéziában – jelentette be kedden a svéd rendőrség.

Ulf Kristersson miniszterelnök a TT svéd hírügynökségnek adott interjújában fontos üzenetnek nevezte a letartóztatást, és leszögezte: nem fognak meghátrálni.

Egyenként vadásszuk le őket, akár külföldön is, ha veszélyt jelentenek a svéd lakosságra nézve – jelentette ki.

A rendőrségi közlemény szerint a 16 éve működő, Foxtrot nevű bűnszövetkezett erőszakos cselekményekkel, egyebek között gyilkossággal gyanúsított, Maugli néven is ismert, Mohammed Modi nevű tagját a hét végén fogták el.

Az SVT svéd köztévé úgy tudja, Modi a banda vezetője, a jogi források szerint jelenleg Iránban tartózkodó Ravva Mádzsid jobbkezének számított.

Modi korábban egy, a svéd hatóságok és az Europol 2025-ben indított közös, Grimm fedőnevű bűnügyi akciójának is kiemelt célpontja volt. Az akció azon bűnbandákra irányult, amelyek ellenszolgáltatásért cserébe különböző bűncselekményeket hajtanak végre, mégpedig az online térben toborzott kiskorúak felhasználásával.

A rendőrség szerint az ilyen akciók szervezői általában külföldön élnek.

Svédország több mint egy évtizede küzd a bűnszervezetek ellen, elsősorban a kábítószerkereskedelem terén.

Az utóbbi három évben rendőrségi adatok szerint 23 ártatlan járókelő vesztette életét, 30 pedig megsebesült az egymással is rivalizáló bandák tűzharcában.

Tavaly júliusban a Foxtrot riválisának számító Rumba nevű bűnbanda fejét, Iszámil Abdut már letartóztatták Törökországban.

Mindeközben szerdán öt kiskorú áll a göteborgi bíróság elé azzal a váddal, hogy megpróbáltak meggyilkolni egy Svédországban élő iráni kutatót, a teheráni rezsim bírálójaként és Reza Pahlavi, az utolsó iráni sah támogatójaként ismert Arvin Khoshnoodot. Khoshnood ügyvédje, Sylvia Strid szerint a kutatót egy késsel megölni akaró 16 éves fiút az iráni hatóságokkal is kapcsolatban álló Foxtrot bízta meg a gyilkossággal.

A svéd titkosszolgálat (SÄPO) márciusban azt közölte, hogy – Oroszország és Kína mellett – Irán jelenti a legnagyobb fenyegetést Svédországra nézve. A hivatal úgy tudja, hogy az iszlám köztársaság 2024 óta igyekszik bandatagokat toborozni különböző erőszakos cselekmények elkövetésére, elsősorban svédországi izraeli érdekeltségek, illetve a skandináv országban élő iráni ellenzékiek ellen.

letartóztatás

bűnbanda

svédország

Volt munkatársak, többdiplomás szakemberek – Lassan érkeznek az államtitkári nevek

Egyre több államtitkári név lát napvilágot azok után, hogy a Tisza-kormány szerdán ténylegesen is megkezdi a munkáját. Van a miniszterek között, aki a kormánypárton belül választ magának kvázi helyettest, van, aki az egyetemi világból, és van, aki a szakértői szcénából.
 

„A Tisza-kormány a nemzet, és nem a miniszterelnök szolgálója lesz” – Magyar Péter miniszterei eskütételén

Megalakult a Tisza-kormány: Sulyok Tamás átadta a miniszterek kinevezését

Sulyok Tamás üzent az új kormány tagjainak

„Több a szelfi, mint a munka” – kritika a bizottsági meghallgatások után

Elemzők: Magyar Péter katarzist akart, és megpróbálja fenntartani a kétharmados eufóriát

Navracsics Tibor: ugyanaz tette naggyá a Fideszt és okozta részben a választási katasztrófáját

Hogyan gyógyul a lélek egy választás után? Unoka Zsolt, Inforádió, Aréna
Rendszerváltás vagy NER-light jön? Lakatos Júlia és Kiszelly Zoltán, Inforádió, Aréna
Ugyanaz tette a Fideszt naggyá, ami most a vereségét okozta. Navracsics Tibor, Inforádió, Aréna
 
2026.05.13. szerda, 18:00
Bauer Bence
a Mathias Corvinus Collegium Magyar–Német Intézet az Európai Együttműködésért igazgatója
Vegyes a kép Amerikában, a tech-részvényeket ütik

Továbbra is az iráni helyzet körüli fejlemények határozzák meg a hangulatot a piacokon, most leginkább bizonytalanságot lehet látni, miután egyre kevésbé tűnik valószínűnek a háború gyors lezárása. Trump korábban arról beszélt, hogy nagyon törékeny a nagyjából egy hónapja érvénybe lévő tűzszünet, Irán pedig elfogadhatatlan ellenajánlatot küldött az amerikai béketervre. Egyes nemzetközi sajtóértesülések szerint az elnök a nagyszabású katonai műveletek újraindítását is fontolgatja, bár erre valószínűleg csak a kínai útja után kerülhet sor. A tőzsdéken eközben romlik a hangulat, Ázsiában iránykeresés volt jellemző ma reggel, míg Európában és az USA-ban határozott esést látni. Itthon a Richterre figyelnek a befektetők, a gyógyszergyártó ma reggeli gyorsjelentéséből kiderült, hogy megszenvedte a forinterősödést, de a teljes évre vonatkozó előrejelzését megerősítette a menedzsment.

Elképesztő lépcsőt ugrott meg rengeteg magyar KKV: hamarosan minden megváltozhat?

A vállalkozások 63 százaléka jelölte meg a papírmunkát és dokumentumkezelést fő kihívásként.

Starmer to meet Streeting on Wednesday after four ministers resign over PM's leadership

Health Secretary Wes Streeting, seen as a likely leadership rival, will hold talks with Keir Starmer in Downing Street before the King's Speech.

2026. május 12. 20:37
Magyarországon keresett férfit fogtak el Bécsben
2026. május 12. 20:01
Irán elkezdheti kijátszani az internet-kártyát – térképpel mutatjuk, miért érzékeny ügy ez
