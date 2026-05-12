2026. május 12. kedd Pongrác
Magyar Péter miniszterelnök az Országgyûlés plenáris ülésén az Országházban 2026. május 12-én.
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

Magyar Péter részleteket árult el az első kormányülésről

Infostart

Kedd éjfélkor hivatalba lép a Tisza-kormány; szerdán 15 órától Ópusztaszeren tartják az első kormányülést - közölte Magyar Péter miniszterelnök kedd este a Facebook-oldalán.

A kormányfő azt írta: a kihelyezett kormányülés helyszíne egyrészt szimbolikus, másrészt a rendkívüli aszályhelyzet indokolja. A hivatalos ülés előtt vízügyi és agrárszakemberekkel tájékozódnak a jelenlegi helyzetről, majd döntenek a rövidtávon szükséges intézkedésekről, és elrendelik a közép-és hosszútávú vízgazdálkodási megoldások, fejlesztések kidolgozását.

A kormány dönt a minisztériumok és az állami cégek azonnali, teljeskörű átvilágításáról és a rendes gazdálkodás körét meghaladó kifizetések és kötelezettségvállalások felfüggesztéséről - tette hozzá.

Kitért arra: megkezdik az Alaptörvény és több fontos jogszabály módosításának megtárgyalását, emellett a kormány tájékoztatást kér az ország energiaellátásának helyzetéről.

„A fentieken túl sok fontos kérdésben döntünk, például a gyermekvédelem területén, vagy épp a korábban titkosított kormányhatározatok és nemzetközi szerződések titkosításának feloldásáról” – jelezte Magyar Péter.

A kormányülést követően tájékoztatják a nyilvánosságot a döntésekről és a megtárgyalt ügyekről – áll a közleményben.

