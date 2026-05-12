2026. május 12. kedd Pongrác
Izraeli katonai buldózer a ciszjordániai Túl-Karmban 2025. január 28-án, az izraeli erõk Ciszjordániában végzett terrorellenes mûveletei idején. A Túl-Karm városában és a mellette levõ menekülttáborban január 27-én kezdõdött katonai mûveletekben a palesztin egészségügyi minisztérium szerint eddig két palesztin életét vesztette, tucatnyian megsebesültek.
Hiába fellebbeztek, jöttek a buldózerek és mindent letaroltak

Izraeli buldózerek a hét eleje óta leromboltak mintegy 50 palesztin üzlethelyiséget a Jeruzsálemtől délkeletre fekvő el-Aizarija város mellett – jelentette be kedden az új zsidó telepek létrehozása ellen küzdő Békét most! civil szervezet igazgatója.

Hagit Ofran közlése szerint „Izrael a lebontott üzletek helyén tervezi megépíteni azt az utat, amelyre a teljes palesztin forgalmat ráterelné azért, hogy így tilthassa ki a palesztinokat a közeli izraeli telepeket kiszolgáló új, E1-es autópályáról”.

A keddi elbontások előtt kevesebb mint egy héttel néhány tulajdonos felszólítást kapott arra, hogy ürítse ki üzlethelyiségét, mert az engedély nélkül épült. Az érintett boltosok ügyvédei még az izraeli legfelsőbb bíróságon is fellebbeztek az intézkedés ellen, de a bontások ennek ellenére folytatódtak.

A palesztin hatóság tisztségviselői szerint az üzletek lerombolása annak a „Ciszjordánia E1” néven ismert stratégiai tervnek a része, amelyet Izrael azzal a szándékkal fejleszt, hogy a közlekedés átalakításával, valamint egy alagút és egy elkerülő út megépítésével leterelje a palesztinokat a közeli zsidó telepeket Jeruzsálemmel összekötő fő izraeli autópályáról, így elvágva őket Ciszjordánia nagy részétől. Véleményük szerint a projekt ezzel külön úthálózatot hozna létre az izraeliek és a palesztinok számára, aminek egyik célja, hogy ezzel is akadályozza egy palesztin állam létrehozását.

Izrael szerint az új útrendszer célja a torlódások megoldása és a környékbeli palesztin városok életminőségének javítása lenne.

Az izraeli hadsereg palesztin polgári ügyek koordinálásával foglalkozó részlege, a COGAT szerint a most elbontott épületeket, köztük az autómosókat és zöldséges standokat illegálisan építették, és részben elzárták velük a városba vezető járdákat és utakat. Ezért a tulajdonosokat évek óta figyelmeztették a bontások végrehajtására, hogy az épületek ne akadályozzák a palesztin városokat összekötő út építését.

A palesztinok viszont azzal érvelnek, hogy szinte lehetetlen a megfelelő építési engedélyek beszerzése az izraeli hatóságoktól, miközben az új izraeli települések létrehozása gyors ütemben folytatódik.

Daud al-Dzsahalin, a helyi önkormányzat egyik vezetője közölte, hogy több mint 200 ott élő család megélhetése került veszélybe.

Hagit Ofran elmondta, hogy a projekt megvalósítása a környéken élő több ezer beduin arab kitelepítéséhez vezetne.

Az E1 autópálya-projekt létjogosultsága az izraeli közéletben is vitatott: a főút Jeruzsálem külvárosától indulva csaknem teljesen átszelné Ciszjordániát, így elszigetelné egymástól Ramalláh és Betlehem városait, továbbá a palesztinok észak-déli irányú közlekedését is akadályozná.

Volt munkatársak, többdiplomás szakemberek – Lassan érkeznek az államtitkári nevek

Volt munkatársak, többdiplomás szakemberek – Lassan érkeznek az államtitkári nevek
Egyre több államtitkári név lát napvilágot azok után, hogy a Tisza-kormány szerdán ténylegesen is megkezdi a munkáját. Van a miniszterek között, aki a kormánypárton belül választ magának kvázi helyettest, van, aki az egyetemi világból, és van, aki a szakértői szcénából.
 

„A Tisza-kormány a nemzet, és nem a miniszterelnök szolgálója lesz” – Magyar Péter miniszterei eskütételén

Megalakult a Tisza-kormány: Sulyok Tamás átadta a miniszterek kinevezését

Sulyok Tamás üzent az új kormány tagjainak

Az egyházaktól az szja-csökkentésen át a nyugdíjig, a közmédiától a Budapest-törvényig – ilyen volt az új miniszterek keddi meghallgatása

„Több a szelfi, mint a munka” – kritika a bizottsági meghallgatások után

Rendszerváltás vagy NER-light jön? Lakatos Júlia és Kiszelly Zoltán, Inforádió, Aréna
Ugyanaz tette a Fideszt naggyá, ami most a vereségét okozta. Navracsics Tibor, Inforádió, Aréna
Kerozinhiány és nyaralás: brutális drágulás jön? Molnár Judit, Inforádió, Aréna
 
2026.05.13. szerda, 18:00
Bauer Bence
a Mathias Corvinus Collegium Magyar–Német Intézet az Európai Együttműködésért igazgatója
Vékony jégen az iráni tűzszünet - Mi történik a tőzsdéken?

Vékony jégen az iráni tűzszünet - Mi történik a tőzsdéken?

Továbbra is az iráni helyzet körüli fejlemények határozzák meg a hangulatot a piacokon, most leginkább bizonytalanságot lehet látni, miután egyre kevésbé tűnik valószínűnek a háború gyors lezárása. Trump korábban arról beszélt, hogy nagyon törékeny a nagyjából egy hónapja érvénybe lévő tűzszünet, Irán pedig elfogadhatatlan ellenajánlatot küldött az amerikai béketervre. Egyes nemzetközi sajtóértesülések szerint az elnök a nagyszabású katonai műveletek újraindítását is fontolgatja, bár erre valószínűleg csak a kínai útja után kerülhet sor. A tőzsdéken eközben romlik a hangulat, Ázsiában iránykeresés volt jellemző ma reggel, míg Európában és az USA-ban határozott esést látni. Itthon a Richterre figyelnek a befektetők, a gyógyszergyártó ma reggeli gyorsjelentéséből kiderült, hogy megszenvedte a forinterősödést, de a teljes évre vonatkozó előrejelzését megerősítette a menedzsment.

Komoly gyárbővítés indul Kecskeméten: 5 milliárdot szán a külföldi vállalat a gigaberuházásra

Komoly gyárbővítés indul Kecskeméten: 5 milliárdot szán a külföldi vállalat a gigaberuházásra

A magyarországi beruházás egy több európai országra kiterjedő, 200 millió dolláros programnak része.

Four ministers resign over Starmer leadership as Lammy says no-one has support to stand against PM

Four ministers resign over Starmer leadership as Lammy says no-one has support to stand against PM

The deputy PM tells his colleagues to "take a breath" as more than 80 Labour MPs urge the PM to quit immediately or draw up a timetable to leave.

2026. május 12. 19:33
Jöhet a kárpátaljai Zelenszkij-Magyar találkozó?
2026. május 12. 18:48
Ki nem találná, miért nő a vasúti jegyértékesítés
