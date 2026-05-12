Hiába fellebbeztek, jöttek a buldózerek és mindent letaroltak

Hagit Ofran közlése szerint „Izrael a lebontott üzletek helyén tervezi megépíteni azt az utat, amelyre a teljes palesztin forgalmat ráterelné azért, hogy így tilthassa ki a palesztinokat a közeli izraeli telepeket kiszolgáló új, E1-es autópályáról”.

A keddi elbontások előtt kevesebb mint egy héttel néhány tulajdonos felszólítást kapott arra, hogy ürítse ki üzlethelyiségét, mert az engedély nélkül épült. Az érintett boltosok ügyvédei még az izraeli legfelsőbb bíróságon is fellebbeztek az intézkedés ellen, de a bontások ennek ellenére folytatódtak.

A palesztin hatóság tisztségviselői szerint az üzletek lerombolása annak a „Ciszjordánia E1” néven ismert stratégiai tervnek a része, amelyet Izrael azzal a szándékkal fejleszt, hogy a közlekedés átalakításával, valamint egy alagút és egy elkerülő út megépítésével leterelje a palesztinokat a közeli zsidó telepeket Jeruzsálemmel összekötő fő izraeli autópályáról, így elvágva őket Ciszjordánia nagy részétől. Véleményük szerint a projekt ezzel külön úthálózatot hozna létre az izraeliek és a palesztinok számára, aminek egyik célja, hogy ezzel is akadályozza egy palesztin állam létrehozását.

Izrael szerint az új útrendszer célja a torlódások megoldása és a környékbeli palesztin városok életminőségének javítása lenne.

Az izraeli hadsereg palesztin polgári ügyek koordinálásával foglalkozó részlege, a COGAT szerint a most elbontott épületeket, köztük az autómosókat és zöldséges standokat illegálisan építették, és részben elzárták velük a városba vezető járdákat és utakat. Ezért a tulajdonosokat évek óta figyelmeztették a bontások végrehajtására, hogy az épületek ne akadályozzák a palesztin városokat összekötő út építését.

A palesztinok viszont azzal érvelnek, hogy szinte lehetetlen a megfelelő építési engedélyek beszerzése az izraeli hatóságoktól, miközben az új izraeli települések létrehozása gyors ütemben folytatódik.

Daud al-Dzsahalin, a helyi önkormányzat egyik vezetője közölte, hogy több mint 200 ott élő család megélhetése került veszélybe.

Hagit Ofran elmondta, hogy a projekt megvalósítása a környéken élő több ezer beduin arab kitelepítéséhez vezetne.

Az E1 autópálya-projekt létjogosultsága az izraeli közéletben is vitatott: a főút Jeruzsálem külvárosától indulva csaknem teljesen átszelné Ciszjordániát, így elszigetelné egymástól Ramalláh és Betlehem városait, továbbá a palesztinok észak-déli irányú közlekedését is akadályozná.

(Nyitóképünk illusztráció: Izraeli katonai buldózer a ciszjordániai Túl-Karmban 2025. január 28-án, az izraeli erők Ciszjordániában végzett terrorellenes műveletei idején.)