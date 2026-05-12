Ki nem találná, miért nő a vasúti jegyértékesítés

Számítanak arra, hogy a kerozinválság súlyosbodása esetén az utazóközönség számottevő része vonattal kívánja majd elérni főként a közepes távolságú desztinációkat, vagy akár vonattal kívánnak eljutni más repterekre – mondta el Váczi Viktor, a MÁV szóvivője az InfoRádióban.

Kiemelte, már most jelentősebb értékesítésnövekedés látható, Svájcban Zürich, Németországban pedig München és Berlin vonatkozásában. Ez összefüggésben lehet ezzel az átrendeződéssel, alternatívakereséssel. Hozzátette, a legsűrűbb közvetlen összeköttetés Budapest és Bécs között Győrön át van, ahol egész nap óránként közlekednek a Railjet és az Eurocity vonatok. Emellett Zürichbe is van közvetlen Railjet járat Budapestről, valamint Münchenbe, Csehországba, Szlovákiába is kétóránként indulnak vonatok napközben.

A nyári szezon közeledtével ismét útjára indul a Retro Istria Express éjszakai vonat

– tette hozzá Váczi Viktor.

Ezzel a nyári autópályás forgalmi dugókat elkerülve, kifejezetten versenyképes áron érhető el az Adria. A járat június 26-tól augusztus 30-ig minden nap közlekedni fog, a Keleti pályaudvarról indul az esti órákban, megáll Székesfehérváron, Veszprémben, Ajkán és Zalaegerszegen is. A kora reggeli órákban érkezik a szlovén fővárosba, végül eléri a szlovén és a horvát tengerpartot is. Ezzel a vonattal a felnőtt utasok számára az Adria a kötelező helybiztosítás nélkül már 20 eurótól elérhető, a gyermekek pedig 5 eurós áron utazhatnak – magyarázta a szóvivő.

A cikk alapjául szolgáló interjút Kalapos Mihály készítette.