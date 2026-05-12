Magyar Péter: így fest Pintér Sándor „luxusminisztériuma” – videó

Azt írta „annak a miniszternek az épületéről beszélünk, aki alatt tönkretették a kórházainkat, gyermekvédelmi intézményeinket és megalázták a tanárainkat. A kórházaink, valamint a szociális és gyermekvédelmi intézményeink tragikus állapotát mindenki ismeri, most nézzétek meg, hogy milyen körülmények között tengették napjaikat a róluk döntő politikusok.”

A videóban elmondta, hogy a Mátyás templomnál álló épületet a Covid évei alatt, 2018 és 2022 között építették újjá a Hauszmann-terv alapján. Az egykori királyi pénzügyminisztérium épülete a világháborúban bombatalálatot kapott, és ilyen „szegényes módon” építették újjá, de semmi köze az eredetihez – mutatott rá.

Emlékeztetett, hogy a Belügyminisztérium csodálatos épületét, amely a pesti oldalon, a Gresham-palota mellett állt, arab befektetőknek adták el mintegy 50 milliárd forintért, ugyanannyiért körülbelül, mint amennyiért a Maxi-Dubajt akarták megvalósítani. Ekkor költöztették a Várba a belügyminisztert – tette hozzá.

Ez a beruházás nettó 70 milliárd forint volt – közölte, majd megmutatta egyebek mellett a belső udvart, a Kossuth Lajos tárgyalót, a könyvtártermet, az intarziákat eltakaró sajtófalat, a dísztermet. „Ceausescu-feelingnek” nevezve az épületbejárást, és kiemelte: ezeket rejtették el a magyarok elől, s egyetlen kép sem szivárgott ki, pedig évek óta itt vannak ezek az épületek.