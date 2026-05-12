ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
357.89
usd:
304.87
bux:
132484.92
2026. május 12. kedd Pongrác
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Such György, az Országgyûlés Hivatalának fõigazgatója (k) az Országgyûlés alakuló ülését elõkészítõ újabb tárgyaláson az Országházban 2026. április 28-án.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Távozik az Országgyűlés egyik kulcsembere, pályázható a pozíciója

Infostart / MTI

Közös megegyezéssel megszűnik Such Györgynek, az Országgyűlés Hivatala főigazgatójának megbízatása kedden; a pozíció betöltésére pályázatot hirdettek – olvasható a parlamenti honlapon.

A közlemény szerint Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés elnöke a társadalom elvárásának megfelelő új vezetési szemléletmódot, új szakmai elképzeléseket szeretne megvalósítani, amelyek alkalmazkodnak a folyamatosan változó újkori kihívásokhoz, és „a rendszerváltás felé támasztott bizalomnak”.

Célja, hogy a hivatal új lendülettel folytassa működését, amelynek során tiszteletben tartja az eddig kialakult jó gyakorlatokat – tették hozzá.

Emlékeztettek arra, hogy Such György főigazgató 2013 óta látta el megbízatását. A házelnök tisztelettel megköszönte szolgálatát és az új Országgyűlés megalakulása érdekében végzett munkáját – olvasható a közleményben.

Arról is tájékoztattak, hogy az Országgyűlés Hivatala a főigazgatói pozíció július 1-jétől történő betöltésére nyílt pályázatot hirdetett, amely a parlamenti honlapon elérhető.

Az Országgyűlés Hivatala az Országgyűlés szervezeti, működtetési, ügyviteli és döntés-előkészítési feladatait ellátó központi költségvetési szerv, amely az Országgyűlés költségvetési fejezetén belül önálló címet képez. Az Országgyűlés Hivatalát a főigazgató vezeti.

Az országgyűlési törvény szerint a házelnök nevezi ki és menti fel a főigazgatót, aki a házelnök irányítása alatt végzi munkáját.

Kezdőlap    Belföld    Távozik az Országgyűlés egyik kulcsembere, pályázható a pozíciója

főigazgató

országgyűlés

such györgy

országgyűlés hivatala

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Volt munkatársak, többdiplomás szakemberek – Lassan érkeznek az államtitkári nevek

Volt munkatársak, többdiplomás szakemberek – Lassan érkeznek az államtitkári nevek

Egyre több államtitkári név lát napvilágot azok után, hogy a Tisza-kormány szerdán ténylegesen is megkezdi a munkáját. Van a miniszterek között, aki a kormánypárton belül választ magának kvázi helyettest, van, aki az egyetemi világból, és van, aki a szakértői szcénából.
 

Magyar Péter részleteket árult el az első kormányülésről

Távozik az Országgyűlés egyik kulcsembere, pályázható a pozíciója

„A Tisza-kormány a nemzet, és nem a miniszterelnök szolgálója lesz” – Magyar Péter miniszterei eskütételén

Megalakult a Tisza-kormány: Sulyok Tamás átadta a miniszterek kinevezését

Sulyok Tamás üzent az új kormány tagjainak

„Több a szelfi, mint a munka” – kritika a bizottsági meghallgatások után

VIDEÓ
Hogyan gyógyul a lélek egy választás után? Unoka Zsolt, Inforádió, Aréna
Rendszerváltás vagy NER-light jön? Lakatos Júlia és Kiszelly Zoltán, Inforádió, Aréna
Ugyanaz tette a Fideszt naggyá, ami most a vereségét okozta. Navracsics Tibor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.13. szerda, 18:00
Bauer Bence
a Mathias Corvinus Collegium Magyar–Német Intézet az Európai Együttműködésért igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megalakult a Tisza-kormány - Szerdán érkeznek az új bejelentések az első kormányülés után

Megalakult a Tisza-kormány - Szerdán érkeznek az új bejelentések az első kormányülés után

Véghajrájába ért a Tisza-kormány megalakulása: a mai nap befejeződtek a miniszterjelöltek bizottsági meghallgatásai, majd 13.30-kor mindenki megkapta hivatalos kinevezését Sulyok Tamás köztársasági elnöktől. Délután 16 órától a frissen kinevezett miniszterek parlamenti esküjüket is letették, amivel hivatalosan is megalakult az új, Magyar Péter vezette kormány. A mai meghallgatásokon több fontos üzenet is elhangzott, Kármán András leendő pénzügyminiszter például a kata adózási rendszer visszahozataláról, valamint a vállalati különadók sorsáról is beszélt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Aljas módon visszaéltek Merkely Béla nevével: ezt a gyógyszert akarják eladatni a Semmelweis rektorával

Aljas módon visszaéltek Merkely Béla nevével: ezt a gyógyszert akarják eladatni a Semmelweis rektorával

Az egyetem arra kéri a lakosságot, hogy gyógyhatású készítményeket kizárólag legális, magyarországi forrásból és engedélyezett helyről szerezzenek be.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Starmer to meet Streeting on Wednesday after four ministers resign over PM's leadership

Starmer to meet Streeting on Wednesday after four ministers resign over PM's leadership

Health Secretary Wes Streeting, seen as a likely leadership rival, will hold talks with Keir Starmer in Downing Street before the King's Speech.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 12. 22:30
Mesés csodagép segít a gyerekek gyógyulásában mostantól a Heim Pálban
2026. május 12. 22:07
Magyar Péter részleteket árult el az első kormányülésről
×
×