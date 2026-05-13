Újabb viharhullám közelít

Napos idő várható fátyol- és gomolyfelhőkkel, de a gomolyok főképp délután időszakosan jobban összeállhatnak. Kisebb zápor az északkeleti harmadban várható, másutt csapadék nem valószínű. Az északnyugati, nyugati szelet nagy területen élénk, néhol erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 15 és 20 fok között alakul – közölte a HungaroMet.

Csütörtökön is még nagyrészt száraz idő ígérkezik, de egyre inkább előoldali áramlási rendszerbe kerülünk; délutántól növekszik a zápor, zivatar kialakulási esélye, leginkább a Dunántúlon. Pénteken a mediterrán térségben egy ciklon is kimélyül, aminek az előoldalán leszünk, mellyel nedvesebb, labilisabb levegő érkezik délies áramlással, így aznap több helyen várható csapadék. Szombaton el is érheti Magyarországot a légörvény, ám ebben még nagyon nagy a bizonytalanság.