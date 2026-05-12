2026. május 12. kedd Pongrác
Egészségügyi dolgozók védõfelszerelésben evakuálják a holland zászló alatt hajózó óceánjáró, az MV Hondius utasait a Zöld-foki-szigeteken fekvõ Praia kikötõjében 2026. május 6-án. A Dél-afrikai Köztársaság fertõzõ betegségek intézete közölte, hogy azonosították a hantavírus ritka, emberrõl emberre terjedését lehetõvé tévõ andoki vírustörzset a Hondius óceánjáró két fertõzött utasán. Az óceánjáró március elején futott ki az argentínai Ushuaia kikötõjébõl, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) pedig a hétvégén jelentette be, hogy az Atlanti-óceánon járó hajó három utasa - egy holland házaspár és egy német állampolgár  elhunyt.
Az Andokba minden ötödik fertőzött belehalhat – Rusvai Miklós a hantavírusokról

Rusvai Miklós virológus az InfoRádiónak nyilatkozva elmondta: Magyarországon is van jelen hantavírus, de ez nem a dél-amerikai típusú. Nagyon nem mindegy, milyen tünetei vannak az embernek. Az sem, mennyire érintkezik rágcsálókkal és hogyan.

A hantavírusok világszerte elterjedtek, eredetileg Koreában a Hantan folyó mellett fedezték fel ezeket, amerikai katonák fertőződtek még az 1950-es években a koreai háború idején, innen kapta a nevét a víruscsoport.

Magyarországon is többféle hantavírus előfordul, ezeknek számos változata létezik világszerte. Jelenleg az úgynevezett Andok változat, tehát egy dél-amerikai típus, mutáns az, ami a hantavírus miatt világhírűvé vált, atlanti-óceáni kirándulóhajón több fertőzést okozott. és ez is a legveszélyesebb, emberről emberre is képes terjedni.

Mint Rusvai Miklós virológus, egyetemi tanár az InfoRádióban elmondta, a magyarországi és a világon Dél-Amerikán kívül is előforduló változatok vesekárosodást, úgynevezett veseszindrómát okoznak, a dél-amerikai változat pedig tüdőgyulladást, tüdőödémát és úgynevezett tüdőszindrómát okoz, képes a légutakon keresztül cseppfertőzéssel is terjedni, így adja át egyik ember a másiknak.

A fertőzés lefolyásáról elmondta, akár 3-4 héten át is képes lappangani, amíg a megbetegedés tünetekkel jelentkezik, majd az európai törzsek egyszer csak a vizeletelválasztás zavarát mutatják, vagyis a vesekárosodás jellemző tüneteit, a dél-amerikai változat pedig köhögés, bágyadtság, magas láz és ezekhez kötődő tüneteket. A magas láz egyébként mindegyik törzs által okozott betegségre jellemző, ezt levertségérzés és légzési nehézség kíséri.

Mint ismert, a luxushajón már hárman is meghaltak ebben a fertőzésben, nekik kevés esélyük volt, mivel a betegségre előzetesen nem is állt rendelkezésre vakcina, csak Dél-Koreában és Kínában van lokálisan alkalmazható, de világszerte nem forgalmazható oltás.

„A kezelés tünetileg lehetséges, a tüdőgyulladás tüneteit lázcsillapítással, légzésrásegítéssel, oxigénterápiával lehet kezelni, a versekárosodás következményeit pedig dialízissel, egyebekkel” – tette világossá Rusvai Miklós.

A végkifejlet pedig, mint láthatjuk, halál is lehet, a halálozási ráta az Andok változat esetében elég magas, a nálunk honos törzseké viszont ennek töredéke.

„Míg nálunk ezrelékekben mérhető a fertőzöttek között a halálesetek száma, az Andok változatnál ez százalékokban, akár 20 százalék is lehet az elhunytak aránya a fertőzöttek között” – mondta a szakértő.

Hogy kik lehetnek a leginkább veszélyeztetettek, arról azt mondta: mivel rágcsálók hordozzák a vírust, elsősorban azok, akik a rágcsálók kontaktusai.

„Nálunk például a sárga nyakú erdei egér az egyik legfontosabb hordozója, tehát természetjárók, erdészek, kirándulók, a természetben sokat mozgó emberek azok, akik fertőződhetnek. Dél-Amerikában ugyanez a helyzet; raktári munkások például nagyobb eséllyel lehetnek fertőzöttek, ők belélegzik a rágcsálók ürülékével szennyezett port” – vetette fel Rusvai Miklós.

Egyre több államtitkári név lát napvilágot azok után, hogy a Tisza-kormány szerdán ténylegesen is megkezdi a munkáját. Van a miniszterek között, aki a kormánypárton belül választ magának kvázi helyettest, van, aki az egyetemi világból, és van, aki a szakértői szcénából.
 

Ma éjféltől hivatalba lép a rendszerváltó TISZA-kormány, holnap 15 órától Ópusztaszeren tartják meg az első kormányülést - közölte pár perce Magyar Péter miniszterelnök a Facebook-oldalán.

A szakértők szerint a piacokat rövid távon továbbra is érzékenyen érinthetik a Hormuzi-szoros körüli fejlemények.

Health Secretary Wes Streeting, seen as a likely leadership rival, will hold talks with Keir Starmer in Downing Street before the King's Speech.

