2026. május 12. kedd Pongrác
Close up of Businessman in the office frustrated with a no internet connection warning sign. The warning sign is a wifi icon with and exclamation sign
Nyitókép: Getty Images/courtneyk

Irán elkezdheti kijátszani az internet-kártyát – térképpel mutatjuk, miért érzékeny ügy ez

Infostart

A Hormuzi-szoros térsége nemcsak az olaj- és gázszállítás, hanem az internetkábelek miatt is fontos.

Irán díjat szedhetne a Hormuzi-szorosban a tengerfenéken futó optikai kábelek használatáért cserébe. Erről a Tasnim, az Iszlám Forradalmi Gárdával kapcsolatban álló hírügynökség adott hírt. Mint írják a The Times of Israel online újság cikkében, ez jelentős bevételi forrás lehetne Irán számára.

A Reuters cikkében kifejtik, hogy ezek a kábelek kötik össze Indiát, Délkelet-Ázsiát Európával az öböl-menti államokon és Egyiptomon keresztül. Világszerte a tengerfenéken futó kábelek viszik az internetforgalom 99 százalékát. Amennyiben megsérülnek, lassulhat az internet, vagy akár ki is eshet a szolgáltatás, aminek súlyos pénzügyi és gazdasági következményei is lehetnek.

Különösen fontos tényező, hogy az öböl-menti országok technológiai diverzifikációja ráutalta őket a tengeralatti kábelekre

– emeli ki a Reuters cikke. Milliárd dolláros nagyságrendben fektettek ugyanis a mesterséges intelligenciába és a digitális infrastruktúrába, ehhez pedig kulcsfontosságúak az internetkábelek.

A szakértők egyetértenek abban, hogy a tenger alatti kábelek esetleges károsodása esetén (jelenleg az államilag támogatott szabotázs továbbra is kockázatot jelent, de az ilyen kábelek hibáinak 70–80 százalékát véletlen emberi tevékenységek – elsősorban halászat és hajóhorgonyok – okozzák) a műholdas rendszerek nem jelentenek megvalósítható alternatívát, mivel nem tudják kezelni ugyanazt a forgalmat, és drágábbak is.

Mint az alábbi illusztráción is látható, számos kábel köti össze a térségbeli országokat.

A Hormuzi-szoroson áthaladó főbb kábelek közé tartozik:

  • az Ázsia-Afrika-Európa 1 (AAE-1), amely Délkelet-Ázsiát Egyiptomon keresztül köti össze Európával, leágazásokkal az Egyesült Arab Emírségekbe, Ománba, Katarba és Szaúd-Arábiába;
  • a FALCON hálózat, amely Indiát és Srí Lankát köti össze az Öböl-menti országokkal, Szudánnal és Egyiptommal;
  • a Gulf Bridge Nemzetközi Kábelrendszer, amely összeköti az összes Öböl-menti országot, beleértve Iránt is.
  • További hálózatok is építés alatt állnak.

A belengetett terv szerint az irániak külföldi cégektől évente szednének licenszdíjat, ezen felül pedig az is hozhatna a konyhára, ha az iráni vállalatok kizárólagos jogot kapnának a kábel javítására és karbantartására. Sőt

arra is kötelezhetné Irán az olyan techóriásokat, mint az Amazon vagy a Meta, hogy az iráni jogszabályok betartásával üzemeljenek az országban.

A cikkben emlékeztetnek, hogy a Hormuzi-szoros a hajók előtt február 28-a óta gyakorlatilag teljesen zárva van, és Irán már felvetette, hogy az áthaladni kívánó hajók is díjat fizessenek.

Volt munkatársak, többdiplomás szakemberek – Lassan érkeznek az államtitkári nevek

Egyre több államtitkári név lát napvilágot azok után, hogy a Tisza-kormány szerdán ténylegesen is megkezdi a munkáját. Van a miniszterek között, aki a kormánypárton belül választ magának kvázi helyettest, van, aki az egyetemi világból, és van, aki a szakértői szcénából.
 

Váratlan bejelentést tett Zelenszkij: olyan katonai összefogás jön létre a NATO-val közösen, amire még nem volt példa

Ukrajna európai partnereivel és a NATO-val közösen dolgozik egy "antiballisztikus koalíció" létrehozásán, valamint ballisztikus rakéták elleni rendszerek európai gyártásán. A nemzetbiztonsági tanácsadók szintjén tartott kapcsolódó találkozón 13 ország képviselői vettek részt, valamint képviseltette magát a NATO főtitkárának hivatala is - közölte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kedden a Telegramon közzétett videóüzenetében.

Váratlan helyről érkezett bírálat a Benes-dekrétumokkal szemben: mit felel erre Robert Fico?

&quot;A dekrétumokkal &quot;kapcsolatban az a véleményem, amelyet Václav Havel is képviselt, aki bírálta a dekrétumokat&quot; - mondta a politikus.

Four ministers resign over Starmer leadership as Lammy says no-one has support to stand against PM

The deputy PM tells his colleagues to "take a breath" as more than 80 Labour MPs urge the PM to quit immediately or draw up a timetable to leave.

