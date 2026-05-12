Irán elkezdheti kijátszani az internet-kártyát – térképpel mutatjuk, miért érzékeny ügy ez

Irán díjat szedhetne a Hormuzi-szorosban a tengerfenéken futó optikai kábelek használatáért cserébe. Erről a Tasnim, az Iszlám Forradalmi Gárdával kapcsolatban álló hírügynökség adott hírt. Mint írják a The Times of Israel online újság cikkében, ez jelentős bevételi forrás lehetne Irán számára.

A Reuters cikkében kifejtik, hogy ezek a kábelek kötik össze Indiát, Délkelet-Ázsiát Európával az öböl-menti államokon és Egyiptomon keresztül. Világszerte a tengerfenéken futó kábelek viszik az internetforgalom 99 százalékát. Amennyiben megsérülnek, lassulhat az internet, vagy akár ki is eshet a szolgáltatás, aminek súlyos pénzügyi és gazdasági következményei is lehetnek.

Különösen fontos tényező, hogy az öböl-menti országok technológiai diverzifikációja ráutalta őket a tengeralatti kábelekre

– emeli ki a Reuters cikke. Milliárd dolláros nagyságrendben fektettek ugyanis a mesterséges intelligenciába és a digitális infrastruktúrába, ehhez pedig kulcsfontosságúak az internetkábelek.

A szakértők egyetértenek abban, hogy a tenger alatti kábelek esetleges károsodása esetén (jelenleg az államilag támogatott szabotázs továbbra is kockázatot jelent, de az ilyen kábelek hibáinak 70–80 százalékát véletlen emberi tevékenységek – elsősorban halászat és hajóhorgonyok – okozzák) a műholdas rendszerek nem jelentenek megvalósítható alternatívát, mivel nem tudják kezelni ugyanazt a forgalmat, és drágábbak is.

Mint az alábbi illusztráción is látható, számos kábel köti össze a térségbeli országokat.

A Hormuzi-szoroson áthaladó főbb kábelek közé tartozik:

az Ázsia-Afrika-Európa 1 (AAE-1), amely Délkelet-Ázsiát Egyiptomon keresztül köti össze Európával, leágazásokkal az Egyesült Arab Emírségekbe, Ománba, Katarba és Szaúd-Arábiába;

a FALCON hálózat, amely Indiát és Srí Lankát köti össze az Öböl-menti országokkal, Szudánnal és Egyiptommal;

a Gulf Bridge Nemzetközi Kábelrendszer, amely összeköti az összes Öböl-menti országot, beleértve Iránt is.

További hálózatok is építés alatt állnak.

A belengetett terv szerint az irániak külföldi cégektől évente szednének licenszdíjat, ezen felül pedig az is hozhatna a konyhára, ha az iráni vállalatok kizárólagos jogot kapnának a kábel javítására és karbantartására. Sőt

arra is kötelezhetné Irán az olyan techóriásokat, mint az Amazon vagy a Meta, hogy az iráni jogszabályok betartásával üzemeljenek az országban.

A cikkben emlékeztetnek, hogy a Hormuzi-szoros a hajók előtt február 28-a óta gyakorlatilag teljesen zárva van, és Irán már felvetette, hogy az áthaladni kívánó hajók is díjat fizessenek.