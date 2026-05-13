2026. május 13. szerda Imola, Szervác
Utcakép a felújítás előtt álló budapesti Mester utcából.
Nyitókép: BKK/Nyirő Simon

Indul a banzáj Pesten a város szívében, változik a forgalom

Infostart

A felújítás során az útpálya és a járda is megújul, addig azonban lezárásra, forgalomkorlátozásra, terelésekre kell számítani. A bontási munkák csütörtökön, május 14-én indulnak.

Tervezetten május 13-án, szerdán elindul a ferencvárosi Mester utca belső szakaszának megújítása. A kivitelezés miatt a Ferenc körút és a Haller utca között ideiglenes forgalmi változásokra kell számítaniuk a gyalogosoknak és az autósoknak. A munkák során a közúti forgalmat elterelik: az első ütemben az autósok jellemzően a villamosvágányokon haladhatnak – írja közleményében a BKK, hozzátéve, hogy a torlódások csökkentése érdekében az Üllői út és a Soroksári út használatát javasolják alternatív útvonalként.

A munkálatok során megújul az útpálya és a járda, így Ferencváros egyik fontos útvonala korszerűbb, biztonságosabb, csendesebb és zöldebb közterületté válik – írja a közlekedési vállalat. A fejlesztés illeszkedik a környék elmúlt évekbeli átalakulásához, amelyben a vendéglátóhelyek és üzletek fejlődése, valamint az 51A villamos vonalán 2025 óta közlekedő alacsonypadlós CAF-járművek is fontos szerepet játszanak. A közterület megújításának előkészítése már folyamatban van.

Csütörtökön az első ütem részeként elindulhatnak a bontási munkálatok.

A kivitelezés több ütemben valósul meg. A felújítás ideje alatt a Mester utca Ferenc körút és Haller utca közötti szakaszán egységesen 30 km/órás sebességkorlátozás lesz érvényben. A közúti forgalom a munkaterület mellett, a villamospályán haladhat, ezért az arra közlekedőknek hosszabb menetidőre kell számítaniuk.

Az első ütem egy későbbi szakaszában, a kereszteződések átépítésekor várhatóan legfeljebb két hétig további ideiglenes forgalmi változásokra kell számítani. Ebben az időszakban:

  • a Mester utca egyirányú lesz a Tinódi utca és a Liliom utca között, a Ferenc körút irányába;
  • a Haller utca felé a Liliom utca–Vaskapu utca–Ipar utca útvonalon lehet kerülni;
  • a Viola utca a Balázs Béla utca felől zsákutcává válik.

Az első ütemben járdaépítési munkák kezdődnek

  • a Liliom utca és az Ipar utca között, a páratlan oldalon, valamint
  • a Bokréta utca és a Thaly Kálmán utca között, a páros oldalon.

Az érintett járdaszakaszokat lezárják, a gyalogosok fizikai elemekkel elválasztott gyalogosfolyosókon közlekedhetnek.

Az épületek bejárataihoz az eljutást ideiglenes átvezetések biztosítják. A munkák miatt a Molnár Ferenc Általános Iskola előtti Mobi-pont ideiglenesen megszűnik.

A BKK leszögezi: beruházóként és közlekedésszervezőként mindent megtesz annak érdekében, hogy a lehető legjobban kiszolgálja az arra közlekedők igényeit, miközben biztosítja a munkavégzéshez szükséges területet. A felújítási munkák előrehaladásáról és a későbbi ütemekben várható forgalmi változásokról a közlekedési vállalat folyamatosan tájékoztatást fog adni.

Volt munkatársak, többdiplomás szakemberek – Lassan érkeznek az államtitkári nevek

Egyre több államtitkári név lát napvilágot azok után, hogy a Tisza-kormány szerdán ténylegesen is megkezdi a munkáját. Van a miniszterek között, aki a kormánypárton belül választ magának kvázi helyettest, van, aki az egyetemi világból, és van, aki a szakértői szcénából.
 

Megalakult a Tisza-kormány - Szerdán érkeznek az új bejelentések az első kormányülés után

Véghajrájába ért a Tisza-kormány megalakulása: a mai nap befejeződtek a miniszterjelöltek bizottsági meghallgatásai, majd 13.30-kor mindenki megkapta hivatalos kinevezését Sulyok Tamás köztársasági elnöktől. Délután 16 órától a frissen kinevezett miniszterek parlamenti esküjüket is letették, amivel hivatalosan is megalakult az új, Magyar Péter vezette kormány. A mai meghallgatásokon több fontos üzenet is elhangzott, Kármán András leendő pénzügyminiszter például a kata adózási rendszer visszahozataláról, valamint a vállalati különadók sorsáról is beszélt.

Ők a magyar építkezések királyai: több mint félmillió forint a havi kezdőfizu, őket irigyli mindenki

Akár napi 10 órát is ülhetnek több tíz méter magasan: így dolgoznak a toronydaru-kezelők Magyarországon.

A decade on, Trump returns to a stronger and more assertive China

Beijing is arguably the most powerful competitor the US has confronted in its history, one analyst says.

