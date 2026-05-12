ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
357.79
usd:
304.75
bux:
132484.92
2026. május 12. kedd Pongrác
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Bemutatják az összetett verseny trófeáját a Tour de Hongrie országúti kerékpáros körverseny gyulai csapatbemutatóján 2026. május 12-én.
Nyitókép: MTI/Lehoczky Péter

Indul az idei Tour de Hongrie

Infostart / InfoRádió

A verseny főszervezője az InfoRádióban elárulta, hogy igazi világsztárokra is lehet számítani.

Minden évben más a Tour de Hongrie útvonala, mivel céljuk az ország minden szegletébe eljuttatni a kerékpársportot, valamint a világnak is megmutatni Magyarország minden részét. Idén Kelet-Magyarországról, Gyuláról indulnak, a verseny szerdán kezdődik – ismertette a szerdán rajtoló verseny részleteit Eisenkrammer Károly, a Tour de Hongrie főszervezője az InfoRádióban.

Mint fogalmazott, „talán” a Quick-Step csapatában vannak a legnagyobb nevek. Tim Merlier, a világ egyik legjobb sprintere lesz itt a világ legjobb felvezető csapattársaival. Emellett azt is elmondta, hogy hat év után ismét Magyarországon indul Valter Attila. Mint emlékeztetett, utolsó magyar győztesünk 2020-ban nyerte meg az akkori versenyt „kékestetői fantasztikus futamával”. Idén neki Pécsett lesz erre esélye, valamint a veszprémi szakaszt is érdemes figyelni.

Ott lesz viszont nagy magyar ellenfele, Dina Márton

– emelte ki Eisenkrammer Károly.

Az időzítéssel kapcsolatban hozzátette, hogy a kerékpársport versenynaptára teljesen tele van. Februártól október végéig minden hétvégén legalább két nagyon rangos esemény van a naptárban – ismertette a nehézségeket a főszervező. Néhány évvel ezelőtt úgy döntöttek, hogy a Giro lesz „ellenfelük”, és ez jó döntésnek is tűnik, mivel a Tour de France-ra készülő nagy sprintersztárok, ahogy Tim Merlier is a magyar körversenyen készülnek fel a Tour de France-ra.

A cikk alapjául szolgáló interjút Kalapos Mihály készítette.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Sport    Indul az idei Tour de Hongrie

kerékpár

tour de hongrie

eisenkrammer károly

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK
LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Volt munkatársak, többdiplomás szakemberek – Lassan érkeznek az államtitkári nevek

Volt munkatársak, többdiplomás szakemberek – Lassan érkeznek az államtitkári nevek

Egyre több államtitkári név lát napvilágot azok után, hogy a Tisza-kormány szerdán ténylegesen is megkezdi a munkáját. Van a miniszterek között, aki a kormánypárton belül választ magának kvázi helyettest, van, aki az egyetemi világból, és van, aki a szakértői szcénából.
 

„A Tisza-kormány a nemzet, és nem a miniszterelnök szolgálója lesz” – Magyar Péter miniszterei eskütételén

Megalakult a Tisza-kormány: Sulyok Tamás átadta a miniszterek kinevezését

Sulyok Tamás üzent az új kormány tagjainak

„Több a szelfi, mint a munka” – kritika a bizottsági meghallgatások után

Elemzők: Magyar Péter katarzist akart, és megpróbálja fenntartani a kétharmados eufóriát

Navracsics Tibor: ugyanaz tette naggyá a Fideszt és okozta részben a választási katasztrófáját

VIDEÓ
Hogyan gyógyul a lélek egy választás után? Unoka Zsolt, Inforádió, Aréna
Rendszerváltás vagy NER-light jön? Lakatos Júlia és Kiszelly Zoltán, Inforádió, Aréna
Ugyanaz tette a Fideszt naggyá, ami most a vereségét okozta. Navracsics Tibor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.13. szerda, 18:00
Bauer Bence
a Mathias Corvinus Collegium Magyar–Német Intézet az Európai Együttműködésért igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Árulkodó műholdképek érkeztek: fontos csatát nyert meg az Egyesült Államok az olajháborúban?

Árulkodó műholdképek érkeztek: fontos csatát nyert meg az Egyesült Államok az olajháborúban?

Műholdfelvételek tanúsága szerint Irán fő olajexport-terminálján, a Harg-szigeten több napra leállt az olajszállító hajók rakodása. Ilyen hosszú szünet a február végi háború kitörése óta nem fordult elő. A jelek szerint az amerikai haditengerészeti blokád egyre komolyabb nyomás alá helyezi Teherán olajiparát - számolt be a Bloomberg.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Elképesztő lépcsőt ugrott meg rengeteg magyar KKV: hamarosan minden megváltozhat?

Elképesztő lépcsőt ugrott meg rengeteg magyar KKV: hamarosan minden megváltozhat?

A vállalkozások 63 százaléka jelölte meg a papírmunkát és dokumentumkezelést fő kihívásként.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Starmer to meet Streeting on Wednesday after four ministers resign over PM's leadership

Starmer to meet Streeting on Wednesday after four ministers resign over PM's leadership

Health Secretary Wes Streeting, seen as a likely leadership rival, will hold talks with Keir Starmer in Downing Street before the King's Speech.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 12. 19:52
Eb-aranyérmes Márton Viviana
2026. május 12. 17:41
Baszk edzőket kerülget újabban a Chelsea
×
×