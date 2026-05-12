Indul az idei Tour de Hongrie

Minden évben más a Tour de Hongrie útvonala, mivel céljuk az ország minden szegletébe eljuttatni a kerékpársportot, valamint a világnak is megmutatni Magyarország minden részét. Idén Kelet-Magyarországról, Gyuláról indulnak, a verseny szerdán kezdődik – ismertette a szerdán rajtoló verseny részleteit Eisenkrammer Károly, a Tour de Hongrie főszervezője az InfoRádióban.

Mint fogalmazott, „talán” a Quick-Step csapatában vannak a legnagyobb nevek. Tim Merlier, a világ egyik legjobb sprintere lesz itt a világ legjobb felvezető csapattársaival. Emellett azt is elmondta, hogy hat év után ismét Magyarországon indul Valter Attila. Mint emlékeztetett, utolsó magyar győztesünk 2020-ban nyerte meg az akkori versenyt „kékestetői fantasztikus futamával”. Idén neki Pécsett lesz erre esélye, valamint a veszprémi szakaszt is érdemes figyelni.

Ott lesz viszont nagy magyar ellenfele, Dina Márton

– emelte ki Eisenkrammer Károly.

Az időzítéssel kapcsolatban hozzátette, hogy a kerékpársport versenynaptára teljesen tele van. Februártól október végéig minden hétvégén legalább két nagyon rangos esemény van a naptárban – ismertette a nehézségeket a főszervező. Néhány évvel ezelőtt úgy döntöttek, hogy a Giro lesz „ellenfelük”, és ez jó döntésnek is tűnik, mivel a Tour de France-ra készülő nagy sprintersztárok, ahogy Tim Merlier is a magyar körversenyen készülnek fel a Tour de France-ra.

A cikk alapjául szolgáló interjút Kalapos Mihály készítette.