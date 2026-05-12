Érdemes a Richter csökkenő-növekvő számai mögé nézni

Infostart / InfoRádió

Eseménydús negyedévet zárt a Richter. Az árfolyamváltozások kedvezőtlenül hatottak a vállalat eredményére, ugyanakkor az alaptevékenység továbbra is erős teljesítményt mutatott. Az InfoRádió a várakozásokról is kérdezte Kovács Lászlót, a Richter vezérigazgató-helyettesét.

Igazán eseménydús első negyedévet tudhat maga mögött a Richter, amely összességében megfelelt az előzetes várakozásaiknak.

Az innovatív üzletágainkban lendületes növekedés folytatódott, különösen a Vraylar teljesítménye kiemelkedő tartósan, de a teljes biotech üzletág árbevétele is említésre méltó az InfoRádiónak nyilatkozó Kovács László Richter-vezérigazgató-helyettes szerint. Ezt részben visszahúzta azért a nőgyógyászati- és a Gen Med üzletágnak a vártnál kicsit gyengébb kezdése, így érkeztek meg egy 217,3 milliárd forintos első negyedéves árbevételhez, amely ugyan 1,3 százalékkal alacsonyabb az egy évvel ezelőtti értéknél, de ezt egy óriási árfolyamellenszélben érték el.

„Ha az árfolyamhatásokat kiszűrjük, akkor az árbevétel növekedése közel 6 százalék volt. Ami a kiemelkedő a számainkban, az a tisztított üzemi eredmény árfolyamszűrt növekedése. Ez összességében 15 százalékot tett ki. Ez meg is haladta a mi belső előzetes elvárásainkat” – mutatott rá.

Ebben segítettek a mérföldkő jellegű bevételek, illetve azok a hosszú távú optimalizálási programok, amelyeknek az eredményeit most már a működési költségeknél kézzelfoghatóan érzékelik az utóbbi egy-két negyedévben – tette hozzá.

Összességében a tisztított üzemi eredményük 69,8 milliárd forintot tett ki, és a Richter története második legmagasabb negyedéves szabad cash-flow áramát sikerült realizálni, 77 milliárd forintot tett ki a szabad pénzáram, amely a vezérigazgató-helyettes szerint bizonyítja azt is, hogy az árfolyamhatásokkal szemben az, hogy rekord közel szabad cash-flow-t sikerült termelni, világosan mutatja, hogy a működésünk megfelelő minőségben és megfelelő ellenálló-képességgel áll rendelkezésre.

Beszélt még részletesebben egyes üzletágak eredményeiről:

  • a nőgyógyászat esetében elsősorban a távoli kiszállítások ütemezése miatt egy kicsit alacsonyabb árbevételt realizáltak, összességében 6,2 százalékos növekedést számolhatnak az előző év árfolyamkörnyezetén számolva. „Év végére arra számítunk, hogy újra hozni fogja a szokásos két számjegyű növekedését a nőgyógyászati üzletág. Ezt támasztja alá a kiemelt márkáink, így a Ryeqo és a Drovelisnek a nagyszerű növekedése, előbbi közel 60 százalékkal, utóbbi pedig 20 százalék fölötti mértékben növekedett”,
  • a Gen Med esetében viszont árbevétel-csökkenés történt több külső és belső tényező kombinációja eredményeképp. „Sikerült kiegyenesítenünk azt a csorbát, ami a fájdalomcsillapító terápiás készítményeken jelentkezett az előző év második felében, azonban a vártnál gyengébb influenzaszezon miatt, illetve egyes piacokon jelentkező referenciaárazás bevezetése miatt olyan egyedi hatásokkal szembesültünk, ami miatt ezt a csökkenést látjuk a számainkban. Azt gondoljuk, hogy ez főleg az árfolyamszűrt értékekben év közben javulni fog, de alacsonyabb növekedéssel számolhatunk, mint a nőgyógyászat esetében egész év tekintetében”

– részletezte Kovács László.

Az első negyedéves eredmények ismeretében az egész évre tarthatóak lesznek a társaság bevétellel kapcsolatos számai, továbbra is magabiztosak abban, hogy jó úton haladnak a 2026-os évre kitűzött „magas egy számjegyű” árbevétel-növekedési arány és a tisztított működési eredményre vonatkozó növekedési céljaik megtartása felé.

„Ezeket a célokat az előző évben azonos árfolyamkörnyezetre értettük, mert ebben biztosak vagyunk, és megerősítjük az iránymutatásunkat” – rögzítette a Richter vezérigazgató-helyettese.

A cikk Sipos Ildikó interjúja alapján készült.

Egyre több államtitkári név lát napvilágot azok után, hogy a Tisza-kormány szerdán ténylegesen is megkezdi a munkáját. Van a miniszterek között, aki a kormánypárton belül választ magának kvázi helyettest, van, aki az egyetemi világból, és van, aki a szakértői szcénából.
 

Vékony jégen az iráni tűzszünet - Mi történik a tőzsdéken?

Továbbra is az iráni helyzet körüli fejlemények határozzák meg a hangulatot a piacokon, most leginkább bizonytalanságot lehet látni, miután egyre kevésbé tűnik valószínűnek a háború gyors lezárása. Trump korábban arról beszélt, hogy nagyon törékeny a nagyjából egy hónapja érvénybe lévő tűzszünet, Irán pedig elfogadhatatlan ellenajánlatot küldött az amerikai béketervre. Egyes nemzetközi sajtóértesülések szerint az elnök a nagyszabású katonai műveletek újraindítását is fontolgatja, bár erre valószínűleg csak a kínai útja után kerülhet sor. A tőzsdéken eközben romlik a hangulat, Ázsiában iránykeresés volt jellemző ma reggel, míg Európában és az USA-ban határozott esést látni. Itthon a Richterre figyelnek a befektetők, a gyógyszergyártó ma reggeli gyorsjelentéséből kiderült, hogy megszenvedte a forinterősödést, de a teljes évre vonatkozó előrejelzését megerősítette a menedzsment.

Komoly gyárbővítés indul Kecskeméten: 5 milliárdot szán a külföldi vállalat a gigaberuházásra

A magyarországi beruházás egy több európai országra kiterjedő, 200 millió dolláros programnak része.

Four ministers resign over Starmer leadership as Lammy says no-one has support to stand against PM

The deputy PM tells his colleagues to "take a breath" as more than 80 Labour MPs urge the PM to quit immediately or draw up a timetable to leave.

