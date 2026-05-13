Meztelenül kiabált démonokról – régóta tartottak a TEK által lelőtt monori ámokfutótól a helyiek

Az áldozat egyik közvetlen szomszédja a Blikknek emondta: elsőként járőrök és civil ruhás rendőrök érkeztek a férfi házához, ám miután kést láttak nála, visszavonultak. Később a TEK vette át az intézkedést, megpróbálták tárgyalással rávenni, hogy adja meg magát, de nem működött együtt. A kommandósok végül betörték az ablakokat, mire a férfi két lövést adott le a rendőrök irányába. Erre reagálva a TEK mesterlövésze mellkason lőtte, a férfi pedig a gyors újraélesztési kísérlet ellenére meghalt. A rendőrök végül a szomszéd udvarán keresztül, a kerítést megbontva jutottak be a portára.

A környéken élők szerint a férfi viselkedése régóta félelmet keltett az utcában. A lapnkak nyilatkozó nő szerint gyakran agresszíven vagy zavartan viselkedett: előfordult, hogy meztelenül állt a melléképület tetején, ruha nélkül kaszált, kiabált, démonokat emlegetett, és démonűzőként mutatkozott be. Füri Mónika úgy tudja, a férfi problémái felesége halála után súlyosbodtak. Elmondása szerint kés, légpuska és egy maroklőfegyver is lehetett nála, amellyel már korábban, múlt pénteken is fenyegetőzött, akkor azonban a rendőri intézkedés nem vezetett eredményre.

Mint arról korábban beszámoltunk, a Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság közreműködésével haladéktalanul megkezdte az ügy mindenre kiterjedő vizsgálatát; a szemlét és a halottszemlét szakértők bevonásával ügyészi jelenlét mellett a szemlebizottság haladéktalanul elvégezte, a hatóság tagjai továbbá tanúkihallgatásokat és lefoglalásokat is végeztek.