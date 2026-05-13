2026. május 13. szerda Imola, Szervác
Bûnügyi helyszínelõk és a Terrorelhárítási Központ (TEK) Lenco páncélozott jármûve Monoron 2026. május 11-én. A Pest vármegyei településen egy idõs férfi egy gáz-riasztó fegyverrel rálõtt a rendõrökre; végül a Terrorelhárítási Központ (TEK) munkatársai lelõtték a férfit, aki meghalt.
Nyitókép: MTI/Mihádák Zoltán

Meztelenül kiabált démonokról – régóta tartottak a TEK által lelőtt monori ámokfutótól a helyiek

Infostart

A Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészségen felfegyverkezve elkövetett hivatalos személy elleni erőszak bűntette miatt indult nyomozás, miután egy idős férfi egy gáz-riasztó fegyverrel rálőtt a rendőrökre; végül a Terrorelhárítási Központ munkatársai lelőtték a férfit, aki meghalt. Sajtóhírek szerint a férfi régóta problémát okozott a lakókörnyezetében, rengetegen panaszkodtak rá borzalmas viselkedése miatt, de arra senki nem számított, hogy ilyen tragikus módon fog véget érni az ámokfutása.

Az áldozat egyik közvetlen szomszédja a Blikknek emondta: elsőként járőrök és civil ruhás rendőrök érkeztek a férfi házához, ám miután kést láttak nála, visszavonultak. Később a TEK vette át az intézkedést, megpróbálták tárgyalással rávenni, hogy adja meg magát, de nem működött együtt. A kommandósok végül betörték az ablakokat, mire a férfi két lövést adott le a rendőrök irányába. Erre reagálva a TEK mesterlövésze mellkason lőtte, a férfi pedig a gyors újraélesztési kísérlet ellenére meghalt. A rendőrök végül a szomszéd udvarán keresztül, a kerítést megbontva jutottak be a portára.

A környéken élők szerint a férfi viselkedése régóta félelmet keltett az utcában. A lapnkak nyilatkozó nő szerint gyakran agresszíven vagy zavartan viselkedett: előfordult, hogy meztelenül állt a melléképület tetején, ruha nélkül kaszált, kiabált, démonokat emlegetett, és démonűzőként mutatkozott be. Füri Mónika úgy tudja, a férfi problémái felesége halála után súlyosbodtak. Elmondása szerint kés, légpuska és egy maroklőfegyver is lehetett nála, amellyel már korábban, múlt pénteken is fenyegetőzött, akkor azonban a rendőri intézkedés nem vezetett eredményre.

Mint arról korábban beszámoltunk, a Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság közreműködésével haladéktalanul megkezdte az ügy mindenre kiterjedő vizsgálatát; a szemlét és a halottszemlét szakértők bevonásával ügyészi jelenlét mellett a szemlebizottság haladéktalanul elvégezte, a hatóság tagjai továbbá tanúkihallgatásokat és lefoglalásokat is végeztek.

Volt munkatársak, többdiplomás szakemberek – Lassan érkeznek az államtitkári nevek

Egyre több államtitkári név lát napvilágot azok után, hogy a Tisza-kormány szerdán ténylegesen is megkezdi a munkáját. Van a miniszterek között, aki a kormánypárton belül választ magának kvázi helyettest, van, aki az egyetemi világból, és van, aki a szakértői szcénából.
 

Megalakult a Tisza-kormány - Szerdán érkeznek az új bejelentések az első kormányülés után

Véghajrájába ért a Tisza-kormány megalakulása: a mai nap befejeződtek a miniszterjelöltek bizottsági meghallgatásai, majd 13.30-kor mindenki megkapta hivatalos kinevezését Sulyok Tamás köztársasági elnöktől. Délután 16 órától a frissen kinevezett miniszterek parlamenti esküjüket is letették, amivel hivatalosan is megalakult az új, Magyar Péter vezette kormány. A mai meghallgatásokon több fontos üzenet is elhangzott, Kármán András leendő pénzügyminiszter például a kata adózási rendszer visszahozataláról, valamint a vállalati különadók sorsáról is beszélt.

Ők a magyar építkezések királyai: több mint félmillió forint a havi kezdőfizu, őket irigyli mindenki

Akár napi 10 órát is ülhetnek több tíz méter magasan: így dolgoznak a toronydaru-kezelők Magyarországon.

A decade on, Trump returns to a stronger and more assertive China

Beijing is arguably the most powerful competitor the US has confronted in its history, one analyst says.

2026. május 12. 12:34
Fordulat az EU „most wanted” listáján is szereplő magyar bűnöző ügyében
2026. május 12. 06:39
Póráz és öngyújtó: borzalmas dologra készült
