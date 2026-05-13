Ezúttal „nagy halakra” ment a rendőrség

A rendőrök május 4. és május 10. között 6836 teherautót és 513 autóbuszt ellenőriztek a hazai utakon egy előre bejelentett közlekedésbiztonsági akció keretében – írja a Vezess.

A rendőrségi jelentés szerint az ellenőrzött járművek esetében 2552 alkalommal állapítottak meg jogsértést, azonnali közlekedési korlátozást 13 nehéz tehergépkocsi esetében kellett elrendelni.

A teherautók esetén főként a vezetési és pihenőidővel kapcsolatban találkoztak szabálysértésekkel, összesen 108 alkalommal. A jármű- és rakománybiztonsággal kapcsolatban 322 esetben, míg az okmányokkal kapcsolatos jogsértések miatt 147 alkalommal kellett intézkedni.

A teherautó-sofőrök ellenőrzése során hat esetben merült fel alkoholfogyasztás gyanúja, 352 alkalommal nem használták a passzív biztonsági eszközt, 1075 jármű vezetője túllépte a megengedett legnagyobb sebességet.

Az autóbuszok esetén is találtak ezt-azt: vezetési és pihenőidővel kapcsolatos szabályszegések miatt 40 alkalommal, míg az okmányokkal kapcsolatos jogsértések miatt 12 alkalommal kellett intézkedni. Az ellenőrzött autóbuszok vezetői közül 13 esetben nem használták a passzív biztonsági eszközt, illetve 14 alkalommal túllépték a megengedett legnagyobb sebességet.