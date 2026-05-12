2026. május 12. kedd Pongrác
Egy demokráciában le lehet szavazni az igazságot is, ettől függetlenül az még igazság – értékelte a korábbi kormánypártok választási vereségét Orbán Balázs volt kampányfőnök szerdán a Patriótának adott interjújában.
Orbán Balázs: „az ellenfél velünk szemben drónokkal repült”

Orbán Balázs – aki politikai igazgatóként dolgozott Orbán Viktor korábbi miniszterelnök mellett – arról beszélt: a Fidesz–KDNP 40 év felettiek körében szűk többséggel megnyerte a választást, a 40 év alatti korosztályban viszont „brutális, soha nem látott mértékű vereséget szenvedett”, 80-20 arányban, amelynek okait meg kell érteni.

Szerinte a 40 év alattiakhoz eljutott a Fidesz–KDNP kampányban megfogalmazott üzenete, de nem fogadták el, hanem ezzel szemben határozták meg magukat.

A Fidesz–KDNP kampánygépezetét egy tankhoz hasonlította, amely a korábbi választásokon „robusztus, nagyon hatékony eszközként” ment előre, és szerinte ebben a kampányban is ellátták ezt a „politikai tankot még különböző extra fegyverzetekkel, újabb fejlesztésekkel”, azonban – mint mondta – „az ellenfél velünk szemben drónokkal repült”.

„Látjuk a helyzetet a tőlünk keletre zajló valódi háborúban is, hogy bizony az új politikai hadviseléshez új politikai eszközökre van szükség” – jegyezte meg. Szerinte nem arról volt szó, hogy ezt nem ismerték fel, hiszen próbálkoztak a Digitális Polgári Körök és a Harcosok Klubja létrehozásával, ám ezek hatástalannak bizonyultak az új módszerekkel szemben.

Úgy vélte: a 40 év feletti korosztálynak az elmúlt 16 év eredményeit és a liberális kormányzás veszélyeit másképpen lehet elmondani, mint a 40 év alattiaknak, mert az idősebbeknek van összehasonlítási alapjuk, a fiatalokat viszont más kérdések foglalkoztatták, nem tudtak azonosulni azzal, ahogy a Fidesz beszél a világról.

Arra a kritikára, hogy sok megosztó „celeb” csatlakozott a Fidesz–KDNP kampányához, azt mondta: önmagában érték, hogy nagyon sok típusú ember megjelent a kampányban, aki korábban nem állt ki a Fidesz–KDNP mellett. Hozzátette: amikor a médiaviszonyok úgy alakulnak át, hogy a hivatásos politikusok üzenetközvetítő képessége korlátozottabb, mint korábban, akkor szükség olyanokra, akik a társadalomhoz el tudnak jutni.

Arra a felvetésre, hogy a magyar fiataloknak nincs bajuk az EU-val, Orbán Balázs emlékeztetett: a patrióta pártok szavazóbázisa mindenhol alacsonyabb életkorú. Itt az elmúlt 16 év kormányzását a változásnélküliséggel kötötték össze a fiatalok, ezért nem tekintették vonzónak a kormánypártokat – értékelt. Hozzátette azonban:

ez a tragikus vereség egyben lehetőség is, mert innentől kezdve látható lesz, mivel jár a Tisza-kormány politikája.

A jobb oldalon most is van, és lesz is politikai tér, most az a kérdés, ki tudja ezt a legjobban betölteni – jelezte, hozzátéve: meggyőződése szerint erre egy megújított Fidesz képes Orbán Viktor vezetésével, „ha bármilyen más irányban megy el a Fidesz, az csak gyengüléshez vezet”.

Emlékeztetett: a parlamenti ellenzéki munkát tisztességesen meg kell csinálni, de 141 tiszás képviselővel szemben a siker esélye kicsi. Az elmúlt 16 évben a párt a kormányból működött, ezt most megszűnik, ezért a pártot újjá kell építeni. Ez már önmagában mozgalmi lesz, mert rengeteg ember jön, akit nem a karrierlehetőség vonz – jegyezte meg.

Arra a kérdésre, hogy az Európai Parlamentbe tervezett átülésével „puhára esik”, elmondta: a Fidesz elnöksége úgy látta, ezzel jobban tud küzdeni a nemzetközi kapcsolatrendszert megtartásáért.

Szólt arról is, hogy megdöbbentették Magyar Péter hétfő esti videói, amelyekben az új kormányfő bejárta a Karmelitát és Rogán Antal eddigi munkahelyét. Kiemelte: ezeket az épületeket hosszú évtizedek után sikerült visszaépíteni, és azok nem Orbán Viktor, hanem a magyar nemzet büszkeségei.

Orbán Balázs arra is reagált, hogy a Tisza Párt frakciója a szintén az elmúlt években felújított Szabad György irodaházba költözik be:

„ez a szép új világ, influenszerkormányzás lesz, nincs konzisztencia és összefüggés a mondanivalók között”.

A Facebook-kommunikáció egy idő után nem fogja helyettesíteni a kormányzást – vetette fel, hozzátéve: a Tisza Pártnak nincsenek ötletei, elképelései, és nem fogják tudni betartani az 1213 kampányígéretét.

Hozzátette azonban, egy mostanihoz hasonló vereség „mindenkit letérdepeltet”, maga is sokat gondolkodott azon, hogy ebből fel lehet-e állni. Feltette a kérdést: a választás egyben érvénytelenné tette-e mindazt, amit a Fidesz eddig mondott? A választ abban találta meg, hogy egy demokráciában le lehet szavazni az igazságot is, ettől függetlenül az még igazság.

Amit mondtak, mind érvényes: hogy az ország előtt álló legfontosabb kihívás a béke megőrzése, a háborúból való kimaradás, az erőforrások itthon tartása, a migráció és a genderpropaganda elleni küzdelem. Értékelése szerint ezeket az igazságokat az ellenfél sem kérdőjelezte meg, ezért a Fidesz felállási pontja ott lesz, ha „valahogy máshogy van a történet”.

A médiatérrel kapcsolatos várakozásairól szólva kifejtette, hogy a magát eddig függetlennek definiáló sajtó hatalmi médiaként fog működni, bizonyos felületek a Tisza Párt kontrollja alatt állnak majd, emellett lesz egy külföldről finanszírozott, saját lobbiérdekeket képviselő média. Ezért óriási lehetőségek állnak a jobboldali média előtt – jelezte, hozzátéve: ennek finanszírozása a jobboldali nagy médiatulajdonosok felelőssége is.

A kuratóriumi elnökként általa felügyelt Mathias Corvinus Collegium (MCC) jövőjével kapcsolatban leszögezte, hogy „egy ilyen értéket nem lehet lerombolni”, de még csak államosítani sem, mert nem az állam hozta létre.

Arra a kérdésre, hogy lesznek-e nagy mértékű államosítások és koncepciós perek, azt tanácsolta: inkább a rosszabbra érdemes felkészülni. Kiemelte azonban, hogy a Tisza politikusai a kormányzási célokkal le vannak maradva, így a hatalmas felhatalmazás ellenére előbb-utóbb szembe kell nézniük a valósággal.

Volt munkatársak, többdiplomás szakemberek – Lassan érkeznek az államtitkári nevek

Egyre több államtitkári név lát napvilágot azok után, hogy a Tisza-kormány szerdán ténylegesen is megkezdi a munkáját. Van a miniszterek között, aki a kormánypárton belül választ magának kvázi helyettest, van, aki az egyetemi világból, és van, aki a szakértői szcénából.
 

Megalakult a Tisza-kormány - Szerdán érkeznek az új bejelentések az első kormányülés után

Véghajrájába ért a Tisza-kormány megalakulása: a mai nap befejeződtek a miniszterjelöltek bizottsági meghallgatásai, majd 13.30-kor mindenki megkapta hivatalos kinevezését Sulyok Tamás köztársasági elnöktől. Délután 16 órától a frissen kinevezett miniszterek parlamenti esküjüket is letették, amivel hivatalosan is megalakult az új, Magyar Péter vezette kormány. A mai meghallgatásokon több fontos üzenet is elhangzott, Kármán András leendő pénzügyminiszter például a kata adózási rendszer visszahozataláról, valamint a vállalati különadók sorsáról is beszélt.

Aljas módon visszaéltek Merkely Béla nevével: ezt a gyógyszert akarják eladatni a Semmelweis rektorával

Az egyetem arra kéri a lakosságot, hogy gyógyhatású készítményeket kizárólag legális, magyarországi forrásból és engedélyezett helyről szerezzenek be.

Starmer to meet Streeting on Wednesday after four ministers resign over PM's leadership

Health Secretary Wes Streeting, seen as a likely leadership rival, will hold talks with Keir Starmer in Downing Street before the King's Speech.

