Orbán Balázs: „az ellenfél velünk szemben drónokkal repült”

Orbán Balázs – aki politikai igazgatóként dolgozott Orbán Viktor korábbi miniszterelnök mellett – arról beszélt: a Fidesz–KDNP 40 év felettiek körében szűk többséggel megnyerte a választást, a 40 év alatti korosztályban viszont „brutális, soha nem látott mértékű vereséget szenvedett”, 80-20 arányban, amelynek okait meg kell érteni.

Szerinte a 40 év alattiakhoz eljutott a Fidesz–KDNP kampányban megfogalmazott üzenete, de nem fogadták el, hanem ezzel szemben határozták meg magukat.

A Fidesz–KDNP kampánygépezetét egy tankhoz hasonlította, amely a korábbi választásokon „robusztus, nagyon hatékony eszközként” ment előre, és szerinte ebben a kampányban is ellátták ezt a „politikai tankot még különböző extra fegyverzetekkel, újabb fejlesztésekkel”, azonban – mint mondta – „az ellenfél velünk szemben drónokkal repült”.

„Látjuk a helyzetet a tőlünk keletre zajló valódi háborúban is, hogy bizony az új politikai hadviseléshez új politikai eszközökre van szükség” – jegyezte meg. Szerinte nem arról volt szó, hogy ezt nem ismerték fel, hiszen próbálkoztak a Digitális Polgári Körök és a Harcosok Klubja létrehozásával, ám ezek hatástalannak bizonyultak az új módszerekkel szemben.

Úgy vélte: a 40 év feletti korosztálynak az elmúlt 16 év eredményeit és a liberális kormányzás veszélyeit másképpen lehet elmondani, mint a 40 év alattiaknak, mert az idősebbeknek van összehasonlítási alapjuk, a fiatalokat viszont más kérdések foglalkoztatták, nem tudtak azonosulni azzal, ahogy a Fidesz beszél a világról.

Arra a kritikára, hogy sok megosztó „celeb” csatlakozott a Fidesz–KDNP kampányához, azt mondta: önmagában érték, hogy nagyon sok típusú ember megjelent a kampányban, aki korábban nem állt ki a Fidesz–KDNP mellett. Hozzátette: amikor a médiaviszonyok úgy alakulnak át, hogy a hivatásos politikusok üzenetközvetítő képessége korlátozottabb, mint korábban, akkor szükség olyanokra, akik a társadalomhoz el tudnak jutni.

Arra a felvetésre, hogy a magyar fiataloknak nincs bajuk az EU-val, Orbán Balázs emlékeztetett: a patrióta pártok szavazóbázisa mindenhol alacsonyabb életkorú. Itt az elmúlt 16 év kormányzását a változásnélküliséggel kötötték össze a fiatalok, ezért nem tekintették vonzónak a kormánypártokat – értékelt. Hozzátette azonban:

ez a tragikus vereség egyben lehetőség is, mert innentől kezdve látható lesz, mivel jár a Tisza-kormány politikája.

A jobb oldalon most is van, és lesz is politikai tér, most az a kérdés, ki tudja ezt a legjobban betölteni – jelezte, hozzátéve: meggyőződése szerint erre egy megújított Fidesz képes Orbán Viktor vezetésével, „ha bármilyen más irányban megy el a Fidesz, az csak gyengüléshez vezet”.

Emlékeztetett: a parlamenti ellenzéki munkát tisztességesen meg kell csinálni, de 141 tiszás képviselővel szemben a siker esélye kicsi. Az elmúlt 16 évben a párt a kormányból működött, ezt most megszűnik, ezért a pártot újjá kell építeni. Ez már önmagában mozgalmi lesz, mert rengeteg ember jön, akit nem a karrierlehetőség vonz – jegyezte meg.

Arra a kérdésre, hogy az Európai Parlamentbe tervezett átülésével „puhára esik”, elmondta: a Fidesz elnöksége úgy látta, ezzel jobban tud küzdeni a nemzetközi kapcsolatrendszert megtartásáért.

Szólt arról is, hogy megdöbbentették Magyar Péter hétfő esti videói, amelyekben az új kormányfő bejárta a Karmelitát és Rogán Antal eddigi munkahelyét. Kiemelte: ezeket az épületeket hosszú évtizedek után sikerült visszaépíteni, és azok nem Orbán Viktor, hanem a magyar nemzet büszkeségei.

Orbán Balázs arra is reagált, hogy a Tisza Párt frakciója a szintén az elmúlt években felújított Szabad György irodaházba költözik be:

„ez a szép új világ, influenszerkormányzás lesz, nincs konzisztencia és összefüggés a mondanivalók között”.

A Facebook-kommunikáció egy idő után nem fogja helyettesíteni a kormányzást – vetette fel, hozzátéve: a Tisza Pártnak nincsenek ötletei, elképelései, és nem fogják tudni betartani az 1213 kampányígéretét.

Hozzátette azonban, egy mostanihoz hasonló vereség „mindenkit letérdepeltet”, maga is sokat gondolkodott azon, hogy ebből fel lehet-e állni. Feltette a kérdést: a választás egyben érvénytelenné tette-e mindazt, amit a Fidesz eddig mondott? A választ abban találta meg, hogy egy demokráciában le lehet szavazni az igazságot is, ettől függetlenül az még igazság.

Amit mondtak, mind érvényes: hogy az ország előtt álló legfontosabb kihívás a béke megőrzése, a háborúból való kimaradás, az erőforrások itthon tartása, a migráció és a genderpropaganda elleni küzdelem. Értékelése szerint ezeket az igazságokat az ellenfél sem kérdőjelezte meg, ezért a Fidesz felállási pontja ott lesz, ha „valahogy máshogy van a történet”.

A médiatérrel kapcsolatos várakozásairól szólva kifejtette, hogy a magát eddig függetlennek definiáló sajtó hatalmi médiaként fog működni, bizonyos felületek a Tisza Párt kontrollja alatt állnak majd, emellett lesz egy külföldről finanszírozott, saját lobbiérdekeket képviselő média. Ezért óriási lehetőségek állnak a jobboldali média előtt – jelezte, hozzátéve: ennek finanszírozása a jobboldali nagy médiatulajdonosok felelőssége is.

A kuratóriumi elnökként általa felügyelt Mathias Corvinus Collegium (MCC) jövőjével kapcsolatban leszögezte, hogy „egy ilyen értéket nem lehet lerombolni”, de még csak államosítani sem, mert nem az állam hozta létre.

Arra a kérdésre, hogy lesznek-e nagy mértékű államosítások és koncepciós perek, azt tanácsolta: inkább a rosszabbra érdemes felkészülni. Kiemelte azonban, hogy a Tisza politikusai a kormányzási célokkal le vannak maradva, így a hatalmas felhatalmazás ellenére előbb-utóbb szembe kell nézniük a valósággal.