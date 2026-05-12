„Több a szelfi, mint a munka” – kritika a bizottsági meghallgatások után

Rétvári Bence kedden a Facebook-oldalán úgy értékelt: nem tudunk többet a konkrét elképzelésekről, mint két nappal ezelőtt, pedig fontos lenne ismerni, mire készülnek a miniszterek, mik a terveik, milyen elképzeléseik vannak.

Ezekből még mindig igen keveset tudni – közölte, megjegyezve: „több a szelfi, mint a munka”. Kitért arra is, hogy a stílus sokféle volt:

vádaskodó, szakmai, és általánosságokat puffogtató miniszter egyaránt volt.

Aláhúzta: a KDNP továbbra is konstruktívan áll a kormányhoz, megadják a lehetőséget a minisztereknek a bizonyításra. Így volt, akit támogatott a Fidesz–KDNP, volt akinél tartózkodott, de a legtöbb esetben nemmel szavaztak – jelezte.

Kitért arra is: azt látják, hiába tette le a múlt héten a miniszterelnöki esküt Magyar Péter, egyelőre nem a kormányzással, hanem továbbra is a kampányban megszokott „közösségi médiás hergeléssel” van elfoglalva.

Szerdán a hírek szerint összeül a Tisza-kormány, érdeklődéssel várják a bejelentést a 480 forintos benzinről, ahogy azt a kampányban mondták – jegyezte meg Rétvári Bence.