ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
357.75
usd:
304.93
bux:
132484.92
2026. május 12. kedd Pongrác
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára, a Kereszténydemokrata Néppárt delegációjának vezetõje (b) és Latorcai János, az Országgyûlés KDNP-s alelnöke, a párt delegációjának tagja érkezik az Országgyûlés alakuló ülését elõkészítõ újabb tárgyalásra az Országházban 2026. április 28-án.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

„Több a szelfi, mint a munka” – kritika a bizottsági meghallgatások után

Infostart / MTI

A Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) frakcióvezetőjének értékelése szerint a miniszterjelöltek bizottsági meghallgatásai során nem hangzott el olyan mondat, amiben konkrét vállalás, határidő és összeg egyszerre szerepelt volna.

Rétvári Bence kedden a Facebook-oldalán úgy értékelt: nem tudunk többet a konkrét elképzelésekről, mint két nappal ezelőtt, pedig fontos lenne ismerni, mire készülnek a miniszterek, mik a terveik, milyen elképzeléseik vannak.

Ezekből még mindig igen keveset tudni – közölte, megjegyezve: „több a szelfi, mint a munka”. Kitért arra is, hogy a stílus sokféle volt:

vádaskodó, szakmai, és általánosságokat puffogtató miniszter egyaránt volt.

Aláhúzta: a KDNP továbbra is konstruktívan áll a kormányhoz, megadják a lehetőséget a minisztereknek a bizonyításra. Így volt, akit támogatott a Fidesz–KDNP, volt akinél tartózkodott, de a legtöbb esetben nemmel szavaztak – jelezte.

Kitért arra is: azt látják, hiába tette le a múlt héten a miniszterelnöki esküt Magyar Péter, egyelőre nem a kormányzással, hanem továbbra is a kampányban megszokott „közösségi médiás hergeléssel” van elfoglalva.

Szerdán a hírek szerint összeül a Tisza-kormány, érdeklődéssel várják a bejelentést a 480 forintos benzinről, ahogy azt a kampányban mondták – jegyezte meg Rétvári Bence.

Kezdőlap    Belföld    „Több a szelfi, mint a munka” – kritika a bizottsági meghallgatások után

országgyűlés

rétvári bence

kdnp

bizottság

meghallgatás

miniszterjelölt

tisza párt

választás 2026

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
„A Tisza-kormány a nemzet, és nem a miniszterelnök szolgálója lesz” – Magyar Péter miniszterei eskütételén

„A Tisza-kormány a nemzet, és nem a miniszterelnök szolgálója lesz” – Magyar Péter miniszterei eskütételén
Magyar Péter is beszédet mondott miniszterei eskütételei alkalmával a választások óta második parlamenti ülésen. Négy minisztérium kiemelkedik majd a kormányból, vétójoggal. Beszéde közben a kormányfő többször kiszólt a fideszes képviselők felé.
 

Megalakult a Tisza-kormány: Sulyok Tamás átadta a miniszterek kinevezését

Sulyok Tamás üzent az új kormány tagjainak

Az egyházaktól az szja-csökkentésen át a nyugdíjig, a közmédiától a Budapest-törvényig – ilyen volt az új miniszterek keddi meghallgatása

„Több a szelfi, mint a munka” – kritika a bizottsági meghallgatások után

Magyar Péter: „legalább hét távozó miniszter hozott döntéseket a tudtom nélkül”

Gulyás Gergely reagált a távozó „régi” miniszterek kötelezettségvállalásai ügyében

miniszteri meghallgatások
Kármán András: visszatér a kata, csökkentik az szja-t a mediánbérig, négyéves költségvetési struktúra jön

 

Ruff Bálint: változások jönnek a titkosszolgálatoknál, a KSH-nál és a Miniszterelnökségen

Görög Márta: módosítjuk a választási rendszert, felülvizsgáljuk a sarkalatos törvényeket

Tarr Zoltán több szabályozás megszüntetését ígérte

Budapest-törvény, okosfalu-program – kiderült, mit tervez Lőrincz Viktória és a kormány a településekkel

Kátai-Németh Vilmos új hatóság felállításáról is beszélt

VIDEÓ
Rendszerváltás vagy NER-light jön? Lakatos Júlia és Kiszelly Zoltán, Inforádió, Aréna
Ugyanaz tette a Fideszt naggyá, ami most a vereségét okozta. Navracsics Tibor, Inforádió, Aréna
Kerozinhiány és nyaralás: brutális drágulás jön? Molnár Judit, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.13. szerda, 18:00
Bauer Bence
a Mathias Corvinus Collegium Magyar–Német Intézet az Európai Együttműködésért igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Évek óta áll a tenger alatti gigaberuházás, veszélybe került a nagy uniós projekt

Évek óta áll a tenger alatti gigaberuházás, veszélybe került a nagy uniós projekt

További forrásokra lehet szükség a Great Sea Interconnector projekt megvalósításához. A Görögországot Ciprussal, majd később Izraellel összekötő beruházás a világ egyik legnagyobb tenger alatti villamosenergia-kábele lesz, költségei azonban jelentősen meghaladhatják az eredeti előirányzatot.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kicsit gyengült estére a forint: mutatjuk a friss árfolyamokat

Kicsit gyengült estére a forint: mutatjuk a friss árfolyamokat

A napi gyengülés ellenére a magyar fizetőeszköz hosszabb távon, az év eleje óta vizsgálva továbbra is jelentős erősödést mutat.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Streeting ally becomes fourth Labour minister to resign and call for Starmer to stand down

Streeting ally becomes fourth Labour minister to resign and call for Starmer to stand down

Zubir Ahmed follows Jess Phillips and two other ministers in quitting government. Meanwhile more than 100 Labour MPs are understood to have signed a statement backing the PM.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 12. 17:52
Sulyok Tamás üzent az új kormány tagjainak
2026. május 12. 17:30
Karácsony Gergely ezt várja az új kormánytól
×
×