Hamarosan nevet vált a egyik legnagyobb európai légitársaság

Hamarosan márkanevet válthat Európa egyik legnagyobb légiközlekedési csoportja. A jelenlegi felállásban az Air France-KLM 2004-ben jött létre a két repülővállalat, az Air France és a KLM egyesülésével, de mivel a cégcsoport a következő években további légitársaságok integrálására készül, új nevet vehet fel – írja az airportal.hu.

A holdinghoz tartozik még mások mellett a Transavia, a Transavia France, az Air France Hop, a KLM Cityhopper, valamint a cargo üzletág több szereplője is. A csoport hamarosan többségi tulajdont szerezhet a Scandinavian Airlines Systemban (SAS) is, ahol a jelenleg 19,9 százalékos részesedése 60,5 százalékosra emelkedhet, továbbá ajánlatot tett a TAP Air Portugal privatizációjára is.

Benjamin Smith, az Air France-KLM vezérigazgatója szerint a cégcsoport jelenlegi neve már nem adja vissza megfelelően a vállalat bővülő szerkezetét és új márkáit. Sajtóhírek szerint belső egyeztetéseken új névként a The Blue Group is felvetődött, végleges verzió azonban még nincs. A vállalatcsoport ugyanakkor megerősítette, hogy mindenképpen új névben gondolkodnak, mivel szerintük a jelenlegi elnevezés csak a két hagyományos márkájukat tükrözi. Azt is egyértelműsítették, hogy az új elnevezésben biztosan nem szerepel majd sem az Air France, sem a KLM.

Hollandiában viszont nem örülnek a névváltoztatásnak, mert attól tartanak, hogy ezzel a KLM holland légitársaság sokat veszíthet önállóságából a csoporton belül. Mások ezzel szemben az egységesebb holdingmárka bevezetését tarják a megfelelő döntésnek, mert az segíthet a TAP privatizációs versenyében is, mivel azt jelezheti a portugál kormánynak, hogy a csoportban az egyes légitársaságok egyenrangú szerepet töltenek be.