ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
357.88
usd:
305.09
bux:
132484.92
2026. május 12. kedd Pongrác
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Az orosz védelmi minisztérium sajtószolgálata által közreadott, videófelvételrõl készített képen tesztindítást végeznek a Szarmat interkontinentális ballisztikus rakétával az Arhangelszk megyei pleszecki kísérleti ûrrepülõtérrõl 2022. április 20-án. Az orosz védelmi tárca szerint a Szarmat a világ legnagyobb hatóerejû és legnagyobb hatótávolságú rakétája.
Nyitókép: MTI/EPA/Orosz védelmi minisztérium

Vizsgázott Putyin „megfékezhetetlen” szuperfegyvere

Infostart / MTI

A Szarmat interkontinentális rakéta sikeres indításáról tett jelentést kedden Szergej Karakajev vezérezredes, az orosz hadászati rakétacsapatok parancsnoka Vlagyimir Putyin elnöknek.

Putyin az új Szarmat komplexumot a világ legnagyobb hatóerejű rakétájának nevezte.

„A szállított harci töltet összhatóereje több mint négyszerese bármelyik létező, legerősebb nyugati megfelelője hatóerejének” – mondta.

Hozzátette, hogy a rakéta nemcsak ballisztikus, hanem szuborbitális pályán is képes haladni, a repülési távolsága pedig meghaladja a 35 ezer kilométert. Ez – mint mondta –

lehetővé teszi számára az összes jelenlegi és jövőbeli rakétavédelmi rendszer áttörését.

Bejelentette, hogy az első Szarmat rendszerrel felszerelt rakétaezredet még az év végéig szolgálatba állítják. Kitért rá, hogy Oroszország a 2000-es évek eleje óta korszerűsíti nukleáris elrettentő erejét, azóta, hogy az Egyesült Államok kilépett a rakétavédelmi rendszereket tiltó (ABM) szerződésből.

„Megjelent nálunk a Kinzsal közepes hatótávolságú, légi indítású hiperszonikus rakéta, amely 2017 óta áll hadrendben. Ezt alkalmazzák különleges hadműveletben, de fejlesztése, egyebek között a nem nukleáris felszereltségű változata pontosságának növelése, továbbra is folyik” – hangoztatta Putyin.

Nyilatkozata értelmében gyakorlatilag befejeződtek a Poszejdon legénység nélküli tengeralattjáró és a Burevesztnyik globális hatótávolságú hiperszonikus manőverező robotrepülőgép fejlesztési munkálatai. Tavaly óta pedig harci készenlétben áll az Oresnyik közepes hatótávolságú, szárazföldi bázisú komplexum, amely szintén felszerelhető nukleáris robbanófejekkel.

Alekszandr Sztyernyik, az orosz külügyminisztérium FÁK-ügyi harmadik osztályának igazgatója a Valdaj nemzetközi vitaklub közép-ázsiai konferenciáján arra emlékeztetett, hogy Putyin elnöknek a „nukleáris ötök” találkozójára vonatkozó javaslata továbbra is érvényben van, és a jelenlegi geopolitikai válság körülményei között egyre aktuálisabbá válik.

Kezdőlap    Külföld    Vizsgázott Putyin „megfékezhetetlen” szuperfegyvere

oroszország

rakéta

interkontinentális

szarmat

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Volt munkatársak, többdiplomás szakemberek – Lassan érkeznek az államtitkári nevek

Volt munkatársak, többdiplomás szakemberek – Lassan érkeznek az államtitkári nevek
Egyre több államtitkári név lát napvilágot azok után, hogy a Tisza-kormány szerdán ténylegesen is megkezdi a munkáját. Van a miniszterek között, aki a kormánypárton belül választ magának kvázi helyettest, van, aki az egyetemi világból, és van, aki a szakértői szcénából.
 

„A Tisza-kormány a nemzet, és nem a miniszterelnök szolgálója lesz” – Magyar Péter miniszterei eskütételén

Megalakult a Tisza-kormány: Sulyok Tamás átadta a miniszterek kinevezését

Sulyok Tamás üzent az új kormány tagjainak

Az egyházaktól az szja-csökkentésen át a nyugdíjig, a közmédiától a Budapest-törvényig – ilyen volt az új miniszterek keddi meghallgatása

„Több a szelfi, mint a munka” – kritika a bizottsági meghallgatások után

VIDEÓ
Rendszerváltás vagy NER-light jön? Lakatos Júlia és Kiszelly Zoltán, Inforádió, Aréna
Ugyanaz tette a Fideszt naggyá, ami most a vereségét okozta. Navracsics Tibor, Inforádió, Aréna
Kerozinhiány és nyaralás: brutális drágulás jön? Molnár Judit, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.13. szerda, 18:00
Bauer Bence
a Mathias Corvinus Collegium Magyar–Német Intézet az Európai Együttműködésért igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Vékony jégen az iráni tűzszünet - Mi történik a tőzsdéken?

Vékony jégen az iráni tűzszünet - Mi történik a tőzsdéken?

Továbbra is az iráni helyzet körüli fejlemények határozzák meg a hangulatot a piacokon, most leginkább bizonytalanságot lehet látni, miután egyre kevésbé tűnik valószínűnek a háború gyors lezárása. Trump korábban arról beszélt, hogy nagyon törékeny a nagyjából egy hónapja érvénybe lévő tűzszünet, Irán pedig elfogadhatatlan ellenajánlatot küldött az amerikai béketervre. Egyes nemzetközi sajtóértesülések szerint az elnök a nagyszabású katonai műveletek újraindítását is fontolgatja, bár erre valószínűleg csak a kínai útja után kerülhet sor. A tőzsdéken eközben romlik a hangulat, Ázsiában iránykeresés volt jellemző ma reggel, míg Európában és az USA-ban határozott esést látni. Itthon a Richterre figyelnek a befektetők, a gyógyszergyártó ma reggeli gyorsjelentéséből kiderült, hogy megszenvedte a forinterősödést, de a teljes évre vonatkozó előrejelzését megerősítette a menedzsment.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Komoly gyárbővítés indul Kecskeméten: 5 milliárdot szán a külföldi vállalat a gigaberuházásra

Komoly gyárbővítés indul Kecskeméten: 5 milliárdot szán a külföldi vállalat a gigaberuházásra

A magyarországi beruházás egy több európai országra kiterjedő, 200 millió dolláros programnak része.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Four ministers resign over Starmer leadership as Lammy says no-one has support to stand against PM

Four ministers resign over Starmer leadership as Lammy says no-one has support to stand against PM

The deputy PM tells his colleagues to "take a breath" as more than 80 Labour MPs urge the PM to quit immediately or draw up a timetable to leave.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 12. 19:44
Bármelyik pillanatban leállhat az orosz „különleges hadműveletet”, ha…
2026. május 12. 18:14
Irán fenyeget: újabb támadás esetén 90 százalékos urán dúsításába foghatnak
×
×