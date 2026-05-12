Vizsgázott Putyin „megfékezhetetlen” szuperfegyvere

Putyin az új Szarmat komplexumot a világ legnagyobb hatóerejű rakétájának nevezte.

„A szállított harci töltet összhatóereje több mint négyszerese bármelyik létező, legerősebb nyugati megfelelője hatóerejének” – mondta.

Hozzátette, hogy a rakéta nemcsak ballisztikus, hanem szuborbitális pályán is képes haladni, a repülési távolsága pedig meghaladja a 35 ezer kilométert. Ez – mint mondta –

lehetővé teszi számára az összes jelenlegi és jövőbeli rakétavédelmi rendszer áttörését.

Bejelentette, hogy az első Szarmat rendszerrel felszerelt rakétaezredet még az év végéig szolgálatba állítják. Kitért rá, hogy Oroszország a 2000-es évek eleje óta korszerűsíti nukleáris elrettentő erejét, azóta, hogy az Egyesült Államok kilépett a rakétavédelmi rendszereket tiltó (ABM) szerződésből.

„Megjelent nálunk a Kinzsal közepes hatótávolságú, légi indítású hiperszonikus rakéta, amely 2017 óta áll hadrendben. Ezt alkalmazzák különleges hadműveletben, de fejlesztése, egyebek között a nem nukleáris felszereltségű változata pontosságának növelése, továbbra is folyik” – hangoztatta Putyin.

Nyilatkozata értelmében gyakorlatilag befejeződtek a Poszejdon legénység nélküli tengeralattjáró és a Burevesztnyik globális hatótávolságú hiperszonikus manőverező robotrepülőgép fejlesztési munkálatai. Tavaly óta pedig harci készenlétben áll az Oresnyik közepes hatótávolságú, szárazföldi bázisú komplexum, amely szintén felszerelhető nukleáris robbanófejekkel.

Alekszandr Sztyernyik, az orosz külügyminisztérium FÁK-ügyi harmadik osztályának igazgatója a Valdaj nemzetközi vitaklub közép-ázsiai konferenciáján arra emlékeztetett, hogy Putyin elnöknek a „nukleáris ötök” találkozójára vonatkozó javaslata továbbra is érvényben van, és a jelenlegi geopolitikai válság körülményei között egyre aktuálisabbá válik.