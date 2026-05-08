2026. május 8. péntek Mihály
Szergej Sojgu orosz védelmi miniszter megbeszélést folytat Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnökkel Minszkben 2023.
Nyitókép: MTI/AP/BelTa/Andrei Stasevich

Orosz–ukrán tűzszünet? Legfeljebb papíron

Moszkva a II. világháború lezárásának évfordulója alkalmából hirdetett tűzszünetet, azonban közlésük szerint a légvédelem nem kapott pihenőnapot. Az ukrán elnök szerint Oroszország részéről még csak látszatintézkedés sem történt a tűzszünet bevezetésére.

Az ukrán fél 1365 alkalommal sértette meg a náci Németország felett aratott győzelem 81. évfordulója alkalmából Oroszország által meghirdetett tűzszünetet – közölte péntek reggel az orosz védelmi minisztérium.

A tárca szerint az orosz légvédelem a „különleges hadművelet” övezetén kívül 390 repülőgép típusú drónt és hat Neptun nagy hatótávolságú irányított rakétát lőtt le.

A Moszkva által két napra meghirdetett fegyvernyugvás pénteken nulla órakor kezdődött.

Oroszország részéről még csak látszatintézkedés sem történt a tűzszünet bevezetésére, az oroszok az elmúlt éjszaka folyamán 10 rohamot hajtottak végre, a legtöbbet a donyecki területen fekvő Szlovjanszk irányában – erről már az ukrán elnök tett bejelentést pénteken a közösségi médiában.

Volodimir Zelenszkij beszámolt arról is, hogy a reggel 7 órai állapot szerint már több mint 140 támadást regisztráltak a frontvonalon.

Szavai szerint a megszállók több mint 850 támadást hajtottak végre különböző típusú drónokkal, a frontvonal melletti települések felett sem szűnt meg a felderítő drónok bevetése.

Jelezte: „Meg fogjuk védeni az állásainkat és az emberek életét. Oroszországnak be kell szüntetnie a háborút, és ezt mindenki észre fogja venni, amikor elkezdődik a békefolyamat”.

Lassan az egész világ felfigyel a forint menetelésére

Péntek reggel további erősödéssel nyitott a forint, egyelőre úgy tűnik, hogy semmi nem tud gátat szabni a magyar deviza szárnyalásának. A fő ok továbbra is a választásokat követő piaci bizalom, ha még a geopolitikai színtérről is kedvező hírek jönnének, az lenne csak az igazi főnyeremény.

Itt a bejelentés, vadiúj sorsjegyek érkeznek Magyarországra: egy vagyont lehet velük nyerni

Új, háromtagú sorsjegycsalád érkezik május 8-án a lottózókba, melyekkel akár 150 millió forintot is lehet nyerni.

Trump says US-Iran ceasefire still in place after exchange of fire in Strait of Hormuz

Iran accuses the US of violating the truce, alleging it targeted an oil tanker and carried out attacks on coastal areas.

2026. május 8. 10:38
Újabb izraeli légicsapások Libanonban, egy mentős is meghalt
2026. május 8. 08:56
Rossz hír az árakról: újra emelkedik az infláció
