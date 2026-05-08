Orosz–ukrán tűzszünet? Legfeljebb papíron

Moszkva a II. világháború lezárásának évfordulója alkalmából hirdetett tűzszünetet, azonban közlésük szerint a légvédelem nem kapott pihenőnapot. Az ukrán elnök szerint Oroszország részéről még csak látszatintézkedés sem történt a tűzszünet bevezetésére.

Az ukrán fél 1365 alkalommal sértette meg a náci Németország felett aratott győzelem 81. évfordulója alkalmából Oroszország által meghirdetett tűzszünetet – közölte péntek reggel az orosz védelmi minisztérium.

A tárca szerint az orosz légvédelem a „különleges hadművelet” övezetén kívül 390 repülőgép típusú drónt és hat Neptun nagy hatótávolságú irányított rakétát lőtt le.

A Moszkva által két napra meghirdetett fegyvernyugvás pénteken nulla órakor kezdődött.

Oroszország részéről még csak látszatintézkedés sem történt a tűzszünet bevezetésére, az oroszok az elmúlt éjszaka folyamán 10 rohamot hajtottak végre, a legtöbbet a donyecki területen fekvő Szlovjanszk irányában – erről már az ukrán elnök tett bejelentést pénteken a közösségi médiában.

Volodimir Zelenszkij beszámolt arról is, hogy a reggel 7 órai állapot szerint már több mint 140 támadást regisztráltak a frontvonalon.

Szavai szerint a megszállók több mint 850 támadást hajtottak végre különböző típusú drónokkal, a frontvonal melletti települések felett sem szűnt meg a felderítő drónok bevetése.

Jelezte: „Meg fogjuk védeni az állásainkat és az emberek életét. Oroszországnak be kell szüntetnie a háborút, és ezt mindenki észre fogja venni, amikor elkezdődik a békefolyamat”.