Halálos tűzijátékgyár-baleset történt – videó

A robbanás hétfő délután történt a Hunan tartománybeli Liujang városban. A település Kína tűzijátékipari központjának számít, számos gyártó telepedett le ott.

Hszi Csin-ping kínai elnök felszólította a helyi hatóságokat, hogy tegyenek meg minden tőlük telhetőt az eltűntek felkutatására és a sérültek ellátására. Egyben elrendelte, hogy gyorsan derítsék ki a robbanás okát, és állítsák bíróság elé a történtek felelőseit.

Latest update from state media: Fireworks factory explosion in Liuyang, Hunan (China's fireworks capital, supplying much of the world's pyrotechnics) at Huasheng plant now at 21 dead + 61 injured after May 4 blast. 1-km evacuation zone set up.

Kína gyártja a világszerte forgalmazott tűzijátékok jelentős részét. A gyártás során korábban is előfordultak súlyos balesetek, amelyek halálesetekhez és sérülésekhez vezettek, annak ellenére, hogy a hatóságok évek óta szigorúan fellépnek a biztonsági előírások megsértése ellen.

Tavaly júniusban legalább kilenc ember halt meg egy hunani tűzijátékgyárban történt robbanásban.

(A nyitóképen a május 4-i robbanás utáni tűzoltási-mentési műveletben részt vevő egyik egység munkája látható.)