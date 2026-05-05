ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
365.09
usd:
312.49
bux:
0
2026. május 5. kedd Adrián, Györgyi
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
LIUYANG, CHINA - MAY 05: Fire rescue forces carry out rescue operations after an explosion at a fireworks plant on May 5, 2026 in Liuyang, Hunan Province of China. Three people were killed, and 25 others were injured, including two in serious condition, after an explosion hit a fireworks plant in central Chinas Hunan Province on Monday, according to a local emergency management bureau. The explosion occurred at around 4:43 p.m. at the plant in Liuyang, a county-level city under Changsha, capital city of Hunan. After the accident, local emergency and fire rescue forces rushed to the scene to carry out rescue operations, which are still underway. (Photo by Yang Huafeng/China News Service/VCG via Getty Images)
Nyitókép: Yang Huafeng/China News Service/VCG via Getty Images

Halálos tűzijátékgyár-baleset történt – videó

Infostart / MTI

Legalább 21 ember meghalt, és 61-en megsérültek egy közép-kínai tűzijátékgyárban történt robbanásban – jelentette kedden a Hszinhua állami hírügynökség.

A robbanás hétfő délután történt a Hunan tartománybeli Liujang városban. A település Kína tűzijátékipari központjának számít, számos gyártó telepedett le ott.

Hszi Csin-ping kínai elnök felszólította a helyi hatóságokat, hogy tegyenek meg minden tőlük telhetőt az eltűntek felkutatására és a sérültek ellátására. Egyben elrendelte, hogy gyorsan derítsék ki a robbanás okát, és állítsák bíróság elé a történtek felelőseit.

Kína gyártja a világszerte forgalmazott tűzijátékok jelentős részét. A gyártás során korábban is előfordultak súlyos balesetek, amelyek halálesetekhez és sérülésekhez vezettek, annak ellenére, hogy a hatóságok évek óta szigorúan fellépnek a biztonsági előírások megsértése ellen.

Tavaly júniusban legalább kilenc ember halt meg egy hunani tűzijátékgyárban történt robbanásban.

(A nyitóképen a május 4-i robbanás utáni tűzoltási-mentési műveletben részt vevő egyik egység munkája látható.)

Kezdőlap    Külföld    Halálos tűzijátékgyár-baleset történt – videó

kína

robbanás

tűzijátékgyár

halálos áldozatok

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Balásy Gyula átadja százmilliárdos értékű kommunikációs cégeit az államnak

Balásy Gyula átadja százmilliárdos értékű kommunikációs cégeit az államnak

Balásy Gyula egy interjúban bejelentette, hogy a Polgári törvénykönyv szabályai alapján egy közjegyző előtt aláírt okiratban közérdekű kötelezettségvállalás tett, amelyben felajánlja a cégeinek tulajdonjogát és a magántőkealapokban lévő vagyonát az állam számára. Egyes cégeinek a számláit múlt hét hétfőn befagyasztották. Állítása szerint nagyságrendileg több tízmilliárd forintról van szó.
 

Magyar Péter és Radnai Márk is reagált arra, hogy Balásy Gyula átadná a kommunikációs cégeit

VIDEÓ
Milyen politikai kultúrát hoz az új parlament? Fodor Gábor, Inforádió, Aréna
Mindenki szemüveges lesz a képernyők miatt? Nagy Zoltán Zsolt, Inforádió, Aréna
Fürdőkörkép: mikor újul meg a Gellért és a Széchenyi? Szűts Ildikó, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.05. kedd, 18:00
Szalai Máté
a Clingendael Intézet és a Budapesti Corvinus Egyetem kutatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Meglepte a piacot a világ vezető sörgyártója

Meglepte a piacot a világ vezető sörgyártója

A vártnál jobb volumenadatokkal indította az évet a világ legnagyobb sörgyártója, az Anheuser-Busch, a bevétel és a profit is emelkedett az első negyedévben. Hasonló témákról is szó lesz következő befektetési konferenciánkon, május 12-én jön a Portfolio Investment Day 2026. Ne hagyja ki az év egyik legizgalmasabb befektetési eseményét! Jelentkezés itt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kedd reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. május 5.)

Kedd reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. május 5.)

A Pénzcentrum 2026. május 5.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US strikes Iranian fast boats as Iran attacks UAE oil facility

US strikes Iranian fast boats as Iran attacks UAE oil facility

Shipping company Maersk says one of its US-flagged commercial vessels has successfully exited the Strait of Hormuz under US military protection.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 5. 05:36
Volodimir Zelenszkij tűzszünetet hirdetett
2026. május 4. 21:20
„Kijev központjára mérünk súlyos csapást” – fenyegetnek az oroszok
×
×