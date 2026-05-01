2026. május 1. péntek Fülöp, Jakab
Nyitókép: X/US Attorney Pirro

Lövöldöző FBI-osok között jutott be a Donald Trump elleni merényletre készülő férfi – videó

A Jeanine Pirro amerikai ügyész által közzétett videón Cole Allen látható, amint április 24-én körülnéz a Washington Hilton Hotelben, majd másnap este átront egy titkosszolgálati ellenőrzőponton a Fehér Ház tudósítóinak vacsorája előtt.

Egy 31 éves számítógépes szakember, Cole Allen szobát vett ki a Washington Hilton hotelben április 24-én, egy nappal azelőtt, hogy a szálloda nagy rendezvénytermében megtartották a Fehér Házi Tudósítók Vacsoráját. A férfi a hagyományos, a kormányzati adminisztráció számos tagjának és az amerikai elnöknek a részvételével tartott esemény estéjén egy kézi lőfegyverrel és egy vadászpuskával, valamint késekkel felfegyverkezve nyitott tüzet a gálavacsorának helyet adó bálterem előterében.

Az Egyesült Államok elnöke elleni gyilkosság kísérlete, lőfegyver használata erőszakos bűncselekmény elkövetéséhez, valamint fegyver szállítása szövetségi államok határát átlépve – ezt a három vádat emelték Cole Allen ellen. Jeanine Pirro a vádak ismertetésekor közölte, hogy a három vádpontot továbbiak egészíthetik majd ki a nyomozás előrehaladtával. Washington kerületi szövetségi ügyésze most egy videót hozott nyilvánosságra, amelyen az látszik, hogy a férfi merre járt a gálavacsorának otthont adó hotelben.

A felvételen az látszik, ahogy április 24-én egy folyosót jár végig a Washington Hilton Hotelben és körülnéz a fitneszteremben is, majd másnap este egy elbontás alatt álló titkosszolgálati ellenőrzőponton át beront a lezárt hotelrészbe a Fehér Házi Tudósítók Egyesületének vacsorája idején. Az eseményen Donald Trump elnök beszédet mondott volna. A férfi egy 12-es kaliberű pumpás sörétes puskával a kezében rohant át az ügynökök között, akik közül többen rálőttek.

Az incidens során találtatok értek egy szövetségi ügynököt, aki nem sérült meg komolyan, a lövedéket felfogta a védőfelszerelése. Pirro közlése szerint a nyomozók nem találtak bizonyítékot arra, hogy egy másik ügynök lőtte volna meg, de részleteket ezzel kapcsolatban nem közölt – írta a CNBC.

Ilyen lesz a júliusban megnyíló Biodóm
Ilyen lesz a júliusban megnyíló Biodóm
Vízesés, állatok, rengeteg növény egy pihenőparkban, ráadásul a látogatásához még kiegészítő belépőjegy sem lesz szükséges. A Biodóm hamarosan megnyíló ősvadon részéről beszélt az InfoRádióban Sós Endre, a Fővárosi Állat- és Növénykert főigazgatója.
Mindenki szemüveges lesz a képernyők miatt? Nagy Zoltán Zsolt, Inforádió, Aréna
Fürdőkörkép: mikor újul meg a Gellért és a Széchenyi? Szűts Ildikó, Inforádió, Aréna
Kerozinhiány vagy késés: mi jön a repülésben az idén nyáron? Turi Ferenc, Inforádió, Aréna
 
Erősödéssel kezdte a napot a forint az euróval szemben, de délelőttre elfogyott a lendület

Magyarországon május 1 ünnepe miatt nincsenek nyitva a tőke- és forexpiacok, Londonban viszont van kereskedés, így a forint árfolyama is változik. A reggelt erősödéssel nyitotta a magyar fizetőeszköz az euróval szemben, viszont a dollár is erősödik.

Döntött a kormány: megemelték a terrorfenyegetettségi készültség szintjét - ez áll a hátterében

Ez az ötfokozatú skála második legmagasabb szintje, amely a hivatalos meghatározás szerint azt jelenti, hogy egy merénylet elkövetése nagyon valószínű.

Essa Suleiman charged with attempted murder after two Jewish men stabbed in Golders Green

The 45-year-old is accused of attacking Shloime Rand, 34, and Moshe Shine, 76, in north London on Wednesday.

