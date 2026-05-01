Lövöldöző FBI-osok között jutott be a Donald Trump elleni merényletre készülő férfi – videó

Egy 31 éves számítógépes szakember, Cole Allen szobát vett ki a Washington Hilton hotelben április 24-én, egy nappal azelőtt, hogy a szálloda nagy rendezvénytermében megtartották a Fehér Házi Tudósítók Vacsoráját. A férfi a hagyományos, a kormányzati adminisztráció számos tagjának és az amerikai elnöknek a részvételével tartott esemény estéjén egy kézi lőfegyverrel és egy vadászpuskával, valamint késekkel felfegyverkezve nyitott tüzet a gálavacsorának helyet adó bálterem előterében.

Az Egyesült Államok elnöke elleni gyilkosság kísérlete, lőfegyver használata erőszakos bűncselekmény elkövetéséhez, valamint fegyver szállítása szövetségi államok határát átlépve – ezt a három vádat emelték Cole Allen ellen. Jeanine Pirro a vádak ismertetésekor közölte, hogy a három vádpontot továbbiak egészíthetik majd ki a nyomozás előrehaladtával. Washington kerületi szövetségi ügyésze most egy videót hozott nyilvánosságra, amelyen az látszik, hogy a férfi merre járt a gálavacsorának otthont adó hotelben.

Today, we are releasing video already provided to U.S. District Court showing Cole Allen shoot a U.S. Secret Service officer during his attempt to assassinate the President at the White House Correspondents’ Dinner.



There is no evidence the shooting was the result of friendly… pic.twitter.com/a8gRXkW6BH — US Attorney Pirro (@USAttyPirro) April 30, 2026

A felvételen az látszik, ahogy április 24-én egy folyosót jár végig a Washington Hilton Hotelben és körülnéz a fitneszteremben is, majd másnap este egy elbontás alatt álló titkosszolgálati ellenőrzőponton át beront a lezárt hotelrészbe a Fehér Házi Tudósítók Egyesületének vacsorája idején. Az eseményen Donald Trump elnök beszédet mondott volna. A férfi egy 12-es kaliberű pumpás sörétes puskával a kezében rohant át az ügynökök között, akik közül többen rálőttek.

Az incidens során találtatok értek egy szövetségi ügynököt, aki nem sérült meg komolyan, a lövedéket felfogta a védőfelszerelése. Pirro közlése szerint a nyomozók nem találtak bizonyítékot arra, hogy egy másik ügynök lőtte volna meg, de részleteket ezzel kapcsolatban nem közölt – írta a CNBC.