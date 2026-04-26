2026. április 26. vasárnap Ervin
A titkosszolgálat ügynökei akcióban a helyszínen 2026. április 25-én, miután egy férfi tüzet nyitott abban a washingtoni szállodában, amelynek báltermében Donald Trump amerikai elnök és más vezetõ politikusok részvételével a Fehér Házi Tudósítók Szövetségének évenkénti vacsoráját tartották. A támadót õrizetbe vették, egy rendõrt eltalált egy lövés, az életét megmentette a golyóálló mellény.
Nyitókép: Tom Brenner

Fura egy levelet írt az amerikai merénylő

A hatóságok egy kézzel írott levelet találtak a szombati Fehér Házi Tudósítók Egyesületének vacsoráján történt lövöldözés gyanúsítottjának szállodai szobájában. A 31 éves kaliforniai Cole Allen ellen indított nyomozás során kiderült, hogy a férfi részletes feljegyzéseket készített indítékairól és a támadás tervezett technikai részleteiről.

Allen a levelében „Barátságos Szövetségi Bérgyilkosnak” nevezte magát. Írásában hangsúlyozta, hogy nem tekinti magát áldozatnak, és éles kritikával illette a kormányzati rendszert, amelyet gyermekek és kiszolgáltatott emberek bántalmazásával vádolt meg.

A gyanúsított azt állította a kihallgatásán, hogy a Trump-adminisztráció tisztviselői jelölték ki számára a célpontot, amiről elmondása szerint írásos bizonyítékkal is rendelkezik. A levél alapján célpontjai között szinte minden kormányzati tisztviselő szerepelt, egyetlen kivételként Kash Patel FBI-igazgatót nevezte meg.

Az elkövető súlyos, személyeskedő jelzőkkel illette az amerikai elnököt, akit többek között „pedofil erőszaktevőnek” és „árulónak” nevezett. Kijelentette, nem hajlandó tovább tűrni, hogy az elnök bűnei az ő kezéhez tapadjanak.

A dokumentum szerint a

férfi szándékosan sörétes puskát és sörétet használt a támadáshoz.

Ezt azzal indokolta, hogy így kívánta „minimalizálni az áldozatok számát”, miközben a célja a washingtoni elit és a kormányzat elleni tiltakozás kifejezése volt - írja az index.hu.

A nyomozás során nemcsak a washingtoni hotelszobában, hanem a férfi kaliforniai otthonában is találtak hasonló tartalmú, a regnáló elnökkel szemben ellenséges hangvételű dokumentumokat. A gyanúsított nővére a hatóságoknak megerősítette, hogy testvére hajlamos volt radikális kijelentésekre, és régóta hivatkozott egy „tervre”, amellyel a világ problémáit kívánta megoldani.

Mint ismert, a szombat esti incidens során a Washington Hilton szállodában tartott gálavacsorán dördültek el lövések. Donald Trump sértetlen maradt, a titkosszolgálat egyik ügynöke azonban megsérült a merényletkísérletben. Az elkövetőt, aki tanárként és informatikusként dolgozott, a helyszínen lefegyverezték és őrizetbe vették.

Törékeny a rendszer – számos oka van annak, hogy most gond van a kerozinnal
Orbán Viktor bejelentette, hogy nem veszi fel parlamenti mandátumát, de a Fidesz elnöki posztját megtartaná a párt kongresszusának támogatásával. Hasonló bejelentés Kósa Lajos alelnöktől is érkezett az este. A parlamenti frakció vezetését Gulyás Gergely veszi át, miközben a KDNP-ben is "generációváltás" indult: Semjén Zsolt, Latorcai János és Soltész Miklós szintén nem ülnek be az Országgyűlésbe. Kiderült, hogy Orbán Anita a külügyminiszteri poszt mellett miniszterelnök-helyettesi szerepet is betölt. A héten már 12 miniszter neve is nyilvánosságra került Magyar Péter leendő kormányában.

Todd Blanche says "preliminary" findings suggest the suspected gunman was specifically targeting members of the Trump administration.

