Fura egy levelet írt az amerikai merénylő

Allen a levelében „Barátságos Szövetségi Bérgyilkosnak” nevezte magát. Írásában hangsúlyozta, hogy nem tekinti magát áldozatnak, és éles kritikával illette a kormányzati rendszert, amelyet gyermekek és kiszolgáltatott emberek bántalmazásával vádolt meg.

A gyanúsított azt állította a kihallgatásán, hogy a Trump-adminisztráció tisztviselői jelölték ki számára a célpontot, amiről elmondása szerint írásos bizonyítékkal is rendelkezik. A levél alapján célpontjai között szinte minden kormányzati tisztviselő szerepelt, egyetlen kivételként Kash Patel FBI-igazgatót nevezte meg.

Az elkövető súlyos, személyeskedő jelzőkkel illette az amerikai elnököt, akit többek között „pedofil erőszaktevőnek” és „árulónak” nevezett. Kijelentette, nem hajlandó tovább tűrni, hogy az elnök bűnei az ő kezéhez tapadjanak.

A dokumentum szerint a

férfi szándékosan sörétes puskát és sörétet használt a támadáshoz.

Ezt azzal indokolta, hogy így kívánta „minimalizálni az áldozatok számát”, miközben a célja a washingtoni elit és a kormányzat elleni tiltakozás kifejezése volt - írja az index.hu.

A nyomozás során nemcsak a washingtoni hotelszobában, hanem a férfi kaliforniai otthonában is találtak hasonló tartalmú, a regnáló elnökkel szemben ellenséges hangvételű dokumentumokat. A gyanúsított nővére a hatóságoknak megerősítette, hogy testvére hajlamos volt radikális kijelentésekre, és régóta hivatkozott egy „tervre”, amellyel a világ problémáit kívánta megoldani.

Mint ismert, a szombat esti incidens során a Washington Hilton szállodában tartott gálavacsorán dördültek el lövések. Donald Trump sértetlen maradt, a titkosszolgálat egyik ügynöke azonban megsérült a merényletkísérletben. Az elkövetőt, aki tanárként és informatikusként dolgozott, a helyszínen lefegyverezték és őrizetbe vették.